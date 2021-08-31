Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Все знают, что собственников бизнеса могут привлечь к субсидиарной ответственности, тогда им придётся расплачиваться личными деньгами и имуществом по долгам компании. Но иногда такая же участь может постичь и главбуха. Рассказываем, когда такое возможно, как этого избежать, и разбираем громкие дела, в которых к главбухам пытались применить субсидиарную ответственность.

Что такое субсидиарная ответственность и к кому она применяется

В любом обязательстве есть основной должник: покупатель, получивший отсрочку, налогоплательщик, заёмщик по кредиту. Если долг не погашен в срок, то кредитор должен сначала обратится к основному должнику. Например, кредитор может провести с основным должником взаимозачёт или взыскать с него долг в бесспорном порядке, если такое право есть у кредитора по закону или договору.

Если получить деньги от основного должника не удалось, кредитор может предъявить требования к дополнительным должникам в порядке субсидиарной ответственности (ст. 399 ГК РФ). Связь между основным и дополнительным должником и возможность привлечения к субсидиарной ответственности может быть установлена законом, определена договором или доказана в суде.

В нашем случае основной должник — это компания, а дополнительный — штатный главный бухгалтер. аутсорсинговая фирма или бухгалтер-фрилансер.

Субсидиарная ответственность главбуха при банкротстве компании

Чтобы защитить права кредиторов, законодательство о банкротстве содержит подробный механизм применения субсидиарной ответственности (глава III.2 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). При банкротстве к субсидиарной ответственности могут привлечь контролирующих должника лица (КДЛ). Это те физические и юридические лица, которые в течение трёх лет накануне банкротства могли оказывать определяющее влияние на действия должника. В списке таких лиц есть и главный бухгалтер (пп. 3 п. 2 ст. 61.10 закона № 127-ФЗ).

Кредиторы могут подать иск о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности не только во время процедуры банкротства, но и в течение трёх лет после ее завершения. С момента самого нарушения при этом должно пройти не более 10 лет (ст. 61.14 закона № 127-ФЗ).

Одна из причин, по которой КДЛ могут быть привлечены к субсидиарной ответственности — это отсутствие бухгалтерских документов или искажение информации в них (пп. 2 п. 2 ст. 61.11 закона № 127-ФЗ). Хотя формально за организацию бухучёта в организации отвечает руководитель, но на практике именно главбух обычно контролирует ведение бухгалтерской документации и организует её хранение.

По мнению Верховного суда действия иных (кроме директора) лиц, в частности — главбуха, могут быть признаны причиной банкротства, если доказано, что эти действия привели к утрате или искажению бухгалтерских документов (п. 24 Постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).

Дело Цыбина

Это известное дело главбуха строительной компании. Оно выделяется суммой иска: суд постановил взыскать с директора и главбуха солидарно 97 млн руб. налоговой задолженности организации. Солидарное взыскание означает, что кредитор имеет право получить деньги с любого из должников по своему выбору, или с обоих в любой пропорции (ст. 323 ГК РФ).

Судьи указали на то, что В.А. Цыбин включал заведомо недостоверные данные в бухгалтерские и налоговые регистры, а затем формировал на основе искажённых данных налоговые декларации. Суд решил, что главбух действовал согласованно с директором с целью причинения ущерба бюджету РФ. Иск налоговиков поддержали все судебные инстанции, вплоть до Верховного Суда РФ (определение ВС РФ от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244).

Дело ООО «САНСАР»

К субсидиарной ответственности могут привлечь не только штатного бухгалтера, но и аутсорсинговую компанию, если она отвечала за ведение бухучёта должника. Например, суд постановил взыскать 10,9 млн рублей задолженности организации солидарно с руководителя ООО «САНСАР», его заместителя и бухгалтерской компании, которая вела учёт общества.

Суд отметил, что в организации бухучёта компании были выявлены существенные нарушения. Например, на предприятии не был организован должным образом контроль за наличными деньгами и не проводились обязательные инвентаризации перед составлением годовой отчётности. Поэтому достоверность бухгалтерских данных, с точки зрения суда, вызывает сомнение.

Дело Ахмадеевой

Главбух может доказать свою невиновность в суде и отбиться от претензий кредиторов, но сделать это иногда бывает весьма непросто. Пример — ещё одно резонансное дело о взыскании налоговых долгов транспортной компании с бухгалтера Г.Г. Ахмадеевой, которая вела бухучёт по договору ГПХ. Налоговики при проверке в 2014 году доначислили предприятию более 4 млн руб. налогов. По мнению инспекторов, компания незаконно применяла ЕНВД, искусственно сократив число автомобилей, чтобы вписаться в критерии для этого спецрежима.

