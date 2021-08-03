Новое уведомление на уменьшение стоимости патента 2021

Вычитать страховые взносы из стоимости патента предпринимателям разрешили уже с начала 2021 года, но до этого была только временная рекомендованная форма уведомления. С 12 июля 2021 года на постоянной основе действует новая форма. Рассказываем, как теперь заполнять уведомление.

Форма, формат и порядок представления уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@. Вот как заполняется новая форма.

Титульный лист

Здесь всё стандартно, нужно указать:

ИНН предпринимателя;

код налогового органа, где вы покупали патент. Это первые четыре цифры номера патента;

полные Ф.И.О. предпринимателя;

календарный год периода действия патента. То есть если вы уменьшаете плату за патент, действующий в 2021 году, указывайте «2021»;

общее количество листов уведомления и приложений к нему, если есть;

данные представителя, если уведомление подаёт представитель ИП, а не он сам лично;

контактные данные, подпись и дату.

Образец заполнения титульного листа

Лист А

Здесь указывают сведения о патентах, которые уменьшают на страховые взносы. На листе есть место для заполнения данных только на два патента. Если у вас их больше — заполните дополнительный лист А.

В строке 010 укажите номер патента.

В строках 020 и 025 — даты начала и окончания действия патента.

В строке 030 — признак налогоплательщика. Для работодателей это «1», для ИП без работников — «2».

В строке 040 — сумму налога по патенту, который вы уменьшаете, т.е. полную стоимость патента пока ещё без вычетов.

В строке 050 — сумму страховых взносов, которые вычитаете из стоимости патента.

На этой строке остановимся подробнее, т.к. есть нюансы.

Напомним, что уменьшить стоимость патента можно на взносы ИП за себя и работников, больничные за первые 3 дня болезни работника, добровольные страховые взносы ИП за работников, 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. руб. В письме от 02.06.2021 N СД-4-3/7704@ ФНС пояснила, что можно также уменьшить стоимость патента сумму погашенной задолженности по взносам за прошлые периоды. Вычесть можно и 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей, уплаченные за 2020 год.

Работники должны быть заняты только в патентной деятельности. Если персонал занят в работах, относящихся и к другой системе налогообложения, то взносы нужно распределить пропорционально доходам от каждого режима.

Сумма в строке 050 для ИП без работников должна быть не больше стоимости патента, а для ИП с работниками — не больше 50% от стоимости.

Если вы в этом году частично уже уменьшали патент на взносы, укажите это в следующей строке 060, вычтите эту сумму, а в строке 050 впишите взносы за минусом этой суммы.

Пример:

ИП Ярцев Л.В., у которого есть наёмные работники, брал патент на весь 2021 год. Стоимость патента составила 64 000 руб. В марте 2021 года ИП уже подавал уведомление на вычет из патента страховых взносов на сумму 18 тыс. руб., а всего за 6 месяцев он заплатил взносов за себя и работников на сумму 54 000 руб. Т.к. работники есть, уменьшить патент можно только наполовину, т.е. на 32 000 руб. 18 000 руб., уж вычитали. В уведомлении в строке 060 нужно указать «18 000», а в строке 050 — «14 000» (64 000 / 2 - 18 000).

Образец заполнения листа А

Лист Б

Здесь обобщается информация о страховых взносах, подлежащих вычету из стоимости патента.

В строке 110 укажите всю сумму страховых взносов и пособий, который перечислили на момент подачи уведомления в период применения ПСН и которые можно принять вычету.

Напомним, что вычету подлежат только взносы, которые относятся к патентной деятельности. Если совмещаете патент с другими режимами налогообложения и есть взносы, которые относятся к обоим режимам, у вас должен быть раздельный учёт и в строку 110 должна попасть только «патентная» часть.

В строке 120 — общую сумму взносов, которые вычитаете из патентов. Это сумма строк 050 из листа А. Если заполняете уведомление только по одному патенту, просто перенесите сумму из строки 050 листа А.

В строке 130 — общую сумму взносов, которую уже вычитали из указанных в уведомлении патентов. Это сумма строк 060 листа А.

Внимание! В официальный бланк закралась ошибка. Там указано, что в строке 130 листа Б должна быть сумма строк 050 листа А, на самом деле нужно указывать сумму строк 060.

В строке 140 — остаток взносов, оставшихся после уменьшения налога. Это строка 110 за вычетом строк 120 и 130. Эту сумму вы в будущем сможете учесть для уменьшения налога по другим патентам, действующим в этом году.

В нашем примере ИП Ярцев Л.В. на момент подачи уведомления заплатил за себя и работников 54 000. руб. Эту сумму нужно указать в строке 110 листа Б. Патент у ИП один, поэтому в строку 120 переносим сумму взносов из строки 050 листа А, это 14 000 руб.. В строке 130 указываем сумму взносов, которые уже вычитали, это 18 000 руб. В строке 140 — остаток взносов, оставшихся после уменьшения, это 54 000 руб. - 18 000 руб. - 14 000 руб. = 22 000 руб.

Образец заполнения листа Б