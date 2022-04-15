Запас финансовой прочности: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Программы поддержки кредитования банками малого и среднего бизнеса переживают второе рождение. Но я не рекомендую бездумно брать льготные кредиты. Это не матпомощь, а заёмные деньги. Их придется отдавать. И, прежде чем навешивать на себя это ярмо, нужно оценить сможете ли вы их вернуть.

Один из показателей, который поможет с такой оценкой, — запас финансовой прочности (Margin of Safety, MS). Чтобы понять как его считать, сначала нужно прочитать мои посты о выручке, маржинальном доходе и точке безубыточности. Именно в такой последовательности. Если вы понимаете, как вычисляются эти показатели, расчёт MS займет пару секунд.

Как считать запас финансовой прочности

Запас финансовой прочности (Margin of Safety, MS) — показатель, который тесно связан с точкой безубыточности (BEP).

MS = (Выручка – BEP в стоимостном выражении) * 100% / Выручка.

Зачем считать запас финансовой прочности

Расчёт запаса финансовой прочности покажет, какое падение выручки бизнес способен выдержать при текущем уровне постоянных расходов. В финансовом анализе считается, что MS должен быть не менее 50%. Если он снизился до 20% — компания имеет высокий риск банкротства.

Для такой компании даже кредит под 0% годовых может оказаться непосильной ношей. При низком запасе финансовой прочности нужно не брать кредит, а снижать постоянные расходы. Если вы не знаете волшебного рецепта, как во время падения спроса нарастить объем продаж, это единственный путь. Альтернатива — немедленное закрытие. Как бы жестоко это ни звучало — лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Кредит только оттянет банкротство.