НДФЛ 15% с превышения 5 миллионов в год: что делать налоговому агенту

С 2021 года в РФ появился так называемый «НДФЛ для богатых» — доходы, которые превышают 5 млн руб. в год, облагаются налогом по повышенной ставке 15%. Только за январь новый налог уже принес в бюджет 1,8 млрд руб. Рассказываем, на что нужно обратить внимание налоговым агентам, которые выплачивают физическим лицам крупные суммы.

Когда применяется повышенная ставка НДФЛ

С 2021 года повышенная ставка НДФЛ применяется при следующих условиях:

сумма дохода в год превысила 5 млн руб.;

доход входит в список, утверждённый законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ.

Эти списки отличаются для налоговых резидентов и нерезидентов. К налоговым резидентам РФ в общем случае относятся те, кто находился на территории страны более 183 календарных дней в течение 12 месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

В 2020 году из-за пандемии коронавируса перемещаться через государственные границы было намного сложнее, чем обычно. Поэтому лимит для признания физического лица налоговым резидентом РФ в 2020 году был снижен до 90 дней (п. 2.2 ст. 207 НК РФ). Не исключено, что это распространят и на 2021 год, но пока такой информации нет.

Какие доходы облагаются по ставке 15%

С доходов до 5 млн руб. нужно платить по стандартной ставке 13%. Повышенная ставка действует только для доходов свыше этого лимита.

Для резидентов в доходы включают зарплату, премии, больничные, а также доходы от следующих операций:

от долевого участия;

в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях;

по различным операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

от участия в инвестиционном товариществе;

в виде прибыли контролируемой иностранной компании.

Для нерезидентов РФ в доходы включают (п. 3 ст. 224 НК РФ) следующие их виды:

доходы иностранцев, которые работают по патенту;

доходы высококвалифицированных иностранных специалистов;

доходы участников госпрограммы по переселению соотечественников;

доходы членов экипажей судов, плавающих под государственным флагом РФ;

доходы иностранцев, признанных беженцами или получивших временное убежище в РФ.

На какие доходы не распространяется повышенная ставка

Для резидентов РФ в лимит 5 млн руб. не входят доходы:

от продажи имущества, кроме ценных бумаг;

от стоимости подарков, также за исключением ценных бумаг;

от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

То есть для таких доходов ставка всегда будет 13% независимо от суммы (п. 1.1 ст. 224 НК РФ в редакции закона № 372-ФЗ).

Также для резидентов РФ продолжат действовать специальные ставки НДФЛ по отдельным видам доходов.

35% по доходам в виде выигрышей и призов, полученных в рамках рекламных акций, а также в виде процентов. 30% по некоторым видам доходов от ценных бумаг. 9% по доходам от облигаций с ипотечным покрытием.

И наконец, для нерезидентов сохраняются следующие ставки, предусмотренные п. 3 ст. 224 НК РФ вне зависимости от размера дохода:

15% для полученных дивидендов;

30% для всех остальных доходов, кроме дивидендов и доходов нерезидентов, облагаемых по ставке 13% (15%) из списка, приведённого в предыдущем разделе.

Как рассчитывать НДФЛ с учётом повышенной ставки

Пока сумма выплат в пользу сотрудника с начала года не превысит 5 млн руб., работодатель должен начислять НДФЛ в обычном порядке по ставке 13%.

Если же годовой доход работника стал больше 5 млн руб., то НДФЛ нужно считать как сумму 650 тыс. руб. с 5 млн руб. и 15% с суммы превышения.

Пример 1. Годовой доход работника составил 7 млн руб. Сумма превышения над порогом в 5 млн руб., после которого меняется ставка: ПР = 7 — 5 = 2 млн руб. НДФЛ за год будет равен: НДФЛ = 650 тыс. руб. 2 млн руб. Х 15% = 950 тыс. руб.

Что делать, если у физлица несколько источников дохода

У человека может быть несколько работодателей. Может случиться так, что на каждом месте работы доход меньше 5 млн руб., а в сумме больше. В таких случаях каждый работодатель начисляет НДФЛ по обычной ставке 13%.

