ФНС планирует новый налоговый режим для малого бизнеса

Второй день предприниматели и бухгалтеры обсуждают опрос ФНС о будущем налоговом спецрежиме, при котором налоги с бизнеса будут считать налоговики и банкиры, а страховые взносы и вовсе платить не придется. Алексей Иванов рассказывает, что из задуманного реально к воплощению, а чего вряд ли стоит ожидать.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня необычный ликбез. Попытаемся заглянуть в будущее и попрепарируем новость о том, что ФНС готовит новый налоговый режим для малого бизнеса. Для тех кто в теме грядущее появление нового налогового режима новостью не является. Законопроект по освобождению от ведения налогового учета и сдачи налоговой отчетности «упрощенцев», которые платят 6 % с доходов и имеют онлайн-кассу, вносился Минфином в Госдуму еще в декабре 2019 года. Пункт 2.1.1 Плана деятельности ФНС на 2021 год предусматривает создание к 1 октября прикладной подсистемы «УСН-онлайн», реализующей возможность аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП. Теперь первоначальная идея вышла на новый уровень: ФНС хочет контролировать не только доходы, но и расходы

Сейчас налоговики совместно с банками проводят опрос налогоплательщиков, чтобы определиться вводить ли новый режим и, если да, то в каком виде. Клерк публиковал ссылку на этот опрос: по странной традиции ФНС это обычная гугл-форма, автором которой может быть кто угодно. Поэтому не исключено, что это фейк. Но то, что пишут СМИ со ссылкой на свои источники в ФНС, коррелирует с этой формой. Поэтому я прокомментирую те положения, которые все источники трактуют плюс-минус одинаково.

Вот что пока известно.

Налог будет считать ФНС, налогоплательщику останется только оплачивать его. Налоговый режим предназначен для юрлиц и ИП. Перейти на него смогут те, кто сейчас имеет право на применение УСН (скорее всего, 150 млн. руб. годовой выручки в вопросе № 2 — отсекающий вариант, при этом говорится, что налогоплательщик будет освобожден от отчетности по УСН). Возможно, выручку ограничат сильнее. Например, сначала в порядке эксперимента распространят налоговый режим на микробизнес с выручкой до 50 млн. руб., а после того, как налоговое администрирование будет отлажено, заменят новым режимом классический УСН «Доходы минус расходы». Объектом налогообложения будут доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом расходы формируются только по операциям, которые прошли через счета в банке или онлайн-кассу. Налогоплательщик может быть освобожден от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога. Предположительно речь идет о ставке 19 % (действующая ставка по УСН + 4%). Автоматически не придется отчитываться в ПФР и ФСС. Зарплата выплачивается исключительно через банк. При этом банк выступает налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров, а налогоплательщик освобождается от отчетности по НДФЛ. Налоговый период — 1 месяц. Это удобно с точки зрения обработки массивов данных и позволяет быстро пополнять казну, но бизнесу придется платить каждый месяц. Налогоплательщик освобождается от обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета. С налоговым логично: эта функция уходит на сторону ФНС и обслуживающих банков. А вот с бухгалтерским не все так просто. По закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все юрлица обязаны вести бухгалтерский учет, поэтому без изменения закона здесь не обойтись. И я сильно не уверен, что Минфин в этом вопросе поддержит ФНС. Налогоплательщик освобождается от мероприятий налогового контроля. А вот это в полной власти ФНС, и видится легко реализуемым. Если вся информация о доходах и расходах берется с банковских счетов, то отдельно контролировать ничего не нужно: контроль осуществляется в онлайн-режиме.

Судя по наводящему вопросу о том, готов ли налогоплательщик поднять фонд оплаты труда при переходе на новый налоговый режим, отказ от страховых взносов должен стимулировать рост и обеление зарплат. Только непонятно за счет каких источников будут финансироваться пенсии и пособия сотрудникам, так как чисто экономически это невыгодно государству.

Простой пример: если у вас в ООО 15 сотрудников с минимальной зарплатой 13 тыс. руб. в месяц (округлил), то за год вы заплатите 702 тыс. руб. страховых взносов (без учета взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний). Если при этом бизнес при неплохой рентабельности 20 % имеет годовой доход 50 млн. руб., а расходы 40 млн. руб., то увеличение налога при применении ставки 19 % составит всего 400 тыс. руб. Если вы увеличите зарплату до 30 тыс. руб. в месяц, то будете платить страховые взносы по пониженной ставке 15 %. Тогда за год придется заплатить 1 млн 161 тыс. руб. При таких же доходах расходы увеличатся на 3 млн. 060 тыс. руб., из-за этого налог увеличится всего на 278 тыс. руб. То есть государство потеряет еще больше.

Так что сомневаюсь в реализации проекта именно в таком виде. Но уверен, что на горизонте в 5 лет малый бизнес перестанет считать налоги самостоятельно.