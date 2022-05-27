Собственные оборотные средства: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Собственные оборотные средства — сумма, на которую оборотные активы организации превышают её краткосрочные обязательства. В англоязычном мире этот показатель называют Net Working Capital (NWC) — чистый рабочий капитал.

Как считать собственные оборотные средства

NWC = Оборотные активы - Краткосрочные обязательства

Если вы давно читаете бухгалтерский ликбез, то не прошли мимо постов о степени ликвидности активов и срочности погашения пассивов. Тогда формула выглядит так:

NWC = А1+А2+А3-П1-П2.

Исходные данные для расчёта NWC берутся в бухгалтерском балансе. Оборотные активы — cтрока 1200. Краткосрочные обязательства — строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строку 1530 «Доходы будущих периодов»).

Зачем считать собственные оборотные средства

NWC рассчитывают, чтобы оценить платёжеспособность бизнеса. Положительная величина NWC означает, что компания может рассчитаться по краткосрочным обязательствам, продав оборотные активы. В этом случае компания платёжеспособна и финансово устойчива на горизонте планирования до года. Кроме того, NWC используется при расчете ряда коэффициентов финансовой устойчивости, о которых я напишу отдельно.

С точки зрения кредитора, чем выше величина NWC, тем больше вероятность своевременного возврата долгов. С точки зрения собственника или директора компании, величина NWC показывает готов ли бизнес планово рассчитываться по обязательствам.

В учебниках по финанализу вы прочитаете, что нормальной будет положительная величина NWC. Это действительно так: отрицательные NWC означают, что для погашения краткосрочных обязательств нужно продавать внеоборотные активы. Например, чтобы выплатить зарплату работникам, придется продать служебный автомобиль директора. А внеоборотные активы, как вы помните, обладают низкой ликвидностью. То есть, чтобы их быстро продать, придется дать покупателю большую скидку. Но я рекомендую анализировать NWC с оглядкой на еще два показателя.

Коэффициент текущей ликвидности (CR). Если NWC положительный, а CR близок к единице, не стоит говорить о платёжеспособности и финансовой устойчивости компании. Быстро продать все оборотные активы по стоимости покупки можно только в мире розовых единорогов, какающих конфетами. В реальном бизнесе чем срочнее продажа, тем выше скидка. Поэтому при таком соотношении придется продавать внеоборотные активы или прибегать к заёмному финансированию — покрывать старые долги за счет новых. Стоимость запасов. Запасы — самый низколиквидный вид оборотных активов. Поэтому желательно поддерживать величину NWC примерно в размере стоимости запасов. Можно чуть меньше. Большее значение NWC означает, что слишком много затрат капитализируется в оборотных активах. Например, такое может быть, если продукция никому не нужна и склады затоварены. Или дебиторы не спешат платить по счетам. Или бухгалтерия не может обосновать НДС к возмещению. Если NWC больше стоимости запасов и CR больше 1,5-2 — это тот самый случай.

И, как обычно, рекомендованное значение — средняя температура по больнице. Нормальная для конкретной компании величина NWC зависит от структуры её оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Пример. Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»: Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 800 тыс. руб. Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 200 тыс. руб. Итого: 1 млн руб. Оборотные активы: Дебиторская задолженность — 2 млн 900 тыс. руб. Денежные средства — 100 тыс. руб. Итого: 3 млн руб. NWC = 2 млн руб. CR = 3. На первый взгляд, даже слишком хорошо. Но, чтобы выплатить зарплату, придется быстро выбить дебиторку или продать ее с дисконтом. С большим дисконтом — деньги нужны срочно.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.