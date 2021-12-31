Какие налоги платят самозанятые

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о налоге на профессиональный доход и о том, какие налоги он заменяет самозанятым.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Завершаю налоговый ликбез обзором налогообложения самозанятых. Самозанятые — неофициальное название плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Этого налога нет в Налоговом кодексе, он введен Федеральным законом №422-ФЗ от 27.11.2018 в качестве экспериментального специального налогового режима до конца 2028 года. С 2019 года эксперимент действует на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. С 2020 года распространен еще на 19 субъектов федерации, а с 2021 года — на всю страну.

НПД применяется добровольно. Налогоплательщиками могут быть только физические лица, в том числе ИП. НПД не заменяет другие налоги физлица, но позволяет вести микробизнес на более выгодных условиях, чем остальные налоговые режимы.

Объект налогообложения — доходы от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг (ст. 6 закона №422-ФЗ). С таких доходов самозанятый вместо НДФЛ платит НПД. Если НПД применяет ИП на ОСНО, то в части самозанятости не нужно платить НДС. Налоговая база — денежное выражение этих доходов (ст. 8 закона №422-ФЗ). Доходы определяются кассовым методом — в момент поступления денег на счёт самозанятого или получения им налички.

Налоговых ставок две (ст. 10 закона №422-ФЗ):

4% с доходов, полученных от физлиц (кроме ИП);

6% с доходов, полученных от юрлиц и ИП.

Налоговый период — календарный месяц (ст. 9 закона №422-ФЗ). Отчётных периодов нет, как и самой отчётности. Чтобы стать самозанятым достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и при каждой продаже вносить выручку в чек, который формируется в приложении. Чек в электронном или бумажном виде нужно передавать покупателю в день оплаты. Онлайн-касса не требуется. Сумма налога определяется автоматически на основании чеков, самозанятому остается оплатить её до 25 числа следующего месяца.

Ещё одна плюшка НПД — отсутствие обязательных страховых платежей. Другие налоговые режимы такой возможности не предлагают.

Как видите, НПД для физика гораздо выгоднее ОСНО: платить 4-6% интереснее, чем 13%. Так государство стимулирует выход микробизнеса из тени. С одной стороны ужесточение налогового контроля: историй про закупки налоговиками тортиков из Инстаграм всё больше. С другой — спецрежим с низкой налоговой нагрузкой и отсутствием отчётности. Но для применения НПД нужно соответствовать ограничениям, установленным ст. 4 и ст. 6 закона №422-ФЗ:

не должен использоваться труд наёмных работников — самозанятый всё делает сам;

можно продавать только товары собственного производства, и они не должны быть подакцизными или попадать под обязательную маркировку;

нельзя выполнять некоторые виды работ и услуг, например, добычу полезных ископаемых, оценочную, агентскую, арбитражную и адвокатскую деятельность;

в течение двух лет после увольнения нельзя оказывать услуги бывшим работодателям;

максимальный доход с начала года — 2,4 млн руб., сумма превышения у простого физика попадает под ОСНО, у ИП — под ОСНО или другой спецрежим, если последний был заявлен.