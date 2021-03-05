Почему в бухгалтерии женщин больше, чем мужчин

В очередном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как женщины пришли в бухгалтерию, и поздравляет читательниц Клерка с Международным женским днем.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Но сегодня не простая пятница, а последний рабочий день перед 8 марта. Во всех бухгалтериях страны женщины принимают поздравления. Я тоже хочу поздравить читательниц Клерка! Но я не буду выкладывать фото тюльпанов и копипастить заплесневелые банальности. Лучше напишу о тренде феминизации бухгалтерии.

В России считается, что у бухгалтерии женское лицо. Действительно, мужчин в бухгалтерии встретишь нечасто. В смежных отраслях — финансах, налогообложении, аудите — их гораздо больше. В мире эта диспропорция тоже существует, хотя и менее выраженно. Приведу несколько цифр из глобального исследования «Женщины в бухгалтерском учёте». В среднем на Западе женщины составляют:

1/2 студентов, изучающих бухучет;

2/3 бухгалтеров и аудиторов;

1/5 руководящего состава бухгалтерских компаний.

Эти данные легко интерпретировать. После окончания вуза часть мужчин из профессии быстро уходит в смежные области, где больше платят, а работа требует меньшей сосредоточенности на нюансах и кропотливости. Оставшиеся быстро строят карьеру. Нам это делать проще. Мы не рожаем детей и меньше времени тратим на их воспитание. Домашними делами тоже больше занимаются жёны. Вот и получается, что пока мужчины работают над светлым будущим, женщины обеспечивают счастливое настоящее. Часто в ущерб собственным амбициям.

Но так было не всегда. До начала прошлого века бухгалтерия была сугубо мужским занятием. Первая женщина получила аттестат профессионального бухгалтера в 1920 г. Звали её Мэри Харрис Смит. И путь к аттестату был непростым.

В 1860 г., когда ей было 16 лет, Мэри начала изучать основы бухучёта в только что организованном британском Обществе содействия занятости женщин (SPEW). Эта организация существует и сейчас под названием «Будущее для женщин» (Futures for Women). В середине 19-го века женщин в бухгалтерии начали использовать в качестве помощников. Им доверяли простые рутинные операции вроде сверок, арифметических расчётов и оформления первички — bookkeeping.

В 1887 г. Мэри основала собственную бухгалтерскую фирму «М. Харрис Смит, бухгалтер и аудитор». Тогда же она подала заявление на вступление в первую в мире ассоциацию профбухгалтеров — Институт профессиональных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW). Но президент ICAEW отклонил её заявление. В 1891 г. она повторила попытку — и вновь безуспешно.

В 1919 г. в Великобритании был принят закон «О дисквалификации по признаку пола» и Мэри подала ещё одну заявку. Так как она не сдавала квалификационных экзаменов, её приняли в почетные члены. В мае 1920 г. Мэри Харрис Смит всё-таки сделали действительным членом ICAEW, и она стала первой в мире дипломированной бухгалтеркой. На тот момент ей было 75 лет.

К 1983 году доля женщин в бухгалтерии достигла 39%, чему немало поспособствовала мировая война. Женщинам пришлось заменить воюющих мужчин. Сейчас этот показатель перевалил за 60% и продолжает расти. Возможность удалённой работы через облачные сервисы приводит к тому, что самые упорные мамочки-бухгалтеры возвращаются в строй гораздо раньше, чем 10-15 лет назад. И получают больше возможностей конкурировать с коллегами-мужчинами.