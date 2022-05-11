Коэффициент абсолютной ликвидности: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю разговор о ликвидности. Эта характеристика показывает скорость превращения любых активов в деньги. Анализ коэффициентов ликвидности позволяет понять насколько быстро можно продать активы компании по рыночным ценам, если это потребуется для расплаты по долгам. Финдиректора считают несколько видов ликвидности для разных целей. Сегодня расскажу об абсолютной ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Asset Ratio, CAR) характеризует платёжеспособность бизнеса в моменте. Его значение показывает какую часть обязательств компания сможет погасить, если все кредиторы разом потребуют вернуть деньги. Точнее, почти все — из расчёта исключаются долгосрочные обязательства. Но малому бизнесу редко кто-то, кроме банков, даёт деньги вдолгую.

Как считать коэффициент абсолютной ликвидности

CAR = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства.

Если вы давно читаете бухгалтерский ликбез, то не прошли мимо постов о степени ликвидности активов и срочности погашения пассивов. Тогда формула выглядит проще:

CAR = А1 / (П1 + П2).

Исходные данные для расчёта CAR берутся в бухгалтерском балансе. Денежные средства и эквиваленты — cтрока 1250. Краткосрочные финансовые вложения — строка 1240. Краткосрочные обязательства — строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строку 1530 «Доходы будущих периодов»).

Зачем считать коэффициент абсолютной ликвидности

С точки зрения кредитора, чем выше коэффициент CAR, тем больше вероятность быстро выдернуть свои деньги. С точки зрения собственника или директора компании, величина CAR показывает готов ли бизнес к риску внезапного исполнения обязательств. А заодно — насколько разумно структурированы активы компании.

Считается, что нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно лежать в диапазоне 0,2-0,5. Слишком низкий показатель означает, что компания не сможет быстро рассчитаться по долгам, если прилетит черный лебедь, и кредиторы захотят вернуть своё.

Но и высокие значения вредны. CAR=0,5 означает, что 50% полученных от кредиторов денег компания не вкладывает в производство, а держит в загашнике. Деньги не работают! Компания берет больше денег, чем ей нужно, чтобы профинансировать свою деятельность. А ведь обязательства, как правило, не бесплатны. В таком раскладе надо задуматься: может просто поменьше в долг брать и развиваться на свои.

Нормальная для конкретной компании величина CAR зависит от структуры ее обязательств.

Пример 1. Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»: беспроцентный заём учредителя на 10 месяцев — 500 000 руб.;

задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 300 000 руб.;

задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 200 000 руб. Итого: 1 000 000 руб.

Если CAR=0,5, то финансовому директору нужно искать замену. В нормальных условиях этой компании достаточно иметь CAR=0,2. Это значит, что на счетах в банках и в краткосрочных финвложениях находится 200 000 руб. Их хватит на выплату зарплаты. Остальные деньги должны крутиться.

Пример 2. Краткосрочные обязательства ООО «Копыта и рога»: беспроцентный заём учредителя на 10 месяцев — 100 000 руб.;

задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 200 000 руб.;

задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 700 000 руб. Итого: 1 000 000 руб.

Если CAR=0,5, то и этому финдиру нужно искать замену. Компании нужно, как минимум, иметь CAR=0,7. Иначе денег не хватит на выплату зарплаты, генеральный директор пойдет под суд, а бизнес обанкротится.

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