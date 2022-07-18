Финансовый рычаг: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о финансовом рычаге также известном как финансовый леверидж (Debt-to-Equity Ratio, D/E). С его помощью оцениваются резервы привлечения заёмного финансирования, которые может позволить себе компания.

Как считать финансовый рычаг

D/E = Обязательства / Собственный капитал

Исходные данные для расчёта содержатся в бухгалтерском балансе. Обязательства — сумма строк 1400 «Долгосрочные обязательства» и 1500 «Краткосрочные обязательства». Собственный капитал — строка 1300 «Капитал».

Зачем считать финансовый рычаг

Расчет D/E дает понять за счёт каких источников преимущественно финансируется деятельность компании. Коэффициент D/E показывает соотношение заёмного капитала к собственному. Сам по себе он лишь характеризует структуру пассивов компании, то есть его значение дает понять насколько долги обеспечены активами. Это важно для того, чтобы не заиграться с привлечением займов и кредитов. Но еще важнее то, что при помощи D/E рассчитывается эффект финансового рычага, который показывает насколько можно увеличить чистую прибыль, привлекая дополнительные заёмные средства. О нём напишу отдельно.

D/E часто называют плечом финансового рычага. Это название лучше позволяет понять механизм его действия. Если вспомнить физику, то чем длиннее плечо рычага, на которое нужно давить, — тем большую массу можно поднять этим рычагом. В финансах это означает, что чем больше в структуре капитала заёмных средств, тем большую рентабельность собственного капитала (ROE) они обеспечивают. Увеличивая плечо, вы поднимаете больше прибыли. То есть при привлечении заёмных средств, вы генерируете доход, которого хватит на покрытие процентов по ним и получение дополнительной прибыли. Естественно, это будет работать только, если ROE выше процентов по заёмным средствам.

Обычно считают нормальным D/E в пределах от 1 до 2. D/E = 1 означает, что на каждый рубль собственного капитала приходится рубль обязательств. Это означает, что гипотетически компания может погасить все свои долги. Гипотетически, потому что не все активы удастся продать по их балансовой стоимости в разумные сроки из-за их разной ликвидности. Подробно я писал об этом здесь.

D/E

D/E > 2 — показатель неустойчивости финансового положения компании. Чтобы обслуживать долг приходится искать новое заёмное финансирование — перезанимать под большие ставки, чтобы погасить прежние обязательства. Особенно это опасно для небольших компаний, которые не могут получить облигационные займы и вынуждены брать в основном кредиты в банках.

Как обычно, призываю не ориентироваться на один коэффициент. При принятии решений нужно использовать их в комплексе.

Пример. Пассивы ООО «Рога и копыта» составляют 100 млн руб.: 50 млн руб. собственного капитала и 50 млн обязательств. D/E = 1 — вроде бы неплохо. Но это только пока не углубишься внутрь структуры собственного капитала. А там может оказаться такое: уставный капитал — 60 млн руб.;

непокрытый убыток — (10) млн руб. То есть за все время существования компания сгенерировала убыток. Здесь надо разбираться из-за чего так получилось и думать о целесообразности такого бизнеса. Стоит посчитать дополнительно рентабельность активов (ROA) и определить сколько получится заработать на весь вложенный капитал, который будет у компании после получения заёмных средств. Возможно, получится лишь умножить убытки.

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