Как не попасть в кассовый разрыв

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, как расчёт оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей помогает избегать кассовых разрывов.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Кассовый разрыв описывается крылатой фразой Б.А. Березовского: «Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет». В него попадают, когда срок оплаты кредиторской задолженности уже наступил, а срок оплаты дебиторской задолженности — ещё нет. Для закрытия кассового разрыва можно взять кредит, но это приведет к тому, что часть прибыли придется отдать банку в виде процентов. Лучше заранее прогнозировать кассовые разрывы и избегать их. Для этого используются два показателя.

Период погашения дебиторской задолженности (Debtor Days Ratio, DDR). Период погашения кредиторской задолженности (Creditor Days Ratio, CDR).

Как считать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей

DDR = 365 * ((Дебиторская задолженность на начало года + Дебиторская задолженность на конец года) / 2) / Выручка за год CDR = 365 * ((Кредиторская задолженность на начало года +Кредиторская задолженность на конец года) / 2) / Себестоимость продаж за год

Вместо года можно брать квартал или месяц, тогда данные для расчёта берутся за этот период, а 365 заменяется на количество дней в периоде. Обратные к DDR и CDR величины показывают количество оборотов дебиторки и кредиторки за период. Часто считают именно так, но по мне в днях нагляднее.

Дебиторская и кредиторская задолженности берутся из бухгалтерского баланса (строки 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность»). Выручка и себестоимость продаж — из отчёта о финансовых результатах (строки 2110 «Выручка» и 2120 «Себестоимость»).

Зачем считать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей

Знание этих показателей помогает собственнику компании ответить на два вопроса.

Существует ли риск наступления кассового разрыва? Могу ли я предоставлять покупателям отсрочку оплаты за отгруженную продукцию?

DDR — это среднее количество дней, за которое покупатели оплачивают отгруженную продукцию.

CDR — среднее количество дней, за которое компания оплачивает свои долги перед кредиторами.

Приемлемые величины DDR и CDR сильно отличаются для разных отраслей: в торговле эти показатели могут составлять 1-2 месяца, а в строительстве — порядка полугода. Общее правило: если DDR больше CDR, то покупатели оплачивают долги перед вами дольше, чем вы оплачиваете свои. Это значит, что однажды вам срочно потребуется оплатить счёт поставщика, а денег на расчётном счете еще не будет.

Нужно стараться, чтобы DDR был меньше CDR: кредиторская задолженность — это бесплатные деньги, а закрытие кассового разрыва потребует платных заёмных средств.

Пример 1. DDR ООО «Рога и копыта» составляет 30 дней, CDR — 20 дней. Это потенциальный кассовый разрыв. Возможны два выхода из такой ситуации. Предоставлять меньшие отсрочки покупателям. Договариваться о больших отсрочках с кредиторами. Какое именно направление выбрать зависит от конкретного бизнеса. Например, если ваши основные покупатели — крупные торговые сети, то реальнее работать с кредиторами. А если ваш главный кредитор — налоговая, то договориться шансов больше с покупателями.

Чтобы понять можно ли предоставлять покупателю отсрочку платежа, нужно сравнить её срок с CDR. Если предполагаемая отсрочка короче, чем CDR, то покупатель вернёт деньги раньше, чем вам понадобится платить по своим долгам. Значит, такая отсрочка допустима. В противном случае есть шанс попасть в кассовый разрыв.

Пример 2.

Покупатель просит предоставить ему отсрочку оплаты отгруженной продукции 30 дней. CDR компании составляет 20 дней. Предоставлять такую длинную отсрочку не стоит, иначе через 20 дней вам придется объяснять кредиторам что такое кассовый разрыв.