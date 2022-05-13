Коэффициент текущей ликвидности: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю разговор о ликвидности. Эта характеристика показывает скорость превращения любых активов в денежные средства. Анализ коэффициентов ликвидности позволяет понять, насколько быстро можно продать активы компании по рыночным ценам, если это потребуется для расплаты по долгам. Финдиректора считают несколько видов ликвидности для разных целей. Я уже рассказывал, как и зачем считать коэффициент абсолютной ликвидности. Сегодня расскажу о его коллеге — коэффициенте текущей ликвидности (Current Ratio, CR). Он же — коэффициент покрытия.

Как считать коэффициент текущей ликвидности

CR = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства.

Если вы давно читаете бухгалтерский ликбез, то не прошли мимо постов о степени ликвидности активов и срочности погашения пассивов. Тогда формула выглядит проще:

CR = (А1+А2+А3) / (П1 + П2).

Исходные данные для расчёта CR берутся в бухгалтерском балансе. Оборотные активы — cтрока 1200. Краткосрочные обязательства — строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строку 1530 «Доходы будущих периодов»).

Зачем считать коэффициент текущей ликвидности

Текущая ликвидность характеризует платежеспособность бизнеса в краткосрочной перспективе — до года. Её значение показывает какую часть обязательств компания сможет погасить, если существующие обязательства по займам и кредитам и кредиторскую задолженность оплачивать вовремя. По крайней мере, в этом же году.

Как и в случае с абсолютной ликвидностью, с точки зрения кредитора, чем выше коэффициент CR, тем больше вероятность своевременного возврата долгов. С точки зрения собственника или директора компании, величина CR показывает готов ли бизнес планово рассчитываться по обязательствам.

Считается, что нормальное значение коэффициента текущей ликвидности должно лежать в диапазоне 1,5-2.

Слишком низкий показатель означает, что есть риск неоплаты обязательств компании в срок. Коэффициент 1 означает, что для оплаты текущих обязательств компании нужно продать все оборотные активы. Но это приведет к тому, что работа встанет. Невозможно производить продукцию, не имея запасов. Отсутствие дебиторской задолженности тоже в большинстве бизнесов сложно представить. А чтобы рассчитаться по краткосрочным обязательствам в таком раскладе понадобится ещё и не просто продать эти активы, а продать их за 100% стоимости. Это нереально.

Но и высокие значения вредны. CR=3 означает, что слишком много затрат капитализируется в оборотных активах. Например, такое может быть, если продукция никому не нужна и склады затоварены. Или дебиторы не спешат платить по счетам. Или бухгалтерия не может обосновать НДС к возмещению.

И, как обычно, рекомендованное значение — это средняя температура по больнице. Нормальная для конкретной компании величина CR зависит от структуры её оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Пример. Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»: Беспроцентный заём учредителя — 500 тыс. руб. Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 300 тыс. руб. Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 200 тыс. руб. Итого: 1 000 тыс. руб. Оборотные активы: Дебиторская задолженность — 2 900 тыс. руб. Денежные средства — 100 тыс. руб. Итого: 3 000 тыс. руб. CR=3. Но даже, чтобы выплатить зарплату, придется быстро выбить дебиторку или продать её с дисконтом. С большим дисконтом, так как деньги нужны срочно.

К теме соответствия структуры активов и пассивов я ещёе вернусь. Пока плавно подвожу.

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