Организация не смогла рассчитаться с долгами, возникшими после проверки, и в 2017 году начала процедуру банкротства. Налоговики потребовали солидарно взыскать с бывшего директора и бухгалтера сумму задолженности компании перед бюджетом, которая с учётом штрафов и пени достигла 5,7 млн руб.

Сначала все судебные инстанции поддержали налоговиков, и в итоге дело дошло до Конституционного Суда РФ (постановление от 08.12.2017 № 39-П). КС РФ отметил, что в общем случае нельзя взыскивать с физических лиц недоимку организации по налогам до того момента, пока компания не будет ликвидирована или не будут исчерпаны все предусмотренные законом возможности для взыскания с неё долга. Кроме того, судьи КС РФ указали, что в каждом конкретном случае нужно учитывать степень вины физического лица, в частности — факты его незаконного обогащения в результате уклонения компании от налогов. Подобных фактов в отношении Г.Г. Ахмадеевой установлено не было. Как следует из материалов дела, вознаграждение Ахмадеевой по договору ГПХ составляло от 20 до 22 тыс. руб. в месяц.

По решению КС РФ дело Г.Г. Ахмадеевой было направлено на пересмотр. В итоге Арбитражный суд Свердловской области отказал в привлечении бухгалтера к субсидиарной ответственности (определение от 16.04.2021 по делу № А60-59392/2016).

Одним из основных доводов защиты было то, что Ахмадееву нельзя признать контролирующим должника лицом, так как она не принимала участия в управлении компанией. В частности, всю бухгалтерскую и налоговую отчётность подписывал директор. Бухгалтер в соответствии с договором, только вела учёт и готовила отчётность. В принятии управленческих решений, в т.ч. о переходе на режим ЕНВД, она не участвовала, и доказательств обратного налоговики не представили.

Субсидиарная ответственность главбуха без банкротства компании

Главбух может пострадать и при работе в действующей организации. Например, банки при выдаче кредитов часто требуют поручительства первых лиц компании. Чаще всего речь идет о собственниках и директоре, но иногда кредитная организация запрашивает и поручительство главбуха. Если затем компания не сможет рассчитаться по кредиту, то главбуху придётся вместе с остальными руководителями гасить задолженность перед банком.

Также кредиторы могут взыскать долги с ответственных лиц брошенной компании. Речь идет о ситуации, когда юридическое лицо не сдавало отчётность и не проводило операций по счетам более года. Налоговики могут самостоятельно исключить такую организацию из ЕГРЮЛ (ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Если после принудительной ликвидации компании останутся незакрытые долги, кредиторы могут в течение трёх лет взыскать их через суд с виновных лиц (п. 3.1 ст. 3 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Конечно, и здесь в первую очередь под ударом окажутся собственники и директор. Но может пострадать и главбух, если будет доказано, что он фактически принимал участие в управлении компанией.

Как главбуху защититься от субсидиарной ответственности

Лучше всего не допускать нарушений, тогда и проблем не будет. Но это легче сказать, чем сделать — бизнес вообще и бухучёт в частности скрывает в себе немало подводных камней. Полностью гарантировать безопасность главбуха при взыскании долгов компании нельзя, но снизить риски — вполне возможно.

Внимательно изучите договор и должностную инструкцию, и по возможности сведите к минимуму указанные там полномочия в части принятия управленческих решений. Например, решение о переходе на тот или иной налоговый режим должен принимать руководитель. Главбух при этом может только пояснять директору плюсы и минусы различных вариантов. Это же относится и к выбору контрагентов для сотрудничества. Здесь главбух может изучить отчётность потенциального партнера и оценить, например, его финансовую устойчивость. Но в любом случае делать окончательный выбор будет директор. Старайтесь не брать на себя дополнительные формальные обязанности, связанные с руководством, например, членство в совете директоров или правлении. Если вы сомневаетесь в проводимой операции, а руководитель настаивает — запросите у него письменное распоряжение. В этом случае всю ответственность за спорную операцию будет нести директор (п. 8 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если вы заметили признаки ухудшения финансового положения компании — сообщите об этом в письменном виде учредителям и директору.

А вот увольнение само по себе не поможет избежать субсидиарной ответственности. Как было сказано выше, срок давности здесь может составлять до 10 лет с момента нарушения. В делах Ахмадеевой и Цыбина оба главбуха на момент привлечения к ответственности уже несколько лет не работали в компаниях-должниках.

Также не даст результатов и включение в договор с главбухом или аутсорсинговой компанией пункта о невозможности применения субсидиарной ответственности. Положения трудового или гражданско-правового договора не могут отменить нормы федерального законодательства. Поэтому, если суд увидит законные основания для привлечения главбуха к субсидиарной ответственности, то он не будет принимать во внимание этот пункт договора. Но в договоре лучше подробно расписать обязанности главбуха (аутсорсера) и разграничение полномочий между ним и директором. Это может помочь в случае судебного разбирательства.