Изменения в законодательстве по имущественным налогам в 2021 году

2021 год принёс немало изменений по имущественному, земельному и транспортному налогам для организаций. Рассказываем всё, что нужно знать бухгалтеру об изменениях, в этой статье.

Новая декларация по налогу на имущество

Уже с отчёта за 2020 год организации должны сдавать новую форму, утверждённую приказом ФНС России № КЧ-7-21/889 от 09.12.2020. Вот что изменилось.

В разделе 1 появилась строка 005 с признаком налогоплательщика. Если организация в 2020 году из-за коронавируса платила налог позже в связи с переносом сроков для пострадавших отраслей на основании постановления Правительства РФ, нужно проставить признак «1». Если перенос был по решению региональных властей — признак «2». Все остальные, кто платил в обычные сроки, ставят признак «3». Ещё один признак появился в разделах 1-3, но он касается только участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Если аванс или налог рассчитан по недвижимости, связанной с исполнением такого соглашения, ставят признак «1», если не связаны — признак «2». В декларации по налогу на имущество теперь нужно указывать среднегодовую стоимость движимых основных средств, которое организация держит на балансе. Для этого в декларации появился новый раздел 4. Движимое имущество пока не облагается налогом, поэтому этот раздел носит справочный характер. В приложении 6 к Порядку заполнения декларации появились новые коды налоговых льгот, связанных с коронавирусными отсрочками и амнистией.

Проверить, правильно ли составлена декларация и нет ли в ней ошибок, можно с помощью контрольных соотношений, приведённых в письме ФНС России № БС-4-21/15947 от 30 сентября 2020 г.

Декларацию по налогу на имущество организаций за 2020 год нужно сдать до 30 марта 2021 года.

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Единый срок уплаты земельного и транспортного налогов по всей России

Если раньше конкретный срок уплаты этих налогов устанавливали регионы, сейчас он один по всей России — 1 марта года, следующего за отчётным. Срок для авансовых платежей не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

Отмена деклараций по транспортному и земельному налогам

Начиная с отчётности за 2020 год организации не предоставляют декларации по налогам на транспорт и землю.

Налоговая инспекция в информативных целях будет отправлять организациям сообщение о рассчитанной сумме налога, но это не освобождает организацию от обязанности самостоятельно рассчитать налог и уплатить его в положенный срок. Неполучение от налоговой сообщения — не повод не платить или платить невовремя.

В связи с нововведениями, с 1 января 2021 года у организаций появилась новая обязанность. Если им не пришло из налоговой сообщение о рассчитанной сумме транспортного или земельного налога, они должны направить в ИФНС сообщение о наличии транспортных средств или земельных участков, облагаемых налогом. Сообщение отправляют по форме и в порядке, утверждённым Приказом ФНС России № ЕД-7-21/124 от 25 февраля 2020 г.

К сообщению нужно приложить копии документов, подтверждающих госрегистрацию транспортных средств. По земельным участкам нужно приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на эти участки. Такое сообщение представляется по каждому объекту однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Если не отправить такое сообщение, или отправить с опозданием, будет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога с объекта, по которому нужно было представить сообщение.

Особый порядок зачёта излишне уплаченного транспортного и земельного налогов для организаций

В связи с тем, что организации больше не будут сдавать декларации по налогам на транспорт и землю, может случиться несовпадение в суммах, рассчитанных и уплаченных организацией и рассчитанных ИФНС по имеющимся у неё данным.

Поэтому с 1 января 2021 года зачет излишне уплаченных сумм транспортного и земельного налогов будут производить не ранее дня, когда ИФНС направит организации сообщение суммах налога (п. 5.1 ст.78 НК РФ).

Досрочное прекращение начисления транспортного налога по уничтоженным (погибшим) транспортным средствам

Налог в таких случаях перестают начислять с 1-го числа месяца гибели. Для этого нужно предоставить в любую ИФНС заявление о гибели или уничтожении транспортного средства и подтверждающие документы (по желанию). Заявление рассматривают в течение 30 дней.

Если ни у организации, ни у налоговиков нет подтверждающих документов, налоговые органы самостоятельно запросят их в нужных инстанциях, тогда срок рассмотрения заявления продлевается.

По результатам рассмотрения заявления налоговики направят организации уведомление о прекращении исчисления налога или об отсутствии основания для такого прекращения.

Такой порядок действовал и раньше на основании разъяснений ФНС России, но теперь его официально закрепили в Налоговом кодексе РФ (п.3.1 ст.362).