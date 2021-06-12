Что такое операционные счета в бухгалтерском учёте

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как на бухгалтерских счетах собирают затраты и переходят от них к себестоимости. Операционные счета позволяют получать из бухгалтерского учёта информацию для управления компанией.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

В прошлый раз рассказал об основных и регулирующих счетах, сегодня на очереди операционные. Для краткости в примерах писать названия счетов не буду — только номера. Названия счетов можно смотреть в Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Операционные счета нужны, чтобы собрать затраты и определить стоимость активов, которым предстоит стать расходами. На бухгалтерском этот процесс называется капитализацией затрат. О том, чем затраты отличаются от расходов, читайте здесь.

Операционные счета делятся на четыре группы:

калькуляционные;

собирательно-распределительные;

бюджетно-распределительные;

сопоставляющие.

Калькуляционные счета

Служат для определения себестоимости производимых или приобретаемых активов. По отношению к балансу все калькуляционные счета — активные. Задача калькуляционного счёта — собрать из затрат себестоимость и передать ее на инвентарный счёт учёта актива. Иногда калькуляционный счёт является одновременно инвентарным. Определение себестоимости актива через затраты называется калькулированием — отсюда и название.

По дебету калькуляционных счетов отражаются затраты, связанные с производством или приобретением активов. С кредита списывается их себестоимость при вводе в эксплуатацию для внеоборотных активов и при выпуске из производства — для оборотных активов. К этой группе относятся счета 08, 10, 15, 20, 21, 23, 28, 29, 40. Их сальдо на отчетную дату увеличивают оценку статей соответствующих активов: основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в материальные ценности или запасов.

Собирательно-распределительные счета

Нужны для того, чтобы собрать косвенные затраты и распределить их по видам продуктов. По дебету собирательно-распределительных счетов отражаются косвенные затраты за месяц, с кредита они распределяются на калькуляционные счета или сразу на себестоимость продаж конкретных продуктов. В любом случае с кредита косвенные затраты списываются уже не общим котлом, а отдельно на каждый вид продукта. В эту группу входят счета 25, 26 и 44, все они активные.

Особенность структуры собирательно-распределительных счетов: на конец каждого месяца они не имеют сальдо, так как все косвенные затраты месяца распределены по видам продуктов. Исключение — счет 44, если компания в учётной политике решила частично капитализировать расходы на продажу.

Бюджетно-распределительные счета

Используются для разнесения доходов и расходов между смежными отчётными периодами, когда затраты уже нужно капитализировать, но ещё нет соответствующего обязательства (оценочные обязательства), или их ещё нельзя списать в расходы (расходы будущих периодов), или когда актив уже получен, но ещё нельзя признать соответствующий доход (доходы будущих периодов). Это непростая тема, её раскрою в отдельном посте. К бюджетно-распределительным относятся счета 96, 97 и 98. Первый и третий — пассивные, второй — активный.

Сопоставляющие счета

Предназначены для определения финансовых результатов по видам деятельности (операционно-результатные) и по компании в целом (финансово-результатные). К операционно-результатным относятся счета 90 и 91, к финансово-результатным — счета 99 и 84. Как они работают, я подробно описывал здесь. Сопоставляющие счета нужны для составления отчёта о финансовых результатах и определения нераспределенной прибыли в бухгалтерском балансе.

С классификацией бухгалтерских счетов закончили. Дальше будет проще и практичнее 😉