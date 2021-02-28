Прямые выплаты пособий из ФСС: ответы на часто задаваемые вопросы

С 1 января 2021 года на выплаты пособий напрямую из ФСС перешли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Челябинская области, ХМАО, Краснодарский и Пермский края. Что делать работодателям, как отправлять документы в соцстрах, изменится ли расчёт больничных — подготовили для вас ответы на эти и другие популярные вопросы.

Что такое прямые выплаты

Это схема выплат, при которой застрахованные лица (работники) получают почти все пособия напрямую из ФСС. Работодатели выступают в роли посредников — передают в соцстрах документы для назначения и расчёта пособий.

ФСС выплачивает напрямую работникам:

больничный при заболевании или травме, начиная с 4-го дня нетрудоспособности;

больничный в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профзаболеванием;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам при постановке на учёт в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;

отпуск работнику, пострадавшему на производстве (сверх ежегодного оплачиваемого).

С 2021 года прямые выплаты действуют по всей России, зачётную систему отменили для всех. Если вы, например, полностью оплатите работнику больничный лист, то не сможете возместить такие расходы в соцстрахе. Нельзя будет и уменьшить на них начисленные страховые взносы.

Какие пособия выплачивает работодатель

Организации и ИП по-прежнему начисляют и выплачивают за свой счёт:

первые 3 дня больничного при заболевании или травме работника;

пособие на погребение;

4 дополнительных выходных дня для ухода за детьми-инвалидами.

Как и раньше, работодатели могут компенсировать свои расходы по выплаченным пособиям на погребение и дополнительным выходным дням. Для этого нужно обратиться в ФСС с заявлением и подтверждающими документами. В течение 10 рабочих дней соцстрах примет решение о возмещении расходов страхователю. Затем ещё в течение двух рабочих дней перечислит деньги на расчётный счет работодателя.

Оплату больничного за первые три дня ФСС не возмещает.

Как работнику получить деньги за больничный

Работник передаёт листок нетрудоспособности своему работодателю. Если оформлен электронный больничный — сообщает его номер. В зависимости от ситуации, от работника потребуются справки с других мест работы, реквизиты для перечисления денег и т. д.

Передать листок нетрудоспособности нужно не позднее шести месяцев с даты его закрытия. Если пропустить сроки, уже не получится отправить больничный в ФСС через работодателя. Работнику придётся самостоятельно обратиться в соцстрах с заявлением. Пособие выплатят, если сроки упущены по уважительным причинам.

За первые три дня болезни пособие должен рассчитать работодатель. На это есть 10 календарных дней. Срок оплаты этой части больничного — ближайший после расчёта пособия день, установленный для выплаты зарплаты (в том числе аванса).

За остальные дни больничного деньги поступят из соцстраха после того, как:

работодатель отправит в ФСС документы для расчёта пособия — не позднее 5 календарных дней с даты их получения от работника;

соцстрах в течение 10 дней проверит документы и примет решение о назначении пособия.

Деньги перечислят работнику на реквизиты, которые он передал работодателю. Это может быть счёт в банке (не обязательно зарплатный), карта «Мир» или адрес для почтового перевода.

С 1 июля 2021 г. пособия, связанные с материнством, можно получать только на карты платёжной системы «Мир».

Меняется ли при прямых выплатах расчёт пособий

Порядок расчёта больничных из-за перехода на прямые выплаты не изменился.

Но с 01.01.2021 действует новый МРОТ — 12 792 руб., то есть увеличились минимальные размеры пособий.

Как и в 2020 году, больничный за полный месяц нетрудоспособности не должен быть ниже федерального МРОТ, независимо от страхового стажа и фактического заработка работника.

При расчёте пособия за первые 3 дня болезни:

рассчитайте пособие с учётом страхового стажа работника в обычном порядке;

рассчитайте пособие исходя из нового МРОТ с учётом районного коэффициента;

сравните результаты вычислений, выберите наибольшее значение и умножьте на 3 дня нетрудоспособности.

Размер МРОТ берут на дату открытия листка нетрудоспособности.

