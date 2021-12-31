Имущественная обособленность в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о допущении имущественной обособленности, которое помогло развиться средневековому купечеству в современные гигантские корпорации. Но это не мешает ФНС не замечать его.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Хватит налогов, давно бухгалтерские принципы не обсуждали — пора вернуться к ним. Сегодня расскажу о допущении имущественной обособленности — принципе, который пришел в бухгалтерию из гражданского права и который во многом помог развиться средневековому купечеству в современные гигантские корпорации. В бухгалтерский учёт его впервые ввел французский ученый Ипполит Ванье в 1840 году, поэтому в историю бухгалтерии этот принцип вошел как правило Ванье.

Допущение имущественной обособленности (Economic Entity Principle) в современном российском бухучёте установлено ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Дословно оно звучит так: «Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций». В переводе на русский это означает, что если у меня было 100 руб. и половину я вложил в уставный капитал компании, то у компании теперь есть 50 руб. И если она возьмет в долг 500 руб., которые не сможет вернуть, — долг в 500 руб. будет у неё, а не у меня. И кроме того она будет должна мне мои 50 руб. То есть компания не отождествляется с её собственниками, а является самостоятельным хозяйствующим субъектом.

Эту конструкцию в гражданском праве придумали еще древние римляне. У них был интересный обычай: если дебитор не мог оплатить долги, кредиторы могли его убить, а тело разделить пропорционально требованиям. Такая себе история для предпринимателя, который развивается на заёмные средства и принимает на себя риски их невозврата. А полностью на свои быстро расти не получалось. Поэтому была придумана конструкция хозяйственного общества, которое создавалось на средства собственников и отвечало по своим обязательствам в пределах стоимости своих активов. Собственники в случае банкротства могли потерять только свои вклады. Такая перспектива давала больше возможности рисковать.

В современном понимании имущественная обособленность означает, что в бухгалтерском учёте отражаются только активы и обязательства компании. Активы и обязательства собственника отражаются в его учете (если собственник — физлицо, то могут и нигде не отражаться). При этом в пассиве бухгалтерского баланса долги компании делятся на заёмные средства и собственный капитал. Последний показывает долги перед собственниками.

Еще одно из проявлений имущественной обособленности — забалансовые счета, на которых учитываются активы, не принадлежащие компании, но находящиеся в её распоряжении. Так отделяются активы компании от активов её контрагентов, например, собственные товары и товары, принятые на комиссию.

Правда, в последние несколько лет бухгалтерское допущение имущественной обособленности в России всё меньше дружит с юридической практикой. Это связано с активным использованием ФНС субсидиарной ответственности (глава III_2 закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ), когда по долгам компании-банкрота отвечают контролирующие должника лица: руководитель, собственники и даже главбух. Про субсидиарную ответственность главбуха мы делали подробный обзор. В результате активы и обязательства компании и контролирующих её лиц в бухгалтерском учёте разделены, но юридически имущественной обособленности в случае банкротства не будет, если докажут вину контролирующих должника лиц в невозможности погасить требования кредиторов.