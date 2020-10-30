Как устроен бухгалтерский баланс

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает зачем нужен бухгалтерский баланс, что в нём можно увидеть и почему уметь читать баланс важно не только бухгалтеру. В конце статьи пример построения баланса, который будет понятен даже очень далёкому от бухучёта читателю.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Зачем нужен бухгалтерский баланс

Три месяца подряд я рассказывал об отдельных видах активов и пассивов, с которыми имеет дело бухгалтерский учёт. Пришло время собрать их в полезный инструмент для директора, собственника бизнеса, финансиста, экономиста и любого, кто хочет оценить имущественное положение компании. Этот инструмент называется бухгалтерским балансом (Balance Sheet). Он содержит информацию о том какие активы есть у компании и откуда они взялись.

Баланс и отчёт о финансовых результатах — две главные формы финансовой отчётности, которые изучают банки, инвесторы, кредиторы и контрагенты, чтобы понять, стоит ли иметь с вами дело. Форма российского баланса утверждена Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, но суть его одинакова в России, США, Зимбабве и любой другой стране.

В основе баланса лежит утверждение, на котором построен весь бухгалтерский учёт уже более пятисот лет. Сумма активов должна быть равна сумме пассивов. Нарушение этого равенства означало бы, что у вас есть актив из ниоткуда или источник ничего — невыполнение закона сохранения материи в отдельно взятой компании. Закон сохранения для бухучёта описывается к апитальным уравнением:

Активы = Капитал Обязательства.

Такая запись означает, что любой актив профинансирован либо собственными, либо заёмными пассивами. Больше активам взяться неоткуда. Если вы купили актив — возникнет кредиторская задолженность, которую необходимо будет оплатить. Если получили от учредителей — увеличится сумма уставного капитала. Даже если актив получен в подарок, в пассиве его стоимость будет записана в прибыль.

Анализ баланса позволяет понять структуру и ликвидность активов компании, обеспеченность собственными и заёмными средствами, платёжеспособность, финансовую устойчивость и другие важные характеристики бизнеса. Как это делать — расскажу в следующих выпусках ликбеза.

Структура бухгалтерского баланса

Баланс разделён на две части: актив и пассив. Внутри частей находятся разделы, их пять, они нумеруются сквозным образом. Внутри разделов — статьи. Каждая статья — это отдельный вид активов или пассивов. Статьи в активе расположены по степени возрастания ликвидности: чем ниже расположена статья, тем быстрее актив можно продать. В пассиве статьи упорядочены по срочности погашения: чем ниже статья, тем быстрее нужно будет рассчитаться за пассив.

Об основных статьях я рассказывал, ниже можно кликнуть на название и провалиться в соответствующую статью.

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

IV. Долгосрочные обязательства

V. Краткосрочные обязательства

В реальном балансе статей может быть больше — я привёл только наиболее распространённые. Каждой статье соответствует сумма — это оценка соответствующего актива или пассива. Итог по разделу складывается из сумм по статьям. Итоги по активу и пассиву — из сумм по разделам. Эти итоги равны между собой и называются «валюта баланса».

Пример построения бухгалтерского баланса

ООО «Рога и копыта» на 1 января 2020 года имеет следующие активы и пассивы:

нематериальные активы — 100 тыс. руб.;

основные средства — 200 тыс. руб.;

запасы материалов и товаров — 300 тыс. руб.;

дебиторская задолженность покупателей — 250 тыс. руб.;

деньги на расчётных счетах и в кассе — 150 тыс. руб.;

уставный капитал — 400 тыс. руб.;

нераспределенная прибыль — 50 тыс. руб.;

долгосрочная задолженность по кредиту — 200 тыс. руб.;

кредиторская задолженность — 350 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс ООО «Рога и копыта» выглядит так.