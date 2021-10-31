Как работает земельный налог

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о налоге, который платят все собственники земельных участков независимо от режима налогообложения и организационно-правовой формы.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем разбирать имущественные налоги. На очереди земельный налог. Его платят все собственники земельных участков: физические и юридические лица. Какая система налогообложения применяется — ОСНО или спецрежим — неважно.

Это местный налог. Поэтому порядок исчисления и уплаты земельного налога регулирует глава 31 НК РФ и для каждого муниципалитета свой нормативный акт представительного органа муниципалитета. Объект налогообложения — земельные участки, расположенные в пределах муниципалитета (ст. 389 НК РФ). Налоговая база — кадастровая стоимость этих участков (ст. 390 НК РФ).

Ставки налога зависят от назначения земельных участков (ст. 394 НК РФ). Максимальных значений два.

Ставка 0,3% применяется для:

сельскохозяйственных земель;

земель жилого фонда;

земель для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества (причем, с 2020 года важно, чтобы эти подсобные делянки не использовались для предпринимательских нужд);

ограниченных в обороте земли, которые использоваться для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Ставка 1,5% — для всех остальных земель. Муниципалитет может снизить эти ставки и вводить дифференцированные ставки внутри групп земель.

Пример. Земельный участок площадью 1000 кв. м в Челябинске используется для промышленного производства. Кадастровая стоимость: 800 тыс. руб. Ставка для такой категории земель в Челябинске стандартная — 1,5%. Стало быть земельный налог составит 12 тыс. руб.

Налоговый период по земельном налогу — это год (ст. 393 НК РФ). Отчётных периодов для физлиц нет, для юрлиц — это кварталы, поэтому если муниципалитет не установил иное, организациям ежеквартально нужно платить авансовый платеж. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей определяет муниципалитет.

Налоговая декларация с 2020 года не сдаётся (Закон № 63-ФЗ от 15.04.2019). До 2020 года декларацию сдавали только юрлица.

Крайний срок уплаты земельного налога за год юрлицами — не позднее 1 марта следующего года. Физлица вне зависимости от места расположения принадлежащих им земельных участков уплачивают земельный налог до 1 декабря следующего года (ст. 397 НК РФ).

На сайте ФНС можно посмотреть ставки, порядок и сроки уплаты земельного налога для вашего муниципального образования.

Транспортный и земельный налоги показывают главный тренд в области имущественного налогообложения последних лет: налоговая знает всё об имуществе налогоплательщика, поэтому берёт на себя функции расчёта налогов.

На встрече с президентом в ноябре 2018 года тогда ещё глава ФНС Мишустин предложил отменить декларацию по транспортному и земельному налогам для юридических лиц. В апреле 2019 года был утвержден соответствующий закон. С 2020 года земельный и транспортный налоги рассчитываются автоматически без участия налогоплательщика. Декларировать больше ничего не нужно — достаточно уплачивать сумму, которую выставляет ФНС. Правда, есть вопросы к корректности её определения.

Для физиков такой порядок действует уже давно. ФНС обменивается данными о мощности транспортных средств с ГИБДД и о кадастровой стоимости недвижимости с Росреестром. Никакой новой информации налогоплательщик ей не сообщит. Но на всякий случай с 2021 года его обязали делать это, если вдруг налоговая пропустит какое-то имущество и не обложит его.