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Как передавать в ФСС информацию для назначения и выплаты пособий

Если среднесписочная численность работников за прошлый год больше 25 человек, в ФСС нужно подавать электронный реестр — специальную форму со сведениями для назначения и выплаты пособий. Понадобится электронная подпись и бухгалтерская программа или сервис с возможностью обмена информацией с соцстрахом.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» уже настроен обмен с ФСС. Вы можете формировать и отправлять реестры больничных листов прямо из сервиса.

Для разных страховых случаев есть три формы реестра, они приведены в приказе ФСС № 579 от 24.11.2017:

для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности — в приложении № 1;

для пособия при рождении ребёнка — в приложении № 3;

для пособий по уходу за ребёнком — в приложении № 5.

Отправить реестр нужно в течение пяти календарных дней, считая с момента получения больничного от работника.

Если среднесписочная численность за прошлый год — 25 человек и менее, работодатель может выбрать, как передавать в ФСС сведения для выплат по больничным.

Электронным реестром. В бумажном виде. К комплекту документов для назначения пособия прикладывают опись по форме из приложения № 2 к приказу ФСС № 578 от 24.11.2017.

Как действовать при прямых выплатах ФСС

Порядок действий для выплаты пособия из ФСС с 1 января 2021 г.

Работодатель получает от работника документы для назначения и расчёта пособия: листок нетрудоспособности — бумажный бланк или номер электронного больничного, справку о рождении ребёнка, справки с других мест работы и др. Не позднее пятого календарного дня передаёт в ФСС пакет документов с описью или отправляет сведения электронным реестром. ФСС проверяет, нет ли ошибок. Если что-то не так с документами, в течение пяти рабочих дней направляет работодателю извещение — почтой или по электронным каналам связи. Внести исправления нужно тоже в пятидневный срок. Когда ФСС получит всю нужную информацию, в течение 10 календарных дней примет решение о назначении и выплате пособия. При положительном решении деньги перечислят на счёт работника в течение 10 календарных дней с момента получения соцстрахом всех документов. При отказе в выплате работнику в течение двух рабочих дней придёт решение ФСС.

С 01.01.2021 работник предоставляет сведения для расчёта пособий при приёме на работу. При наступлении страхового случая ему нужно только принести недостающие документы (п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства № 2375 от 30.12.2020).

Где должны храниться оригиналы больничных — у работодателя или в ФСС

После решения ФСС о назначении и выплате пособия или об отказе все документы возвращаются работодателю.

Оригиналы листов нетрудоспособности нужно хранить вместе с расчётами пособий минимум 5 лет (ст. 618 Перечня, утв. Приказом Росархива № 236 от 20.12.2019).

Как получать выплаты по уходу за ребёнком с 01.01.2021

Чтобы работники продолжили получать пособие, нужно направить в ФСС:

пакет документов для начисления и выплаты (или электронный реестр);

сведения о расчёте пособия на момент наступления отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Ежемесячно отправлять эти сведения не нужно. Сумма пособия, назначенного до 01.01.2021 не меняется. ФСС перечисляет деньги с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который начислено пособие по уходу за ребёнком.

Что делать, если больничный лист открыт в 2020, а закрыт — в 2021 году

По больничным, открытым и не оплаченным до 01.01.2021, назначать и выплачивать пособие будет соцстрах (п. 18 Положения, утв. постановлением Правительства № 2375 от 30.12.2020).

Кто удерживает и перечисляет НДФЛ с больничного

Работодатель как налоговый агент удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ только с той суммы, которую он обязан выплатить работнику, то есть за первые три дня больничного. ФСС — с остальной части пособия, причём он не учитывает стандартные налоговые вычеты.

НДФЛ удерживают не со всех выплат. Например, не облагаются налогом пособия по беременности и родам (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Как получить в ФСС справку 2-НДФЛ

Справки о доходах соцстрах выдаёт по запросу. Для этого работнику нужно подать заявление одним из способов:

в региональное отделение по месту регистрации работодателя — лично с паспортом, через представителя с нотариальной доверенностью или почтой;

через личный кабинет получателя услуг на сайте ФСС.

Справку 2-НДФЛ подготовят в течение трёх рабочих дней и отправят почтой или в личный кабинет.

Как проверить, оплачен ли больничный лист

Работник может отслеживать свои выплаты в личном кабинете на сайте ФСС. Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится логин и пароль от учётной записи на портале госуслуг. Больничный оплачен, если у документа появился статус «Исполнение платежа».