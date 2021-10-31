Субсидия на компенсацию затрат в связи с антиковидными ограничительными мерами

Очередная коронавирусная субсидия предназначена для бизнеса, в регионах работы которого вводили ограничительные меры (Постановление № 1513 от 7 сентября 2021 года). Получить её могут только представители МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации. Подробнее о размере субсидии и условиях получения — в нашей статье.
Кто может претендовать на субсидию
Помощь от государства могут получить ИП или ООО, которые соответствуют следующим критериям.
- По данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП находятся или ведут деятельность (для ИП на патентной системе) в муниципальном образовании, где с 1 августа 2021 года оперштаб ввёл антиковидные ограничения. Организации могут получить субсидию в том числе по деятельности обособленных подразделений, которые находятся в таких регионах.
- Есть в реестре МСП на 10 июля 2021 года.
- Ведут деятельность в отрасли, требующей поддержки. Для этого код основного вида деятельности в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года должен соответствовать Перечню.
- По данным, которые были у ИФНС на дату направления заявления, на 1 июля 2021 года нет задолженности по налогам и взносам более 3 000 рублей.
- На дату направления заявления не находились в процессе ликвидации, не закрыли ИП, не введена процедура банкротства, не было решения об исключении из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Проверить, соответствуете ли вы условиям и полагается ли вам субсидия, можно в этом сервисе ФНС. Там же можно узнать статус поданного заявления.
Корректность работы сервиса зависит от того, насколько оперативно региональные власти передают ФНС сведения о введённых ограничениях. Если вы считаете, что имеете право на субсидию, но сервис это не подтвердил, целесообразно всё-таки подать заявление на субсидию, приложив к нему подтверждающие документы.
Размер субсидии
Можно получить столько МРОТ, сколько у организации или ИП работников. МРОТ берут на 1 января 2021 года (12 792 руб.), а количество работников — на июнь 2021 года. ИП как с работниками, так и без, также получают субсидию на самих себя.
Для расчёта также берут коэффициент, учитывающий срок действия ограничительных мер:
- 0,5 — если ограничения ввели на две недели, то есть выплачивают половину субсидии;
- 1 — если на четыре недели, то есть субсидию выплачивают полностью.
Например, у индивидуального предпринимателя 3 работника, а ограничительные меры вводили на две недели. За себя и работников он получит половину от четырёх МРОТ: 12 792 х 4 х 0,5 = 25 584 руб.
Процедура получения субсидии
В течение двух месяцев со дня, когда оперштаб принял решение ввести ограничения, организации или ИП нужно подать заявление по специальной форме. Заявление передают в электронном виде через ТКС или личный кабинет налогоплательщика, или по почте.
ИФНС проверяет информацию и в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления ИФНС рассчитывает субсидию и передает данные в Федеральное казначейство, которое не позднее трёх рабочих дней перечисляет субсидию получателю.
В течение двух рабочих дней после этого казначейство должно сообщить в ФНС о перечислении, а оттуда не позднее трёх рабочих дней должны проинформировать организацию или ИП.