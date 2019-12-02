Счета-призраки в российском бухучете: 96, 97, 98

Повозмущаться же мы все на «Клерке» любим. Вот и я сегодня пар выпущу. Расскажу историю, которая началась 9 лет назад, и заканчиваться не собирается. За это время выросло новое поколение бухгалтеров, которое эту историю может и не знать, но наверняка удивляется почему в Плане счетов есть счета, название которых не соответствует содержимому.

Давным-давно в далекой-далекой Галактике В 1998 г. в России был принят очень уважаемый документ в области регулирования бухгалтерского учета — Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. К нему обращались, когда для учета какого-то объекта не было отдельного ПБУ. Этакий Йода среди джедаев — первый среди равных. После вступления в силу с 1 января 2011 г. изменений в него в соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н из текста Положения были изъяты определения расходов и доходов будущих периодов.

Это было вполне ожидаемо, так как Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу в качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности приняты Международные стандарты финансовой отчетности, которые выделяют пять элементов финансовой отчетности:

активы;

обязательства;

собственный капитал;

доходы;

расходы.

Термины «расходы будущих периодов» и «доходы будущих периодов» в Международных стандартах финансовой отчетности не фигурируют, поэтому российские организации, составлявшие бухгалтерскую отчетность по международным стандартам, сталкивались с необходимостью реклассификации расходов и доходов будущих периодов, соответственно, в расходы и доходы, либо в активы и обязательства.

Таким образом, наличие таких учетных категорий в российском бухгалтерском учете являлось рудиментом, который необходимо было удалить для дальнейшей интеграции отечественных бухгалтерских стандартов с международными. И здесь Минфин сделал все правильно.

Но «зачистка» нормативки оказалась неполной. В Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций продолжают оставаться счета 97 «Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов». Эти счета отражающими более не существующие объекты бухгалтерского учета. Я называю их счетами-призраками. Но главный парадокс в том, что эти счета продолжают использоваться по своему прямому назначению — для отражения состояния и изменения расходов и доходов будущих периодов.

Для того чтобы разобраться в причинах такого парадокса относительно расходов будущих периодов, процитирую измененный: «Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида». Таким образом, «убив зайца», Минфин оставил его «уши» в виде возможности учитывать отдельные виды затрат в качестве расходов будущих периодов, если такой порядок предусмотрен бухгалтерскими нормативными актами. Такой порядок до сих пор остался по следующим видам затрат:

Расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (п. 16 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»); Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»); Дополнительные расходы по займам и кредитам, начисленные проценты на вексельную сумму, начисленные проценты и (или) дисконт по облигациям, если организация в учетной политике выбрала вариант их равномерного включения в состав прочих расходов (п. 8, 15, 16 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» ).

Кроме того,гласит: «Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем», что дает повод пытаться установить в учетной политике организации более широкий перечень расходов будущих периодов.

Если говорить о доходах будущих периодов, то с «зайцем» в Минфине обошлись суровее: п. 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, определявший доходы будущих периодов как доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, был полностью изъят из раздела III «Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности». Тем не менее, «заячьи уши», казалось бы, подрубленные под корень, остались в п. 9 ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», прямо предписывающих отражать целевое финансирование в качестве доходов будущих периодов.

Таким образом, преследуя благую цель убрать из отечественного бухгалтерского учета спорные категории расходов и доходов будущих периодов, Минфин не довел работу до конца. И, если в случае с доходами будущих периодов, это, по-видимому, связано с недостаточно методичным подходом к внесению изменений, то в случае с расходами будущих периодов просматривается некий умысел. Но вот в чем именно он заключается, я так и не понял. Особенно учитывая многолетнюю традицию российских бухгалтеров использовать счет 97 как «помойку».

Еще более странной выглядит ситуация вокруг счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Тем же приказом Минфина от 24.12.2010 № 186н был признан утратившим силу, в котором содержался перечень резервов предстоящих расходов, а также разрешалось их создание в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода. В ФСБУ (ПБУ) отсутствуют упоминания об этих резервах. Таким образом, данная учетная категория, в отличие от расходов и доходов будущих периодов, упразднена полностью. Однако в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций до сих пор остается счет 96 «Резервы предстоящих расходов», более того, он активно используется. Этот счет даже не призрак — он аферист, выдающий себя за призрак из корыстных побуждений.

Дело в том, что согласно п. 8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» на счете учета резервов предстоящих расходов должны отражаться оценочные обязательства, то есть обязательства организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Почему бы просто не переименовать счет во избежание путаницы и не скорректировать инструкцию к нему? Непонятно.

За 9 лет ситуация не исправилась, да и реформа бухучета вышла на новый виток — я об этом не раз писал на Клерке.ру. Поэтому вряд ли мы дождемся изменений в План счетов и ПБУ, которые я перечислил. Скорее, недобитые категории вымрут с введением новых ФСБУ и нового Плана счетов, слухи о котором регулярно долетают.