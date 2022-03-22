Управленческий учет

EBIT и EBITDA: как и зачем считать

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Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателях с неблагозвучными аббревиатурами, которые помогают не надорваться, взяв непосильный кредит или заём.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В российской бухгалтерской отчётности выделяется пять видов прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, нераспределённая прибыль. Анализируя их можно понять насколько эффективны процессы производства, управления, продаж, неосновной деятельности и налогообложения. Среди банкиров, финансистов и инвесторов популярны еще два вида, которые напрямую в бухотчётности не выделяются:

  • EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль до вычета процентов и налогов;
  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Читаются как «ибит» и «ибитдиэй», но в России все говорят «ебит» «ебитда». В Интернете полно статей о том, как при помощи этих неблагозвучных показателей сравнивать между собой компании с разной кредитной и амортизационной политиками. Но они полезны не только внешним аналитикам.

Как считать EBIT и EBITDA

EBIT = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате

EBITDA = EBIT + Амортизация

Прибыль до налогообложения и проценты к уплате берутся из отчёта о финансовых результатах. Первый показатель — это сумма по строке 2300. Второй разные аналитики считают по-разному. Некоторые берут сумму по строке 2330 — это только расход по начисленным процентам. Я считаю, что логичнее считать чистый процентный расход — разницу между расходами по процентам к уплате и доходами по процентам к получению. Это разность между суммами по строкам 2330 и 2320. Если вы не даёте денег взаймы и не имеете банковских вкладов, то результат будет одинаковым. Если даёте и имеете – второй вариант расчёта EBIT позволит учесть доход от размещения свободных денег. Как следствие — предел возможностей по обслуживанию заёмных средств будет выше.

Амортизация берется из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Нужно сложить суммы амортизации нематериальных активов (строка 5100, графа «Начислено амортизации») и основных средств (строка 5200, графа «Начислено амортизации»).

Зачем считать EBIT и EBITDA

EBIT помогает собственнику компании определить максимально допустимую сумму, которую можно потратить на уплату налога на прибыль (или налога по упрощённой системе) и обслуживание заёмных средств. Понимание этого предела позволяет не надорваться, взяв непосильный кредит.

Пример 1.

EBIT вашей компании за прошедший год — 1 млн руб. В текущем году вы планируете взять кредит на 10 млн руб. под 20% годовых. Обслуживание долга будет обходиться в 2 млн руб. в год. Чтобы кредит не похоронил компанию, в этом году вам нужно заработать вдвое больше, чем в прошедшем. Если финансовая модель этого не предполагает, от кредита нужно отказаться.

EBITDA нужна, чтобы понять какую сумму можно потратить на те же цели в краткосрочном периоде, если очень прижмет. Амортизация — это расход, который иногда можно отложить.

Пример 2.

EBITDA компании из предыдущего примера за прошедший год — 3 млн руб. То есть 2 млн руб. из поступившей выручки нужно потратить на покупку основных средств и нематериальных активов. Если в текущем году не планируется такая покупка, то эти деньги могут быть потрачены на обслуживание кредита. Но через год нужно будет заработать достаточно EBIT, чтобы покрыть этот расход.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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