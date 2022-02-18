Оборачиваемость оборотных активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателе, который позволяет оценить операционный цикл компании — время, за которое оборотные активы успевают провернуться из денег в запасы и снова в деньги. Считайте его, чтобы определить скорость зарабатывания прибыли.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я уже рассказывал об оборачиваемости активов. Сегодня разберу оборачиваемость оборотных активов (Current Assets Turnover Ratio, CATR) — на первый взгляд кажется, что масло масла маслянее. Но нет, именно для оборотных активов анализ оборачиваемости дает управленцу важные инсайты.

Как считать оборачиваемость оборотных активов

CATR = Выручка / ((Оборотные активы на начало года + Оборотные активы на конец года) / 2)

Стоимость оборотных активов берется из бухгалтерского баланса: это строка 1200 «Итого по разделу II». Выручка — из отчёта о финансовых результатах: это строка 2110 «Выручка».

Как и для других коэффициентов оборачиваемости, вместо года можно брать более короткий период. Например, квартал или полугодие, если анализируется промежуточная финансовая отчётность. Нормативных значений ATR нет, этот показатель стоит сравнивать с сопоставимыми компаниями.

CATR показывает сколько раз за год оборотные активы компании полностью обернулись для получения годовой выручки. При CATR=2 каждый рубль, вложенный в покупку материалов или товаров, принес 2 рубля выручки, то есть обернулся дважды. Чем выше CATR, тем больше выручки принесет 1 рубль инвестиций в производство или торговлю.

Можно считать оборачиваемость оборотных активов в днях — это нагляднее поможет понять длительность операционного цикла. Нужно просто поделить 365 на CATR.

Зачем считать оборачиваемость оборотных активов

CATR считают, чтобы оценить операционный цикл — время, за которое оборотные активы успевают провернуться из денег в запасы и снова в деньги. Это выглядит так: компания закупает материалы, производит из них продукцию, отгружает её покупателю и получает оплату. Для торговых организаций операционный цикл проще: купили товары, отгрузили покупателю, получили оплату.

Каждый операционный цикл заканчивается формированием финансового результата, поэтому чем выше CATR и короче операционный цикл — тем быстрее компания зарабатывает прибыль. Или множит убытки. Так что, как обычно, оценивать компанию по одному показателю — идея так себе.

Пример. Снова возьмем пару публичных компаний из одной отрасли. В финансовой отчётности за 6 месяцев 2021 года ПАО «Лукойл» стоимость оборотных активов на начало года 342 368 565 тыс. руб., на конец полугодия — 616 286 504 тыс. руб. Выручка за полгода — 910 364 256 тыс. руб. В такой же отчётности ПАО «Роснефть» стоимость активов на начало года 6 077 539 986 тыс. руб., на конец полугодия — 5 799 204 371 тыс. руб. Выручка за полгода — 3 276 258 170 тыс. руб. Лукойл: CATR=1,90. Роснефть: CATR=0,55.

То есть менеджмент Лукойла не только превращает инвестиции в выручку вдвое быстрее, как мы выяснили в прошлый раз, но и почти вчетверо быстрее делает прибыль из закупок: за 192 дня против 663. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но наводит на мысли об эффективности госкорпораций. Вагит Юсуфович, с вас печенька за бесплатный пиар.