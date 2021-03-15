Как бухгалтеры в ТСЖ присваивают деньги собственников квартир

В необычном выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает за что ловят нечистых на руку бухгалтеров товариществ собственников жилья. Спойлер: основных схем всего четыре и все они примитивные.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Сегодня необычный выпуск. Расскажу о схемах, которые применяют нечистые на руку представители профессии в отдельно взятой отрасли. Точнее, это даже схемами сложно назвать — настолько примитивно деньги собственников жилья перекладываются в карман бухгалтера. Соответственно, и ловят таких жуликов частенько. Предвосхищая негатив в комментах, сразу хочу сказать, что я не проецирую «достижения» отдельных персонажей на всех бухгалтеров, трудящихся в ТСЖ: в любой семье не без урода. И, конечно, я буду топить за аутсорсинг — я не первый год говорю, что в малом бизнесе будущее за ним.
Почему эта тема вообще всплыла
Недавно я наткнулся на опрос в Телеграм-канале «ЖКХ», который читаю для повышения юридической подкованности при общении с соседями и коммунальщиками. Автор спросила подписчиков доверяют ли они бухгалтерии своего ТСЖ. Оказалось, что 2/3 не доверяют, а половина из них сталкивалась с бухгалтерской нечистоплотностью.
Результат не удивил. Скандалы с участием ТСЖ регулярно всплывают в прессе. К руководству ТСЖ чаще всего предъявляются три претензии.
- Завышение платежей, когда, например, квитанции за потребляемую тепловую и электрическую энергию собственникам выставляются по нормативу, а ресурсоснабжающим организациям деньги перечисляются, исходя из показаний общедомовых приборов учёта.
- Оплата аффилированным подрядчикам работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись, но их рыночная цена ниже уплаченной суммы.
- Сокрытие доходов ТСЖ от собственников квартир. Например, от размещения рекламы или сдачи общедомовых площадей в аренду.
А как воруют бухгалтеры? Таких исследований пока не проводилось. Мне стало интересно, и я проанализировал приговоры по уголовным делам, вынесенным в отношении бухгалтеров ТСЖ за последние пять лет. Выяснилось, что большинство осужденных применяют одну из четырёх нехитрых схем. Эти схемы укладываются в ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Схемы присвоения денег бухгалтером ТСЖ
- Коммунальные платежи собираются с собственников в наличном виде, но до расчётного счета не добираются или добираются не в полном объеме. Собственники узнают об этом только когда им приходят сообщения о неуплате от обслуживающих организаций. К этому времени бухгалтер обычно увольняется. Пример: Дело № 1-95/2020, приговор по которому вынесен Кетовским районным судом Курганской области 26.05.2020.
- Деньги с расчётного счета ТСЖ попросту используются для оплаты личных нужд бухгалтера. Эта схема максимально вероятна, если председатель ТСЖ доверяет ему флешку со своей электронную подписью. Пример: Дело № 1-280/2017, приговор по которому вынесен Октябрьским районным судом г. Новосибирска 04.10.2017.
- В штат зачисляются родственники и знакомые бухгалтера, которые якобы выполняют какие-то работы. Их зарплата присваивается бухгалтером, а работы не производятся. Пример: Дело № 1-16/2018, приговор по которому вынесен Кировским районным судом г. Самары 19.02.2018.
- Деньги выводятся бухгалтером в подотчёт для закупки материальных ценностей, которые фактически не приобретаются. Для списания задолженности с подотчётного лица представляются фиктивные закупочные документы. Либо приобретаются ценности, которые фактически используются в личных целях. Пример: Дело № 1-1300/19, приговор по которому вынесен Курганским городским судом Курганской области 03.09.2019.
Последствия бухгалтерских хищений для ТСЖ
Объем хищений может быть любым: это зависит от размеров ТСЖ, жадности бухгалтера и его склонности к риску. В судебной практике фигурируют суммы от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Последствия от хищений тоже варьируются от длящегося годами никем не замечаемого ущерба для собственников до банкротства ТСЖ. Проворовавшийся бухгалтер в соответствии с Уголовным кодексом обычно получает условный или даже реальный срок. А председателю ТСЖ в случае банкротства в соответствии с гражданским законодательством грозит субсидиарная ответственность.
Вот пример такого финала: Дело № А43-6766/2019, решение по которому вынес Арбитражный суд Нижегородской области. ТСЖ перестало платить теплоснабжающей организации. При этом деньги с собственников квартир собирались, но вместо оплаты поставщику часть из них перечислили подрядчику за ремонт кровли по завышенной цене, еще часть — на личный счет бухгалтера. Доводы председателя о том, что именно бухгалтер способствовал заключению договора с этим подрядчиком, самостоятельно перечислял ему оплату и выводил деньги на личный счёт остались без внимания. Суд решил, что именно бездействие председателя привело к невозможности ТСЖ оплатить потребленную теплоэнергию и привлёк его к субсидиарной ответственности. Теперь ему предстоит заплатить 1,2 млн руб. из своего кармана.
Все рассмотренные схемы можно заметить ещё при первой попытке хищения. Но собственники квартир, в том числе председатель ТСЖ, редко обладают бухгалтерскими знаниями, поэтому бухгалтеру обычно доверяют и слабо контролируют. Вот ему и не приходится морщить лоб, чтобы выдумать сложные схемы присвоения денег. Так что в ближайшие годы мы будем наблюдать ещё много осужденных бухгалтеров и ТСЖ, которые стали банкротами с их помощью.
Да простят меня штатные бухгалтеры, но с точки зрения бизнеса принимать бухгалтера на доверии — большой риск. Сложно на входе понять с профессионалом имеешь дело или с тётей Машей, которая ещё и твои деньги присвоить хочет. Нужны юридически оформленные гарантии компенсации возможного вреда и прозрачность учёта для собственников. Это может обеспечить только специализированная бухгалтерская компания.
Но большинство аутсорсеров бухгалтерии не работают с ТСЖ, потому что это сложно. Кроме обычной бухгалтерской работы приходится делать специфические вещи:
- разбираться в деталях учёта посреднической деятельности клиента между собственниками жилья и обслуживающими организациями;
- готовить большой объём ежемесячных квитанций;
- отражать взносы на капитальный ремонт;
- вести раздельный учёт услуг, которые оказываются членам ТСЖ и другим собственникам жилья;
- считать налоги с коммерческой деятельности некоммерческой организации.
Для всего этого нужны квалифицированные бухгалтеры и специальное программное обеспечение. И первое и второе есть у нашего сервиса «Моё дело Бухобслуживание». За 11 лет на рынке компания научились работать с ТСЖ, закрывая не только бухгалтерские задачи. Например, можно передать в аутсорсинг расчёт платежей, работу с задолженностями собственников квартир и даже доставку квитанций. Кадровый учёт и юридическое сопровождение тоже включены. А приглядывать за состоянием учёта можно в личном кабинете на сайте или мобильном приложении. Взаимодействие между компанией и клиентом регулируется договором. Ответственность интернет-бухгалтерии застрахована на 100 млн руб. Поэтому учёт ТСЖ прозрачен.