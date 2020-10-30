Как устроен бухгалтерский баланс

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает зачем нужен бухгалтерский баланс, что в нём можно увидеть и почему уметь читать баланс важно не только бухгалтеру. В конце статьи пример построения баланса, который будет понятен даже очень далёкому от бухучёта читателю.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Зачем нужен бухгалтерский баланс
Три месяца подряд я рассказывал об отдельных видах активов и пассивов, с которыми имеет дело бухгалтерский учёт. Пришло время собрать их в полезный инструмент для директора, собственника бизнеса, финансиста, экономиста и любого, кто хочет оценить имущественное положение компании. Этот инструмент называется бухгалтерским балансом (Balance Sheet). Он содержит информацию о том какие активы есть у компании и откуда они взялись.
Баланс и отчёт о финансовых результатах — две главные формы финансовой отчётности, которые изучают банки, инвесторы, кредиторы и контрагенты, чтобы понять, стоит ли иметь с вами дело. Форма российского баланса утверждена Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, но суть его одинакова в России, США, Зимбабве и любой другой стране.
В основе баланса лежит утверждение, на котором построен весь бухгалтерский учёт уже более пятисот лет. Сумма активов должна быть равна сумме пассивов. Нарушение этого равенства означало бы, что у вас есть актив из ниоткуда или источник ничего — невыполнение закона сохранения материи в отдельно взятой компании. Закон сохранения для бухучёта описывается капитальным уравнением:
Активы = Капитал Обязательства.
Такая запись означает, что любой актив профинансирован либо собственными, либо заёмными пассивами. Больше активам взяться неоткуда. Если вы купили актив — возникнет кредиторская задолженность, которую необходимо будет оплатить. Если получили от учредителей — увеличится сумма уставного капитала. Даже если актив получен в подарок, в пассиве его стоимость будет записана в прибыль.
Анализ баланса позволяет понять структуру и ликвидность активов компании, обеспеченность собственными и заёмными средствами, платёжеспособность, финансовую устойчивость и другие важные характеристики бизнеса. Как это делать — расскажу в следующих выпусках ликбеза.
Структура бухгалтерского баланса
Баланс разделён на две части: актив и пассив. Внутри частей находятся разделы, их пять, они нумеруются сквозным образом. Внутри разделов — статьи. Каждая статья — это отдельный вид активов или пассивов. Статьи в активе расположены по степени возрастания ликвидности: чем ниже расположена статья, тем быстрее актив можно продать. В пассиве статьи упорядочены по срочности погашения: чем ниже статья, тем быстрее нужно будет рассчитаться за пассив.
Об основных статьях я рассказывал, ниже можно кликнуть на название и провалиться в соответствующую статью.
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
- Нематериальные активы
- Основные средства
- Вложения во внеоборотные активы
- Доходные вложения в материальные ценности
- Долгосрочные финансовые вложения
II. Оборотные активы
- Запасы
- Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
- Дебиторская задолженность
- Краткосрочные финансовые вложения
- Денежные средства и денежные эквиваленты
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
IV. Долгосрочные обязательства
- Долгосрочные заёмные средства
- Долгосрочные оценочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
- Краткосрочные заёмные средства
- Кредиторская задолженность
- Доходы будущих периодов
- Краткосрочные оценочные обязательства
В реальном балансе статей может быть больше — я привёл только наиболее распространённые. Каждой статье соответствует сумма — это оценка соответствующего актива или пассива. Итог по разделу складывается из сумм по статьям. Итоги по активу и пассиву — из сумм по разделам. Эти итоги равны между собой и называются «валюта баланса».
Пример построения бухгалтерского баланса
ООО «Рога и копыта» на 1 января 2020 года имеет следующие активы и пассивы:
- нематериальные активы — 100 тыс. руб.;
- основные средства — 200 тыс. руб.;
- запасы материалов и товаров — 300 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность покупателей — 250 тыс. руб.;
- деньги на расчётных счетах и в кассе — 150 тыс. руб.;
- уставный капитал — 400 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль — 50 тыс. руб.;
- долгосрочная задолженность по кредиту — 200 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность — 350 тыс. руб.
Бухгалтерский баланс ООО «Рога и копыта» выглядит так.
Кстати, в интернет-бухгалтерии «Моё дело» бухгалтерский баланс формируется автоматически на основании остатков по счетам бухгалтерского учёта. При этом система проверяет контрольные соотношения и соответствие данных за прошлые годы сданной отчётности. Если что-то не сходится — она предупредит об этом бухгалтера. Попробуйте — это удобно и экономит массу времени!