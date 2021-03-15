Как бухгалтеры в ТСЖ присваивают деньги собственников квартир

В необычном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает за что ловят нечистых на руку бухгалтеров товариществ собственников жилья. Спойлер: основных схем всего четыре и все они примитивные.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня необычный выпуск. Расскажу о схемах, которые применяют нечистые на руку представители профессии в отдельно взятой отрасли. Точнее, это даже схемами сложно назвать — настолько примитивно деньги собственников жилья перекладываются в карман бухгалтера. Соответственно, и ловят таких жуликов частенько. Предвосхищая негатив в комментах, сразу хочу сказать, что я не проецирую «достижения» отдельных персонажей на всех бухгалтеров, трудящихся в ТСЖ: в любой семье не без урода. И, конечно, я буду топить за аутсорсинг — я не первый год говорю, что в малом бизнесе будущее за ним.

Почему эта тема вообще всплыла

Недавно я наткнулся на опрос в Телеграм-канале «ЖКХ», который читаю для повышения юридической подкованности при общении с соседями и коммунальщиками. Автор спросила подписчиков доверяют ли они бухгалтерии своего ТСЖ. Оказалось, что 2/3 не доверяют, а половина из них сталкивалась с бухгалтерской нечистоплотностью.

Результат не удивил. Скандалы с участием ТСЖ регулярно всплывают в прессе. К руководству ТСЖ чаще всего предъявляются три претензии.

Завышение платежей, когда, например, квитанции за потребляемую тепловую и электрическую энергию собственникам выставляются по нормативу, а ресурсоснабжающим организациям деньги перечисляются, исходя из показаний общедомовых приборов учёта. Оплата аффилированным подрядчикам работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись, но их рыночная цена ниже уплаченной суммы. Сокрытие доходов ТСЖ от собственников квартир. Например, от размещения рекламы или сдачи общедомовых площадей в аренду.

А как воруют бухгалтеры? Таких исследований пока не проводилось. Мне стало интересно, и я проанализировал приговоры по уголовным делам, вынесенным в отношении бухгалтеров ТСЖ за последние пять лет. Выяснилось, что большинство осужденных применяют одну из четырёх нехитрых схем. Эти схемы укладываются в ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Схемы присвоения денег бухгалтером ТСЖ

Коммунальные платежи собираются с собственников в наличном виде, но до расчётного счета не добираются или добираются не в полном объеме. Собственники узнают об этом только когда им приходят сообщения о неуплате от обслуживающих организаций. К этому времени бухгалтер обычно увольняется. Пример: Дело № 1-95/2020, приговор по которому вынесен Кетовским районным судом Курганской области 26.05.2020. Деньги с расчётного счета ТСЖ попросту используются для оплаты личных нужд бухгалтера. Эта схема максимально вероятна, если председатель ТСЖ доверяет ему флешку со своей электронную подписью. Пример: Дело № 1-280/2017, приговор по которому вынесен Октябрьским районным судом г. Новосибирска 04.10.2017. В штат зачисляются родственники и знакомые бухгалтера, которые якобы выполняют какие-то работы. Их зарплата присваивается бухгалтером, а работы не производятся. Пример: Дело № 1-16/2018, приговор по которому вынесен Кировским районным судом г. Самары 19.02.2018. Деньги выводятся бухгалтером в подотчёт для закупки материальных ценностей, которые фактически не приобретаются. Для списания задолженности с подотчётного лица представляются фиктивные закупочные документы. Либо приобретаются ценности, которые фактически используются в личных целях. Пример: Дело № 1-1300/19, приговор по которому вынесен Курганским городским судом Курганской области 03.09.2019.

Последствия бухгалтерских хищений для ТСЖ

Объем хищений может быть любым: это зависит от размеров ТСЖ, жадности бухгалтера и его склонности к риску. В судебной практике фигурируют суммы от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Последствия от хищений тоже варьируются от длящегося годами никем не замечаемого ущерба для собственников до банкротства ТСЖ. Проворовавшийся бухгалтер в соответствии с Уголовным кодексом обычно получает условный или даже реальный срок. А председателю ТСЖ в случае банкротства в соответствии с гражданским законодательством грозит субсидиарная ответственность.

Вот пример такого финала: Дело № А43-6766/2019, решение по которому вынес Арбитражный суд Нижегородской области. ТСЖ перестало платить теплоснабжающей организации. При этом деньги с собственников квартир собирались, но вместо оплаты поставщику часть из них перечислили подрядчику за ремонт кровли по завышенной цене, еще часть — на личный счет бухгалтера. Доводы председателя о том, что именно бухгалтер способствовал заключению договора с этим подрядчиком, самостоятельно перечислял ему оплату и выводил деньги на личный счёт остались без внимания. Суд решил, что именно бездействие председателя привело к невозможности ТСЖ оплатить потребленную теплоэнергию и привлёк его к субсидиарной ответственности. Теперь ему предстоит заплатить 1,2 млн руб. из своего кармана.

Все рассмотренные схемы можно заметить ещё при первой попытке хищения. Но собственники квартир, в том числе председатель ТСЖ, редко обладают бухгалтерскими знаниями, поэтому бухгалтеру обычно доверяют и слабо контролируют. Вот ему и не приходится морщить лоб, чтобы выдумать сложные схемы присвоения денег. Так что в ближайшие годы мы будем наблюдать ещё много осужденных бухгалтеров и ТСЖ, которые стали банкротами с их помощью.

Да простят меня штатные бухгалтеры, но с точки зрения бизнеса принимать бухгалтера на доверии — большой риск. Сложно на входе понять с профессионалом имеешь дело или с тётей Машей, которая ещё и твои деньги присвоить хочет. Нужны юридически оформленные гарантии компенсации возможного вреда и прозрачность учёта для собственников. Это может обеспечить только специализированная бухгалтерская компания.

Но большинство аутсорсеров бухгалтерии не работают с ТСЖ, потому что это сложно. Кроме обычной бухгалтерской работы приходится делать специфические вещи:

разбираться в деталях учёта посреднической деятельности клиента между собственниками жилья и обслуживающими организациями;

готовить большой объём ежемесячных квитанций;

отражать взносы на капитальный ремонт;

вести раздельный учёт услуг, которые оказываются членам ТСЖ и другим собственникам жилья;

считать налоги с коммерческой деятельности некоммерческой организации.