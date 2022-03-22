EBIT и EBITDA: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о показателях с неблагозвучными аббревиатурами, которые помогают не надорваться, взяв непосильный кредит или заём.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В российской бухгалтерской отчётности выделяется пять видов прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, нераспределённая прибыль. Анализируя их можно понять насколько эффективны процессы производства, управления, продаж, неосновной деятельности и налогообложения. Среди банкиров, финансистов и инвесторов популярны еще два вида, которые напрямую в бухотчётности не выделяются:

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль до вычета процентов и налогов;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.

Читаются как «ибит» и «ибитдиэй», но в России все говорят «ебит» «ебитда». В Интернете полно статей о том, как при помощи этих неблагозвучных показателей сравнивать между собой компании с разной кредитной и амортизационной политиками. Но они полезны не только внешним аналитикам.

Как считать EBIT и EBITDA

EBIT = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате

EBITDA = EBIT + Амортизация

Прибыль до налогообложения и проценты к уплате берутся из отчёта о финансовых результатах. Первый показатель — это сумма по строке 2300. Второй разные аналитики считают по-разному. Некоторые берут сумму по строке 2330 — это только расход по начисленным процентам. Я считаю, что логичнее считать чистый процентный расход — разницу между расходами по процентам к уплате и доходами по процентам к получению. Это разность между суммами по строкам 2330 и 2320. Если вы не даёте денег взаймы и не имеете банковских вкладов, то результат будет одинаковым. Если даёте и имеете – второй вариант расчёта EBIT позволит учесть доход от размещения свободных денег. Как следствие — предел возможностей по обслуживанию заёмных средств будет выше.

Амортизация берется из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Нужно сложить суммы амортизации нематериальных активов (строка 5100, графа «Начислено амортизации») и основных средств (строка 5200, графа «Начислено амортизации»).

Зачем считать EBIT и EBITDA

EBIT помогает собственнику компании определить максимально допустимую сумму, которую можно потратить на уплату налога на прибыль (или налога по упрощённой системе) и обслуживание заёмных средств. Понимание этого предела позволяет не надорваться, взяв непосильный кредит.

Пример 1. EBIT вашей компании за прошедший год — 1 млн руб. В текущем году вы планируете взять кредит на 10 млн руб. под 20% годовых. Обслуживание долга будет обходиться в 2 млн руб. в год. Чтобы кредит не похоронил компанию, в этом году вам нужно заработать вдвое больше, чем в прошедшем. Если финансовая модель этого не предполагает, от кредита нужно отказаться.

EBITDA нужна, чтобы понять какую сумму можно потратить на те же цели в краткосрочном периоде, если очень прижмет. Амортизация — это расход, который иногда можно отложить.