Чистые активы: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о чистых активах (Net Assets) — это разница между стоимостью активов и обязательств компании.

Как считать чистые активы

В России порядок расчёта чистых активов установлен приказом Минфина от 28 августа 2014 № 84н.

NA = (Активы – Дебиторская задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал) – (Обязательства – Доходы будущих периодов)

При расчёте из активов исключается задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал. Это нужно для того, чтобы сравнивать с уставным капиталом только те активы, на которые собственники могут претендовать. Неоплаченная часть уставного капитала ещё не принадлежит собственникам.

Из пассивов исключаются доходы будущих периодов, которые возникли из-за получения государственной помощи и подарков. Это связано с тем, что такие пассивы, хоть и учитываются в составе обязательств, обязательствами не являются. Такая вот дурь российского бухучёта: сначала отражать собственный капитал в составе обязательств, а потом при расчёте чистых активов выкрыживать его оттуда. Если хотите узнать подробнее о доходах будущих периодов — читайте мою статью. Здесь тему развивать не буду.

Исходные данные для расчёта NA берутся в бухгалтерской отчётности компании. Активы и обязательства — из бухгалтерского баланса. Активы — строка 1600. Обязательства — сумма строк 1400 и 1500. Доходы будущих периодов тоже можно взять оттуда — строка 1530. В 2022 году у нормального буха по этой статье не должно быть ничего, кроме государственной помощи и подарков.

А вот с задолженностью учредителей сложнее. Если в балансе дебиторская задолженность не детализирована по видам, придется лезть в аналитику счёта 75 «Расчеты с учредителями».

Зачем считать чистые активы

Величина чистых активов — это сумма, которая останется у собственников, если компания погасит все долги. Рассчитывать чистые активы — не право, а обязанность компании. Согласно ст. 30 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», годовой отчёт общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов. То же верно и для акционерных обществ — см. ст. 35 закона «Об акционерных обществах».

Чтобы понять, насколько эффективно менеджмент управляет компанией, нужно сравнить чистые активы с суммой, которую собственники вложили в организацию при её создании — уставным капиталом (УК).

Если NA<УК, то при ликвидации компании собственники получат меньше, чем вложили. Значит, компания управлялась неэффективно. Основная причина такого соотношения — получение убытков.

Если при этом NA<0, то собственники ещё и должны останутся.

В таком случае у компании есть два года, чтобы вернуться к соотношению NA>УК. Если этого не произойдет, собственники должны принять одно из двух возможных решений:

уменьшить уставный капитал до размера чистых активов. Это возможно только, если чистые активы больше минимально возможного уставного капитала;

до размера чистых активов. Это возможно только, если чистые активы больше минимально возможного уставного капитала; ликвидировать компанию.

Автоматически компанию не закроют, но налоговики имеют право подать заявление о принудительной ликвидации в суд. Суд может не удовлетворить иск, если компания регулярно платит кредиторам. Но такая ситуация чисто экономически не может продолжаться долго.

Пример. ООО «Рога и копыта» с уставным капиталом 12 тыс. руб. в конце 2019 года имело чистые активы 11 тыс. руб., в конце 2020 года — 10 тыс. руб., в конце 2021 года — 9 тыс. руб. Если уменьшить уставный капитал до размера чистых активов, его величина станет меньше минимально возможных 10 тыс. руб. Нужно срочно искать источники увеличения чистых активов, иначе придётся закрываться.

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