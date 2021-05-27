Что такое синтетические и аналитические счета

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как в бухгалтерском учёте разделяют общие сведения о компании на мелкие подробности.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Почти год назад, когда бухгалтерский ликбез только стартовал, я писал о том, что бухгалтерский учет дает информацию разной детализированности. Для нижних уровней управления компанией — максимально подробную, а для верхних — максимально обобщенную. Настало время разобраться, как это достигается. Для этого главбух выстраивает аналитику на бухгалтерских счетах.

Синтетические счета — это счета, которые открываются на основании статей финансовой отчётности. В основном — бухгалтерского баланса. Они содержат максимально обобщённые учётные данные. Номера и названия синтетических счетов закреплены в Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации. Например, счёт 10 «Материалы» — это синтетический счёт. Его сальдо показывает общую стоимость всех материалов, имеющихся на складе организации, дебетовые обороты — стоимость всех поступивших материалов, а кредитовые обороты — стоимость всех списанных материалов.

Субсчета — это счета, на которых ведется учет групп объектов учёта внутри одного синтетического счёта. Сальдо по субсчёту показывает общую стоимость группы однородных видов активов, пассивов, доходов или расходов. Субсчета имеют шифр вида ХХ.YY, где ХХ — шифр синтетического счёта, YY — порядковый номер субсчёта. Например, к счёту 10 «Материалы» открываются субсчета 10.1 «Сырье и материалы», 10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали» и т. д. Номера и названия некоторых субсчетов закреплены в Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации, но компания может дополнять их перечень. Для этого нужно внести субсчета в рабочий план счетов — документ, который утверждается руководителем компании. Обычно его оформляют как приложение к учётной политике.

Аналитические счета (субконто) — это счета, на которых учитываются отдельные виды активов, пассивов, доходов или расходов. Ещё их называют счетами второго порядка. Они могут не иметь шифра, а иметь только название, либо иметь шифр вида ХХ.YY.ZZ, где ХХ — шифр синтетического счёта, YY — порядковый номер субсчёта, ZZ — порядковый номер аналитического счёта. Например, к субсчету 10.1 «Сырье и материалы» могут открываться аналитические счета 10.1.1 «Болты», 10.1.2 «Гайки» и т. д. Перечень аналитических счетов и субсчетов, применяемых в компании, определяет её главный бухгалтер.

Сумма всех сальдо по аналитическим счетам должна быть равна сальдо по синтетическому счёту. Сумма сальдо аналитических счетов внутри одного субсчёта должна быть равна сальдо по этому субсчёту. А сумма сальдо по субсчетам внутри синтетического счёта должна быть равна сальдо по этому синтетическому счёту. То же самое справедливо для оборотов по счетам.

Пример. ООО «Рога и копыта» на начало месяца имело на складе: бензина на 50 000 руб.;

дизельного топлива на 80 000 руб. За месяц было куплено: бензина на 60 000 руб.;

дизельного топлива на 10 000 руб.; Отпущено в производство: бензина на 40 000 руб.;

дизельного топлива на 70 000 руб. Главбух использует следующие шифры счетов: 10 «Материалы»; 10.3 «Топливо»; 10.3.1 «Бензин»; 10.3.2 «Дизельное топливо». Составим проводки по движению материалов за месяц. Дт 10.3.1 Кт 60 — 60 000 руб. Дт 10.3.2 Кт 60 — 10 000 руб. Дт 20 Кт 10.3.1 — 40 000 руб. Дт 20 Кт 10.3.2 — 70 000 руб. Структуры синтетического и аналитических счетов — на картинке над постом. Если есть сложности с формированием проводок — здесь я подробно описал алгоритм их составления и привел примеры.

Поработав в аутсорсинге, я насмотрелся на малый бизнес. Обычно там с аналитикой по счетам все грустно. Любимый метод учета — котловой. Это когда всё свалено в одну большую кучу на синтетическом счёте без детализации по субсчетам и субконто. Не делайте так. Из-за этого и рождается миф, что бухучёт бесполезен для управления компанией.