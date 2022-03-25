Переменные и постоянные затраты: что это и зачем нужно их разделять

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже писал в ликбезе о соотношении затрат и расходов. Это не бухгалтерское словоблудие, а разные стадии формирования себестоимости. Непростая тема, но при кризисе экономики выживет тот, кто сумеет снизить расходы и пережить падение выручки. А чтобы управлять расходами, нужно понимать где они возникают и от чего зависят. Так что давайте погружаться в эту аналитику глубже.

Анализ расходов начинается с анализа затрат. Для решения разных задач финансовые аналитики используют несколько их классификаций. Одна из важнейших — по отношению к объему производства. В ней выделяют два вида затрат:

Переменные. Постоянные.

Переменные затраты (Variable Cost) прямо зависят от объема производства. Чем больше объем производства — тем больше переменные затраты и наоборот. Например, это:

стоимость сырья, из которого изготовлена продукция;

стоимость энергоресурсов, потраченных производством;

сдельная зарплата работников, которые произвели продукцию;

социальные отчисления с этой зарплаты.

Постоянные затраты (Fixed cost) не зависят от объема производства. Даже если вы ничего не произведёте в текущем месяце, они всё равно будут. С другой стороны, при увеличении объема производства они останутся прежними. Например, это:

затраты на содержание офиса: коммуналка, аренда, канцтовары;

имущественные налоги: на имущество, транспортный, земельный;

повременная зарплата управленческого и производственного персонала;

социальные отчисления с этой зарплаты.

Пример 1. Продолжим историю про тортики из поста о соотношении затрат и расходов. Для производства одного тортика требуются продукты на 100 руб. Зарплата кондитера плюс социальные отчисления с неё — ещё 100 руб. На каждый следующий произведенный тортик компания потратит 200 руб. Это — переменные затраты. Но кроме этих затрат компания ежемесячно должна платить за 20 000 руб. за аренду и 10 000 руб. за рекламу тортиков в соцсетях. Это — постоянные затраты. Если компания произведёт 100 тортиков, то переменные затраты составят 20 000 руб. (200 руб. * 100 тортиков). Постоянные — 30 000 руб. Если компания произведет 120 тортиков, то переменные затраты составят 24 000 руб. (200 руб. * 120 тортиков). Постоянные — по-прежнему 30 000 руб.

В чистом виде постоянные затраты – это сферический конь в вакууме. В теории управленческого учёта обычно используется термин «условно-постоянные затраты». Они не зависят от небольшого изменения объёма производства. При существенных изменениях постоянные расходы утрачивают свое постоянство.

Пример 2. Реклама в соцсетях внезапно стрельнула, и все захотели купить тортик. В компанию прилетело 500 заказов на тортики. Чтобы выполнить их все, нужно нанять еще двух поваров (переменные затраты), арендовать более просторную кухню за 50 000 руб. и нанять оператора для обработки заказов за 25 000 руб. В результате постоянные затраты вырастут на 75 000 руб. и зафиксируются на этом уровне пока объём производства будет примерно таким. Если спрос снова снизится до 100 тортиков — придётся уволить лишний персонал и переехать обратно. Постоянные затраты при этом снизятся.

Деление затрат на постоянные и переменные позволяет рассчитывать два показателя, без знания которых собственник не понимает стоит наращивать объем продаж или выходить из бизнеса:

Маржинальный доход. Точку безубыточности.

О них отдельно расскажу.