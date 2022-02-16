Оборачиваемость активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателе, который позволяет оценить скорость превращения инвестиций в выручку. Считайте его, чтобы понять, как быстро вернутся вложенные в бизнес деньги.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу о простом способе оценки деловой активности компании при помощи расчета оборачиваемости активов (Asset Turnover Ratio, ATR). Его можно использовать для того, чтобы быстро оценить скорость превращения инвестиций в выручку, поэтому второе название этого коэффициента — ресурсоотдача.

Как считать оборачиваемость активов

ATR = Выручка / ((Активы на начало года Активы на конец года) / 2)

Вместо года можно брать более короткий период, например, квартал или полугодие, если анализируется промежуточная финансовая отчётность. Стоимость активов берется из бухгалтерского баланса: это строка 1600 «БАЛАНС». Выручка — из отчёта о финансовых результатах: это строка 2110 «Выручка».

ATR показывает сколько раз за год активы компании полностью обернулись для получения годовой выручки. При ATR=2 каждый рубль, вложенный в активы, принес 2 рубля выручки, то есть обернулся дважды. Чем выше ATR, тем больше выручки принесет 1 рубль инвестиций. Главное помнить, что цель инвестора — получить не выручку, а прибыль. Поэтому ATR подходит только для первого знакомства с компанией.

Зачем считать оборачиваемость активов

Расчет ATR позволяет понять в первом приближении оценить эффективность использования активов. Возможны три ситуации.

Активов столько, сколько нужно для получения текущей выручки. Это значит, что в целом менеджмент эффективно использует ресурсы, либо отдельные виды активов используются очень эффективно и балансируют неэффективное использование других видов. Например, компания жестко работает с дебиторами, но избыточно затоваривает склады. Активов меньше, чем нужно для получения текущей выручки. Это значит, что менеджмент каким-то чудом исхитрился использовать активы эффективнее конкурентов. Здесь лучше не верить в чудеса, а проанализировать другие показатели отдачи на вложенный капитал: рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE). Вполне может оказаться, что инвестиции быстро превращаются в выручку, но при этом цена продукции ниже себестоимости, и они генерируют не прибыль, а убыток. Активов больше, чем нужно для получения текущей выручки. Это значит, что ресурсы используются недостаточно эффективно — капитал омертвляется в активах. Нужно переходить к анализу оборачиваемости отдельных групп активов: возможно, не каждому топ-менеджеру нужен корпоративный самолет или пора перестать давать покупателям отсрочки платежа.

Нормативных значений ATR нет, этот показатель стоит сравнивать с сопоставимыми компаниями в отрасли.

Пример. Возьмем для разнообразия не ООО «Рога и копыта», а пару публичных компаний из одной отрасли. В финансовой отчётности за 6 месяцев 2021 года ПАО «Лукойл» стоимость активов на начало года 1 728 327 562 тыс. руб., на конец полугодия —2 052 626 398 тыс. руб. Выручка за полгода — 910 364 256 тыс. руб. В такой же отчетности ПАО «Роснефть» стоимость активов на начало года 13 674 743 130 тыс. руб., на конец полугодия — 13 599 394 565 тыс. руб. Выручка за полгода — 3 276 258 170 тыс. руб. Лукойл: ATR=0,48. Роснефть: ATR=0,24. То есть менеджмент Лукойла превращает инвестиции в выручку вдвое быстрее. Повод копнуть поглубже и посмотреть на прибыльность таких инвестиций. Чистая прибыль «Лукойла» за полугодие составила 145 564 651 тыс. руб., чистая прибыль «Роснефти» — 196 020 911 тыс. руб. Считаем рентабельность активов. Лукойл: ROA=7,70%. Роснефть: ROA=1,44%.

Здесь разрыв и вовсе пятикратный. Частный бизнес эффективнее государственного? Никогда такого не было, и вот опять!