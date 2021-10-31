Субсидия на компенсацию затрат в связи с антиковидными ограничительными мерами

Очередная коронавирусная субсидия предназначена для бизнеса, в регионах работы которого вводили ограничительные меры (Постановление № 1513 от 7 сентября 2021 года). Получить её могут только представители МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации. Подробнее о размере субсидии и условиях получения — в нашей статье.

Кто может претендовать на субсидию

Помощь от государства могут получить ИП или ООО, которые соответствуют следующим критериям.

По данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП находятся или ведут деятельность (для ИП на патентной системе) в муниципальном образовании, где с 1 августа 2021 года оперштаб ввёл антиковидные ограничения. Организации могут получить субсидию в том числе по деятельности обособленных подразделений, которые находятся в таких регионах. Есть в реестре МСП на 10 июля 2021 года. Ведут деятельность в отрасли, требующей поддержки. Для этого код основного вида деятельности в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года должен соответствовать Перечню. По данным, которые были у ИФНС на дату направления заявления, на 1 июля 2021 года нет задолженности по налогам и взносам более 3 000 рублей. На дату направления заявления не находились в процессе ликвидации, не закрыли ИП, не введена процедура банкротства, не было решения об исключении из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Проверить, соответствуете ли вы условиям и полагается ли вам субсидия, можно в этом сервисе ФНС. Там же можно узнать статус поданного заявления.

Корректность работы сервиса зависит от того, насколько оперативно региональные власти передают ФНС сведения о введённых ограничениях. Если вы считаете, что имеете право на субсидию, но сервис это не подтвердил, целесообразно всё-таки подать заявление на субсидию, приложив к нему подтверждающие документы.

Размер субсидии

Можно получить столько МРОТ, сколько у организации или ИП работников. МРОТ берут на 1 января 2021 года (12 792 руб.), а количество работников — на июнь 2021 года. ИП как с работниками, так и без, также получают субсидию на самих себя.

Для расчёта также берут коэффициент, учитывающий срок действия ограничительных мер:

0,5 — если ограничения ввели на две недели, то есть выплачивают половину субсидии;

1 — если на четыре недели, то есть субсидию выплачивают полностью.

Например, у индивидуального предпринимателя 3 работника, а ограничительные меры вводили на две недели. За себя и работников он получит половину от четырёх МРОТ: 12 792 х 4 х 0,5 = 25 584 руб.

Процедура получения субсидии

В течение двух месяцев со дня, когда оперштаб принял решение ввести ограничения, организации или ИП нужно подать заявление по специальной форме. Заявление передают в электронном виде через ТКС или личный кабинет налогоплательщика, или по почте.

ИФНС проверяет информацию и в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления ИФНС рассчитывает субсидию и передает данные в Федеральное казначейство, которое не позднее трёх рабочих дней перечисляет субсидию получателю.

В течение двух рабочих дней после этого казначейство должно сообщить в ФНС о перечислении, а оттуда не позднее трёх рабочих дней должны проинформировать организацию или ИП.