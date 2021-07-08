ФНС планирует новый налоговый режим для малого бизнеса

Второй день предприниматели и бухгалтеры обсуждают опрос ФНС о будущем налоговом спецрежиме, при котором налоги с бизнеса будут считать налоговики и банкиры, а страховые взносы и вовсе платить не придется. Алексей Иванов рассказывает, что из задуманного реально к воплощению, а чего вряд ли стоит ожидать.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Сегодня необычный ликбез. Попытаемся заглянуть в будущее и попрепарируем новость о том, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого бизнеса. Для тех кто в теме грядущее появление нового налогового режима новостью не является. Законопроект по освобождению от ведения налогового учета и сдачи налоговой отчетности «упрощенцев», которые платят 6 % с доходов и имеют онлайн-кассу, вносился Минфином в Госдуму еще в декабре 2019 года. Пункт 2.1.1 Плана деятельности ФНС на 2021 год предусматривает создание к 1 октября прикладной подсистемы «УСН-онлайн», реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП. Теперь первоначальная идея вышла на новый уровень: ФНС хочет контролировать не только доходы, но и расходы
Сейчас налоговики совместно с банками проводят опрос налогоплательщиков, чтобы определиться вводить ли новый режим и, если да, то в каком виде. Клерк публиковал ссылку на этот опрос: по странной традиции ФНС это обычная гугл-форма, автором которой может быть кто угодно. Поэтому не исключено, что это фейк. Но то, что пишут СМИ со ссылкой на свои источники в ФНС, коррелирует с этой формой. Поэтому я прокомментирую те положения, которые все источники трактуют плюс-минус одинаково.
Вот что пока известно.
- Налог будет считать ФНС, налогоплательщику останется только оплачивать его.
- Налоговый режим предназначен для юрлиц и ИП.
- Перейти на него смогут те, кто сейчас имеет право на применение УСН (скорее всего, 150 млн. руб. годовой выручки в вопросе № 2 — отсекающий вариант, при этом говорится, что налогоплательщик будет освобожден от отчетности по УСН). Возможно, выручку ограничат сильнее. Например, сначала в порядке эксперимента распространят налоговый режим на микробизнес с выручкой до 50 млн. руб., а после того, как налоговое администрирование будет отлажено, заменят новым режимом классический УСН «Доходы минус расходы».
- Объектом налогообложения будут доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом расходы формируются только по операциям, которые прошли через счета в банке или онлайн-кассу.
- Налогоплательщик может быть освобожден от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога. Предположительно речь идет о ставке 19 % (действующая ставка по УСН + 4%). Автоматически не придется отчитываться в ПФР и ФСС.
- Зарплата выплачивается исключительно через банк. При этом банк выступает налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров, а налогоплательщик освобождается от отчетности по НДФЛ.
- Налоговый период — 1 месяц. Это удобно с точки зрения обработки массивов данных и позволяет быстро пополнять казну, но бизнесу придется платить каждый месяц.
- Налогоплательщик освобождается от обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета. С налоговым логично: эта функция уходит на сторону ФНС и обслуживающих банков. А вот с бухгалтерским не все так просто. По закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все юрлица обязаны вести бухгалтерский учет, поэтому без изменения закона здесь не обойтись. И я сильно не уверен, что Минфин в этом вопросе поддержит ФНС.
- Налогоплательщик освобождается от мероприятий налогового контроля. А вот это в полной власти ФНС, и видится легко реализуемым. Если вся информация о доходах и расходах берется с банковских счетов, то отдельно контролировать ничего не нужно: контроль осуществляется в онлайн-режиме.
Судя по наводящему вопросу о том, готов ли налогоплательщик поднять фонд оплаты труда при переходе на новый налоговый режим, отказ от страховых взносов должен стимулировать рост и обеление зарплат. Только непонятно за счет каких источников будут финансироваться пенсии и пособия сотрудникам, так как чисто экономически это невыгодно государству.
Простой пример: если у вас в ООО 15 сотрудников с минимальной зарплатой 13 тыс. руб. в месяц (округлил), то за год вы заплатите 702 тыс. руб. страховых взносов (без учета взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний). Если при этом бизнес при неплохой рентабельности 20 % имеет годовой доход 50 млн. руб., а расходы 40 млн. руб., то увеличение налога при применении ставки 19 % составит всего 400 тыс. руб.
Если вы увеличите зарплату до 30 тыс. руб. в месяц, то будете платить страховые взносы по пониженной ставке 15 %. Тогда за год придется заплатить 1 млн 161 тыс. руб. При таких же доходах расходы увеличатся на 3 млн. 060 тыс. руб., из-за этого налог увеличится всего на 278 тыс. руб. То есть государство потеряет еще больше.
Так что сомневаюсь в реализации проекта именно в таком виде. Но уверен, что на горизонте в 5 лет малый бизнес перестанет считать налоги самостоятельно.