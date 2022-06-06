Как правильно выстроить структуру активов и пассивов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В постах о коэффициентах абсолютной, текущей и быстрой ликвидности, я подчеркивал, что нельзя пользоваться ими механистически. Ликвидность активов нужно анализировать в комплексе со срочностью погашения пассивов. Сегодня расскажу как это делать. Чтобы понять этот текст, сначала нужно прочитать посты о ликвидности активов и срочности погашения пассивов. Иначе будет непонятно что за Аi и Пi я сопоставляю.

Традиционно в финанализе контролируют соблюдение четырёх соотношений:

А1≥П1;

А2≥П2;

А3≥П3;

А4≤П4.

Первое означает, что компания может погасить наиболее срочные обязательства за счёт абсолютно ликвидных активов. Например, выплатить кредиторскую задолженность по зарплате из остатка денежных средств на расчетном счёте.

Второе — что краткосрочные обязательства можно погасить за счёт быстрореализуемых активов. Например, собрать дебиторскую задолженность, чтобы рассчитаться по краткосрочному кредиту.

Третье — что долгосрочные обязательства покроются медленно реализуемыми активами. Например, для погашения долгосрочного кредита компания произведет и продаст продукцию, под которую пока только закуплены материалы.

Четвертое — что не все постоянные пассивы вложены в труднореализуемые активы. Например, уставного капитала больше, чем основных средств.

Если выполняются три первых неравенства, четвёртое выполнится автоматически. Вы же помните капитальное уравнение: сумма активов всегда равна сумме пассивов.

Для сферического бизнеса в вакууме я бы рекомендовал держать эти неравенства ближе к равенствам. Если у вас А1 настолько больше П1, что выполняется неравенство А1≥(П1+П2), вы можете покрыть за счёт денежных запасов все краткосрочные обязательства, а не только наиболее срочные. Но это значит, что избыточная денежная масса омертвляется и не приносит прибыли. То же верно для А2 и А3. Примеры смотрите по ссылкам на разбор коэффициентов ликвидности в первом абзаце поста.

При выполнении всех четырёх неравенств бухгалтерский баланс считается абсолютно ликвидным. Но это не означает автоматически, что компания платежеспособна.

Пример. Активы ООО «Наш ответ Илону»: Нематериальные активы (А4) — 400 млн руб.

Запасы (А3) — 300 млн руб.

Дебиторская задолженность (А2) — 100 млн руб.

Денежные средства (А1) — 100 млн руб. Итого активов: 900 млн руб. Пассивы ООО «Наш ответ Илону»: Уставный капитал (П4) — 500 млн руб.

Кредит, который надо погасить через полтора года (П3) — 220 млн руб.

Кредит, который надо погасить через два месяца (П2) — 80 млн руб.

Задолженность по зарплате (П1) — 100 млн руб. Итого пассивов: 900 млн руб. Формально все четыре неравенства выполняются. Но реальный бизнес отличается от жизни сферической компании в вакууме. Допустим, через два месяца ситуация осталась такой же. Работники собрались в суд. Компания срочно выплачивает зарплату. Пришла пора платить по краткосрочному кредиту. А дебитор кормит завтраками. Придется срочно продавать запасы. Но вот незадача: бизнес — это постройка космических кораблей. Запасы — это недостроенный космолет, который в таком виде никому не нужен. А нематериальные активы — это стоимость уникальной программы для проектирования чего? Правильно — космических кораблей. Единственный, кто мог её купить, уже сам построил и запустил ракету. Итого: компания с абсолютно ликвидным балансом уходит в банкротство.

Поэтому даже комплексный анализ ликвидности и срочности погашения пассивов не всегда даёт ответ на вопрос платежеспособна ли компания. Нужно анализировать гораздо больше показателей. Что и продолжим делать здесь.