Как получить отсрочку или рассрочку по налогам и взносам

Что такое отсрочка и рассрочка уплаты налогов

По закону компании и ИП могут попросить перенести сроки уплаты налогов. Есть три варианта:

отсрочка — оплата одной суммой в конце срока отсрочки;

— оплата одной суммой в конце срока отсрочки; рассрочка — составляется график платежей и налоги платят постепенно;

— составляется график платежей и налоги платят постепенно; инвестиционный налоговый кредит — сначала налоги уменьшаются на сумму инвестиций, а потом компания выплачивает тело кредита и проценты по нему. Дают компаниям, которые инвестируют в развитие региона, новые технологии и инновационную деятельность.

Подробнее расскажем про первые два способа.

В каких случаях дают отсрочку и рассрочку уплаты налогов

Главное условие — финансовые трудности, когда у бизнеса нет денег, но они появятся в будущем. Ситуации, при которых могут дать отсрочку или рассрочку:

бизнес пострадал от стихийного бедствия или при форс-мажорных обстоятельствах — пожар, наводнение, метеорит;

государство задержало деньги по программе поддержки, а компания рассчитывала на них;

если оплатить все налоги сразу, компания станет банкротом;

бизнес сезонный и приносит прибыль нерегулярно. Список сезонных видов деятельности есть в постановлении от 06.04.1999 № 382 ;

постановлении от 06.04.1999 № 382 в ходе камеральной или выездной налоговой проверки начислили налоги, пени, штрафы и компания не может сразу всё погасить.

Когда нет денег, чтобы оплатить начисления после налоговой проверки, дают только рассрочку. При этом должны соблюдаться одновременно такие условия:

бизнес создан больше года назад;

не банкрот, не собирается ликвидироваться или реорганизовываться;

с начисленными налогами согласен и не собирается обжаловать результаты проверки;

есть банковская гарантия;

поступления за последние три месяца меньше обязательств. Чтобы рассчитать этот показатель, надо из строки 1500 бухгалтерского баланса вычесть строку 1530 и сравнить с поступлениями по счёту.

Бесплатно сроки перенесут, только если бизнес пострадал или государство задержало субсидию. В других случаях придётся заплатить проценты как за кредит в банке:

50% ключевой ставки ЦБ — если бизнес сезонный или есть риск банкротства;

ключевую ставку ЦБ — если просите рассрочку после налоговой проверки.

Во всех случаях должно быть обеспечение — поручители, залог имущества или банковская гарантия. Налоговая должна понимать, что задолженность обязательно будет погашена.

По каким налогам дают отсрочку и рассрочку

Отсрочку или рассрочку можно получить по всем налогам сразу или по какому-то одному.

На 12 месяцев налоговая даёт отсрочку и рассрочку по всем налогам, сборам и страховым взносам, кроме взносов на накопительную пенсию. А на 3 года — только по федеральным налогам и страховым взносам. К федеральным налогам относят налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет, НДС, акцизы, НДПИ, водный налог и сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Также можно получить отсрочку на пени и штрафы. При этом во время самой отсрочки пени не начисляются и вас не штрафуют за неуплату.

Не дают отсрочку консолидированным группам по налогу на прибыль и налоговым агентам.

Какие документы нужно представить

Документы надо подавать на бумаге, причём оригиналы. Без них налоговая откажет в предоставлении отсрочки или рассрочки. Порядок действий такой:

1. Заполните заявление на отсрочку или рассрочку и подпишите обязательство о соблюдении всех условий. ФНС рекомендует использовать формы, предусмотренные приказом от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@.

Обязательно в заявлении заполните все поля: вид переноса срока и срок отсрочки, перечислите налоги и сумму задолженности.

2. К заявлению приложите:

справки из банков об оборотах на счетах за последние шесть месяцев, об отсутствии неоплаченных документов, об остатках на счетах;

перечень покупателей, у которых есть задолженность перед вами, сроки возникновения и погашения этой задолженности, копии договоров с ними;

документы на обеспечение — банковская гарантия или перечень имущества, которое будет в залоге;

документы, подтверждающие основание получения отсрочки, рассрочки.

Налоговая с особым вниманием проверяет, почему вы просите отсрочку. Поэтому справки и заключения берите в тех органах, которые вправе их давать. И проверяйте, чтобы на документах стояли все печати и штампы.

Если офис затопило, то должно быть заключение о том, что это действительно произошло, и акт оценки ущерба. Такие справки выдаёт МЧС.

Если в качестве основания будет риск банкротства, тогда дополнительно приложите список движимого и недвижимого имущества, бухгалтерскую отчётность, сведения о материальных остатках и остатках готовой продукции, а также любые сведения, которые покажут отсутствие дохода и финансовые трудности.

Налоговая рассмотрит заявление в течение 30 рабочих дней. Затем в течение трёх дней пришлёт уведомление о принятом решении. Если откажет, в уведомлении должна быть указана причина, чтобы компания могла оспорить решение в суде.

Ограничения для получения отсрочки и рассрочки

Есть случаи, когда налоговая не даст отсрочку ни при каких обстоятельствах, даже если случится форс-мажор. Эти случаи перечислены в ст. 62 НК:

возбуждено уголовное дело на руководителя компании за нарушения законодательства о налогах и сборах или проводится расследование о налоговых или административных нарушениях;

у налоговой есть подозрения, что просят перенести сроки специально, чтобы скрыть доходы или успеть уехать в другую страну;

раньше налоговая давала отсрочку, но досрочно её прекратила, потому что были нарушены условия.

Если эти обстоятельства возникнут, когда вам уже дали отсрочку или рассрочку, налоговая отменит решение о переносе сроков уплаты налогов. В этом случае надо будет уплатить всю задолженность, на которую давали отсрочку, и проценты за период отсрочки.

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