Рентабельность активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает ещё об одном виде рентабельности, который считают, чтобы понимать эффективность вложений в покупку активов.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу ещё об одной разновидности рентабельности. Рентабельность активов (Return on Assets, ROA) — коэффициент, который показывает сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль стоимости активов компании.

Как считать рентабельность активов

ROA = (Чистая прибыль за год) / ((Активы на начало года + Активы на конец года) / 2) * 100%

Данные для расчёта берутся из годовой бухгалтерской отчётности компании. Чистая прибыль берётся из отчёта о финансовых результатах (строка 2400). Активы на начало и конец года — из бухгалтерского баланса (строка 1600).

Если вы индивидуальный предприниматель или у вас нет нормальной бухгалтерской отчётности, попробуйте рассчитать стоимость активов как сумму денег и стоимость другого имущества, вложенных в бизнес, плюс все свои долги по кредитам, налогам, перед поставщиками. Чистую прибыль возьмите из книги учёта доходов и расходов как разницу между доходами и расходами. Из этой суммы нужно вычесть уплаченные налоги.

К сожалению, такой расчёт будет очень приблизительным, для корректного определения ROA нужны бухгалтерские данные. Как и в случае с другими показателями рентабельности это связано с тем, что сумма поступивших в компанию денег вовсе не обязательно есть ее доходы, а сумма выплат — расходы.

Зачем считать рентабельность активов

Показатель рентабельности активов помогает собственнику компании ответить на три вопроса:

Сколько я заработаю, вложив определенную сумму своих и заёмных денег в покупку имущества? Насколько эффективно используются ресурсы компании? Вероятен ли риск повышенного внимания налоговых органов к компании?

ROA близка по смыслу к ROE — рентабельности собственного капитала. Но ROE показывает отдачу только от вложений собственных средств, а ROA учитывает привлечённое внешнее финансирование. Это кредиты, займы и кредиторская задолженность перед любыми контрагентами: от сотрудников до налоговой. ROA показывает эффективность управления активами компании. Чем выше ROA, тем лучше менеджмент компании превращает инвестиции в прибыль.

Пример 1. ROA вашей компании — 5%. В текущем году вы планируете вложить в компанию 2 млн руб. своих денег и взять кредит на 8 млн руб. Это означает, что вы можете рассчитывать на дополнительные 500 тыс. руб. ((2 млн руб. + 8 млн руб.) * 5%) чистой прибыли. ROA конкурента составляет 10%. Это значит, что его менеджмент эффективнее распоряжается ресурсами компании. При таких же вложениях, конкурент получит 1 млн руб. ((2 млн руб. + 8 млн руб.) * 10%) чистой прибыли. Есть повод задуматься над компетентностью вашего директора. Если вы сами управляете компанией, то стоит прокачать финансовые компетенции или нанять профессионала.

Также ROA помогает прогнозировать риск проведения налоговой проверки. Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» установлены критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Если компания соответствует любому из этих 12 критериев, налоговики заинтересуются ей. Одним из них является значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики. Под рентабельностью налоговики понимают две ее разновидности: ROA и ROCS — рентабельность затрат. О последней напишу отдельно. Посмотреть среднеотраслевые уровни ROA можно на сайте ФНС России. Чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо поддерживать ROA выше этих величин.