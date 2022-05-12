Как получить отсрочку по страховым взносам в 2022 году

Кто сможет заплатить страховые взносы позже

Согласно постановлению № 776 от 29 апреля 2022 года 12-месячная отсрочка действует для организаций и предпринимателей, которые работают в отраслях, перечисленных в приложениях 1 и 2 к постановлению. Список довольно обширный и охватывает такие сферы, как:

сельское хозяйство и рыболовство;

разные виды производства и строительства;

транспортные услуги;

общепит;

образование;

здравоохранение;

культурная, спортивная и развлекательная деятельность.

Приложений с видами деятельности два, потому что предусмотрены отсрочки за разные периоды:

Организации и ИП из приложения 1 смогут перенести срок уплаты страховых взносов за работников по трудовым и гражданско-правовым договорам с апреля по июнь 2022 года. ИП смогут отсрочить ещё и 1% страховых взносов c доходов свыше 300 000 рублей по итогам 2021 года. Так, взносы за работников за апрель 2022 года по общему правилу нужно заплатить до 15 мая 2022 года. Работодатели из перечня 1 могут заплатить их до 15 мая 2023 года. 1% взносов с доходов свыше 300 тысяч рублей с учётом отсрочки можно заплатить до 1 июля 2023 года. В приложении 2 перечислены сферы деятельности, при которых дополнительно можно отсрочить еще и взносы за июль-сентябрь 2022 года.

Второй перечень короче первого. Так, производители одежды смогут воспользоваться обеими отсрочками, а ветеринары — только отсрочкой за апрель-июнь.

Работодатели, которые имеют организационно-правовую форму из перечня 3, воспользоваться отсрочками не смогут. Это государственные, муниципальные, казенные, унитарные учреждения и т. п.

Как воспользоваться отсрочкой

Убедитесь, что ваш основной код ОКВЭД, который указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, соответствует перечисленным в приложениях 1 или 2. Нужный код должен числиться основным по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если вы поменяли основной код ОКВЭД позже этой даты, получить отсрочку нельзя.

Если код соответствует, писать заявления и ничего другого специально предпринимать не нужно. Просто платите взносы позже, если вам это нужно.

Принимая решение воспользоваться отсрочкой, не забывайте, что страховые взносы уменьшают либо налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО, либо сам на налог на УСН «Доходы» или патенте.

Если доходов было мало, то перенос страховых платежей имеет смысл. А вот если много, то налоги и авансы придётся заплатить полностью без вычета страховых взносов. Если вы заплатите взносы позже, сможете уменьшить налог только за тот период, в котором их заплатили. Но поскольку работодатели могут уменьшать налог на взносы только в пределах 50% от налога, часть вычета может сгореть.

То есть взносы вы отсрочите, но в итоге можете заплатить больше налогов. Поэтому заранее просчитайте, выгодно ли вам пользоваться отсрочкой.

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