Рентабельность затрат: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает ещё об одном виде рентабельности, который считают, чтобы понять сколько можно заработать, вложив определённую сумму в производство и продажи.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Рентабельность затрат (Return on Cost of Sales, ROCS) — коэффициент, который показывает сколько копеек прибыли от продаж приходится на 1 рубль расходов на производство и продажу продукции, товаров, работ или услуг. В российской практике прижилось неправильное название: на самом деле перевод должен звучать как «Рентабельность себестоимости продаж» или даже в отечественных бухгалтерских терминах «Рентабельность расходов по обычным видам деятельности», но у нас принято смешивать затраты с расходами даже на уровне минфиновской нормативки.

Как считать рентабельность затрат

ROCS = (Прибыль от продаж за год) / (Себестоимость за год + Коммерческие расходы за год + Управленческие расходы за год) * 100%

Данные для расчёта берутся из годовой бухгалтерской отчётности компании. Необходимая информация содержится в отчёте о финансовых результатах. Прибыль от продаж — строка 2200. Себестоимость — строка 2120. Коммерческие расходы — строка 2210. Управленческие расходы — строка 2220.

Если вы индивидуальный предприниматель или если у вас нет нормальной бухгалтерской отчётности, попробуйте рассчитать сумму в знаменателе по данным книги учёта доходов и расходов как все расходы минус выплаты процентов по кредитам. Сумму в числителе — как доходы минус сумму в знаменателе.

К сожалению, такой расчёт будет очень приблизительным, для корректного определения ROCS нужны бухгалтерские данные. Как и в случае с другими показателями рентабельности это связано с тем, что сумма поступивших в компанию денег вовсе не обязательно есть её доходы, а сумма выплат — расходы. Кроме того, помимо выплат по кредитам, у вас могут быть другие доходы и расходы, не относящиеся к производству и продажам.

Зачем считать рентабельность затрат

Показатель рентабельности затрат помогает собственнику компании ответить на два вопроса:

Сколько я заработаю, изготовив определенный объем продукции? Вероятен ли риск повышенного внимания налоговых органов к моей компании?

ROCS позволяет планировать величину прибыли от продаж при заданной величине расходов по обычным видам деятельности. С его помощью можно решать и обратную задачу: планировать величину расходов по обычным видам деятельности для получения желаемой прибыли от продаж.

Пример 1. ROCS вашей компании — 5%. В текущем году вы планируете вложить в производство и продажи 10 млн руб. Это означает, что вы можете рассчитывать на 500 тыс. руб. (10 млн руб. * 5%) прибыли от продаж. Но вы хотите получить не меньше 1 млн руб. Тогда у вас два пути: вложить в производство и продажи 20 млн руб. (1 млн руб. / 5%);

добиться снижения затрат на производство и продажи вдвое, чтобы ROCS увеличился до 10%.

Также ROCS помогает прогнозировать риск проведения налоговой проверки. Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» установлены критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. Если компания соответствует любому из этих 12 критериев, налоговики заинтересуются ей. Одним из критериев является значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерской отчётности от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

Под рентабельностью налоговики понимают две её разновидности: ROCS и ROA — рентабельность активов. Посмотреть среднеотраслевые уровни ROCS можно на сайте ФНС России. Чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо поддерживать ROCS выше этих величин.