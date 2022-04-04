Маржинальный доход: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

На прошлой неделе я писал о постоянных и переменных затратах. Сегодня расскажу как применять эту классификацию для решения практических задач бизнеса. Показатель, о котором пойдет речь, сейчас считать особенно важно — он позволяет понять есть ли смысл продолжать деятельность или лучше зафиксировать убытки и закрыться. В классическом бухучёте его не определяют, а вот в управленческом это одна из важнейших метрик бизнеса.

Маржинальный доход (Profit Margin) — типичный пример неправильного перевода английской терминологии. Правильно — маржинальная прибыль, но буду оперировать устоявшимся словосочетанием.

Как считать маржинальный доход

Это разница между выручкой и переменными расходами за период. К сожалению, здесь финансовая отчётность не всегда выручает исходными данными. Грубый аналог маржинального дохода — валовая прибыль (строка 2100 отчёта о финансовых результатах). Но для точного определения маржинального дохода нужно:

Взять аналитику по счетам учёта затрат (счета 20-29, 44). Определить какие затраты переменные, а какие постоянные. Пересчитать себестоимость продаж (счет 90.2), очистив её от постоянных расходов. Вычесть эту сумму из выручки.

Зачем считать маржинальный доход

Расчет маржинального дохода позволяет понять максимальный уровень постоянных расходов, которые компания может себе позволить. Маржинальный доход покрывает постоянные расходы и прибыль до налогообложения. Если он меньше нуля, то не отбиваются даже расходы на производство. Это значит, что каждая произведенная единица продукции увеличивает убытки, и ситуацию не спасет ни классный маркетинг, ни крутейшая команда управленцев. Нужно либо пересматривать производственный процесс, либо переключаться на другую продукцию. Если маржинальный доход больше нуля, то нужно наращивать объём продаж. Каждая проданная единица продукции будет приносить деньги, которые можно потратить на хранение, рекламу и управление.

Пример 1. Кофейня за месяц продала 1000 стаканчиков кофе по 100 руб. Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика — 25 руб. Зарплата баристы (с отчислениями в социальные фонды) — 45 тыс. руб. Аренда точки с кофемашиной — 40 тыс. руб. То есть на каждом проданном стаканчике владелец кофейни терпит убыток 10 руб. Что ему нужно сделать, чтобы максимально улучшить финансовый результат — удвоить продажи, уполовинить продажи или закрыться? Нужно рассчитать маржинальный доход при разных стратегиях продаж. Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика — переменные расходы. Они увеличиваются на 25 руб. при каждой продаже. Зарплата баристы и аренда — постоянные расходы. Они останутся неизменными, если объём продаж увеличится или уменьшится. Маржинальный доход при текущем положении дел = 1000 стаканчиков * (100 руб. — 25 руб.) = 75 руб. Значит, на покрытие постоянных расходов остается 75 тыс. руб. Неплохо, но постоянные расходы составляют 85 тыс. руб., поэтому владелец кофейни терпит убытки. Вариант 1: удвоить продажи. Маржинальный доход = 2000 стаканчиков * (100 руб. — 25 руб.) = 150000 руб. Из них 85 тыс. руб. уйдет на покрытие постоянных расходов, оставшиеся 65 тыс. руб. — прибыль. Вариант 2: уполовинить продажи. Маржинальный доход = 500 стаканчиков * (100 руб. — 25 руб.) = 37500 руб. Постоянные расходы никуда не делись, поэтому убыток увеличится до 47500 руб. Вариант 3: закрыть кофейню. Маржинальный доход = 0 руб. Постоянные расходы = 0 руб. Финансовый результат = 0 руб.

Таким образом, кофейне стоит увеличивать объём продаж. Конечно, 65 тыс. руб. может оказаться недостаточно, чтобы удвоить его. Тогда нужно понять какие вложения приведут к росту продаж, достаточному для покрытия постоянных расходов.

Пример 2. Маркетинговое агентство обещает за 100 тыс. руб. обеспечить дополнительный приток 2000 клиентов в месяц. Маржинальный доход = 3000 стаканчиков * (100 руб. — 25 руб.) = 225000 руб. На покрытие постоянных расходов уйдет 85 тыс. руб. 100 тыс. руб. = 185 тыс. руб. Оставшиеся 40 тыс. руб. — прибыль.

Главное — не забывать, что постоянных расходов в реальном мире не существует. Есть условно-постоянные, которые при значительном росте объемов производства тоже будут увеличиваться.