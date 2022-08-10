Как правильно посчитать денежный поток группы компаний

Как составить консолидированный отчёт о движении денежных средств
Чтобы получить консолидированную информацию о финансовых потоках по группе компаний, нужно:
1. Сформировать отчёты о движении денег для отдельных компаний и ИП группы по одинаковой форме и свести их в таблицу.
2. Выделить поступления и платежи по расчётам внутри группы.
3. Сложить поступления и платежи по всем компаниям, убрав внутренние поступления и выплаты.
Рассмотрим на примере мебельного бизнеса, который организован в виде группы компаний.
1. ООО «МебельПром» занимается производством мебели.
2. ООО «МебельТорг» продаёт эту мебель, но параллельно продаёт и мебель других производителей.
3. ИП Петров оказывает компаниям группы услуги, связанные с управлением. Такие же услуги он оказывает и сторонним организациям.
Консолидированный отчёт о движении денежных средств этой группы компаний будет выглядеть так:
При подсчёте из консолидированных оборотов исключены следующие суммы (выделены цветом):
1. Оплата от ООО «МебельТорг» в адрес ООО «МебельПром» за мебель на сумму 48 000 тыс. руб.
2. Расчёты компаний группы с ИП Петровым за управленческие услуги на общую сумму 6 300 тыс. руб.
Как проверить правильность составления консолидированного отчёта о движении денежных средств
Консолидированное сальдо по отчёту о движении денежных средств в общем случае должно равняться сумме сальдо по отдельным компаниям группы. Сальдо — это разность между всеми поступлениями и платежами за отчётный период.
При исключении внутренних платежей, у одной компании уменьшаются поступления, а у другой — снижаются выплаты на ту же сумму. Поэтому общее сальдо по группе не должно измениться.
Если суммарное и консолидированное сальдо не совпали, то в первую очередь нужно проверить, нет ли в отчёте сумм, которые «зависли» при перечислении между компаниями группы.
Такая ситуация возникает, если платёж внутри группы проводят в последнюю дату отчётного периода. В этом случае банк может зачислить деньги на счёт получателя на следующий день, т.е. уже в новом периоде.
Предположим, что ООО «МебельТорг» провело завершающий платёж на сумму 3 000 тыс. руб. в последний рабочий день 2020 года. Эта сумма не была зачислена на счёт ООО «МебельПром» в 2020 году. Тогда отчёт по группе компаний за 2020 год будет выглядеть следующим образом:
Разница между суммарным (11 239 тыс. руб.) и консолидированным (14 239 тыс. руб.) сальдо соответствует «переходящему» платежу в 3 000 тыс. руб.
Чтобы избежать разрывов, в этом случае нужно отнести внутренний платёж и поступление к одному из соседних периодов. К какому именно — руководитель может определить самостоятельно, принципиального значения это не имеет.
Например, можно принять решение, что в целях управленческого учёта сумму в 3 000 тыс. руб. следует считать зачисленной на счёт ООО «МебельПром» в 2020 году. Тогда разрыв будет устранён и отчёт примет вид, приведённый в предыдущем разделе.
Если зависших платежей нет, а сальдо всё равно не сходится — значит, при консолидации была допущена ошибка. Тогда нужно ещё раз проверить, что все суммы внутренних расчётов исключены, как из поступлений, так и из расходов. Чтобы было удобнее проверять и не запутаться, выделяйте удаляемые цифры одинаковым цветом, как это показано в примерах.
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