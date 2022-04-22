Что такое ликвидность

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Ликвидность характеризует скорость превращения активов в деньги. Анализ коэффициентов ликвидности позволяет понять насколько быстро можно продать активы компании по рыночным ценам, если это потребуется для расплаты по долгам.

В финансовом анализе выделяют четыре группы активов по степени ликвидности:

А1. Абсолютно ликвидные активы. Такие активы не нужно продавать или их продажа займёт меньше месяца. Это денежные средства и денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения. Например, если у вас есть вексель Сбербанка, обналичить его можно за один визит в банк.

А2. Быстрореализуемые активы. Их продажа займет меньше года. В основном это краткосрочная дебиторская задолженность. Дебитор вернет её в срок, установленный договором, а если деньги потребуются раньше — можно переуступить право требования по договору цессии. Естественно, денег в этом случае компания получит меньше.

А3. Медленно реализуемые активы. Их продажа займет больше года. Это запасы и НДС по приобретенным ценностям (да-да, это тоже актив).

А4. Труднореализуемые активы. Их невозможно продать по рыночной цене или это потребует неопределенно долгого времени. Это основные средства, нематериальные активы, вложения во внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность.

В большинстве учебников по финанализу вы найдете примерно такое жесткое закрепление активов за группами. На самом деле к анализу ликвидности нужно подходить деликатнее. Если механически разделить ваши активы из баланса на группы, картинка будет напоминать среднюю температуру по палатам в больнице.

Пример 1. У вас есть акции Газпрома. Формально это труднореализуемый актив, фактически же продать «голубые фишки» на бирже по рыночной цене — дело пары секунд. Квалифицируем как А1. Пример 2. ООО «Рога и копыта» с юридическим адресом в месте массовой регистрации и директором-бомжом должно вам денег. Формально это быстрореализуемый актив. Ну-ну... Ему самое место в А4. Пример 3. На складе лежит партия айфонов 3 и 13. Формально обе партии — быстрореализуемый актив. Фактически первую партию проще в музей сдать. Делим запасы на А4 и А2.

Ликвидность активов стоит анализировать в комплексе со срочностью оплаты пассивов. Это позволит понять, когда и чем вы сможете рассчитаться с кредиторами. Об этом ещё напишу.