Налоговики соберут всю информацию о доходах физического лица за год и если окажется, что общая сумма доходов превысила 5 млн руб., направят физическому лицу уведомление. Налогоплательщик сам должен будет заплатить недостающую сумму до 1 декабря следующего года (п. 6 ст. 228 НК РФ в редакции закона № 372-ФЗ).

Форму уведомления и порядок её направления пока не утвердили. Но для этого ещё есть время: полная информация о доходах физических лиц за 2021 год появится у налоговиков не ранее 30 апреля 2022 года, когда истекут сроки сдачи отчётности налоговых агентов и деклараций 3-НДФЛ.

Как теперь применять вычеты по НДФЛ

В общем случае с 2021 года налоговые вычеты по НДФЛ можно применять по отдельности для каждой категории дохода.

Доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами можно уменьшить на:

инвестиционные вычеты (ст. 219.1 НК РФ) ;

перенесённые на будущее ранее полученные убытки от таких операций (ст. 220.1 НК РФ).

Доходы участников инвестиционного товарищества можно уменьшить на убытки прошлых лет (ст. 220.2 НК РФ).

Основную налоговую базу можно уменьшить на сумму стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов (ст. 218, 219, 220, 221 НК РФ).

Если сумма стандартных, социальных и имущественных вычетов за год превысит основную налоговую базу, то их можно будет использовать для уменьшения следующих видов доходов (п. 6 ст. 210 НК РФ в редакции закона № 372-ФЗ):

от продажи или получения в дар имущества, кроме ценных бумаг;

от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению.

Особенности расчёта НДФЛ и санкции за нарушения в 2021-2022 годах

Чтобы налогоплательщики привыкли к новым правилам, в 2021-2022 годах будет действовать переходный период. Лимит в 5 млн рублей будет применяться не в целом по всем доходам физлица, а по каждому виду дохода отдельно (п. 3 ст. 2 закона № 372-ФЗ).

Пример 2. Один из учредителей компании одновременно занимает должность директора. За 2021 год он получил зарплату в сумме 4 млн руб. и дивиденды в сумме 2 млн руб. Несмотря на превышение общей суммы дохода в 6 млн руб. над лимитом в 5 млн руб., все доходы директора будут облагаться по ставке 13%.

Если налоговый агент ошибётся в расчете НДФЛ по ставке 15% за 1 квартал 2021 года, его не оштрафуют при условии, что он самостоятельно найдёт ошибку и доплатит недостающую сумму до 1 июля 2021 года (п. 4 ст. 2 закона № 372-ФЗ).

Как платить НДФЛ по ставке 15% и отчитываться по нему

Как и раньше, в зависимости от ситуации налоговый агент должен платить НДФЛ по месту своей регистрации, месту нахождения обособленных подразделений или ведения деятельности. Но для той части НДФЛ, которая облагается по ставке 15%, установлены отдельные КБК (Приказ Минфина РФ от 08.06.2020 № 99н).

При заполнении формы 6-НДФЛ для ставок 13% и 15% по одному виду дохода нужно отдельно заполнять разделы 1 и 2 (письмо ФНС РФ от 01.12.2020 № БС-4-11/19702).

Вывод

С 2021 года большинство видов доходов резидентов и нерезидентов, превышающих 5 млн руб. в год, нужно облагать НДФЛ по ставке 15%. В частности, повышенная ставка относится к зарплате, премиям и другим видам вознаграждений сотрудников, а также к доходам от долевого участия в организациях.

Исключение — доходы от продажи имущества, подарки, страховые и пенсионные выплаты, а также отдельные виды доходов, которые облагаются НДФЛ по специальным ставкам.

В 2021-2022 годах налоговые агенты должны учитывать лимит для применения повышенной ставки отдельно по каждому виду доходов. Начиная с 2023 года для расчёта лимита нужно будет суммировать все доходы налогоплательщика, к которым при превышении 5 млн руб. в год относится ставка 15%.

НДФЛ по ставке 15% нужно перечислять отдельной платёжкой. Для него установлен свой КБК. В форме 6-НДФЛ налог по ставке 15% следует отражать на отдельных листах.