Проверки

Кто и как может проверять бизнес в 2022 году

Правительство РФ объявило мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. С 14 марта не проводятся плановые надзорные мероприятия, а внеплановые чаще всего нужно согласовывать с прокуратурой. Но совсем расслабляться не стоит, потому что есть исключения. Рассказываем, кому из предпринимателей ждать визита инспектора и в каких случаях.

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Кто и как может проверять бизнес в 2022 году

Какие проверки не проводятся

Правительство Постановлением от 10.03.2022 № 336 отменило до 31 декабря 2022 года плановые надзорные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ и Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Это проверки, включённые в Единый план проверок, которые проводят большинство государственных и муниципальных органов власти в отношении бизнеса — например, пожнадзор, трудовая инспекция, экологический надзор.

Информацию по надзорным мероприятиям всех уровней можно узнать в Едином реестре видов контроля. Налоговые проверки применения ККТ подпадают под действие Закона № 248-ФЗ. Но плановых мероприятий в этой сфере нет, поэтому мораторий не действует.

Что важно знать про надзорные меры в 2022 году:

  1. Мораторий на плановые проверки введён в отношении всех предпринимателей и компаний, а не только субъектов малого и среднего бизнеса, как это было при пандемии ковида.
  2. Из постановления № 336 есть исключения по госсанэпиднадзору, пожнадзору, надзору в сфере промбезопасности и ветеринарному надзору. Но их немного.
  3. Внеплановые мероприятия могут проводиться только в случаях и на условиях, указанных в самом постановлении № 336.
  4. Плановые проверки, не завершённые до 14 марта 2022 года, должны были закрыть в течение 5 рабочих дней после этой даты. Предписания по ним могли выдать только в случае нарушений, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, национальной безопасности или ЧС природного или техногенного характера.
  5. По плановым мораторным проверкам, начало которых было запланировано после 14 марта 2022 года, ведомства должны внести сведения об отмене в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый план проверок.

С 9 апреля 2022 года на сайте Госуслуг появился сервис, где предприниматель может пожаловаться на нарушения моратория по постановлению № 336. 

Теоретически большинство ИП и организаций вообще не должны планово встречаться с инспекторами в 2022 году. Если же проверка всё-таки нагрянула, сделайте следующее:

  1. Проверьте её основания — плановая, внеплановая, по чьему решению проводится. Также обязательно узнайте у инспектора учётный номер проверки — без него они незаконны.
  2. Если считаете, что нарушен мораторий, подайте жалобу на Госуслугах. Вам понадобится ваша ЭЦП в личном кабинете и учётный номер проверки. Зайдите в раздел «Жалобы на решения контрольных органов», выберите «Жалоба на нарушение моратория на проверки» и подайте обращение. Его рассмотрят в течение одного рабочего дня.

Все проверки, которые нарушают мораторий, отменяются после их начала по жалобе предпринимателя.

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Как возбуждают административные дела

Мораторий на проверки вводился ещё в 2020 году из-за пандемии ковида, и некоторые предприниматели жаловались на то, что инспекторы обходят запрет через проведение административные расследования. В 2022 году это невозможно.

Административное расследование начинается после выявления административного правонарушения. По нормам Закона № 248-ФЗ инспекторы могут его инициировать только по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. Нет проверки — нет правонарушения и административного расследования.

Исключение одно — при административной приостановке деятельности предприятия. В этом случае дело заводят без проведения контрольных мероприятий. Здесь достаточно факта составления протокола о временном запрете хозяйственной деятельности. Таких случаев не так много. Как правило, к подобной мере прибегают при грубых нарушениях законодательства. Например, по факту загрязнения водоёмов, в случае промышленной аварии. 

Обратите внимание, что это относится только к сфере действия 248-ФЗ. Нарушение ПДД или общественного правопорядка в неё не входят.

Как проводятся внеплановые проверки

Постановление № 336 содержит исчерпывающий перечень оснований для начала внеплановой проверки.

По согласованию с органами прокуратуры проверки проводятся в следующих случаях:

  1. При непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Примеры: нарушение противопожарного режима, невыдача работнику СИЗ. Степень угрозы оценивает прокурор.
  2. При непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства. Примеры: нарушения в сфере гражданской обороны, антитеррористической защищённости.
  3. При непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Примеры: крупная промышленная авария на химическом комбинате; нарушение карантина в инфекционном отделении при угрозе распространения общественно опасных заболеваний, например, туберкулёза, ковида.
  4. При выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Индикаторы риска по каждому виду надзора смотрите в Едином реестре видов контроля: Выбрать вид контроля → Риск-ориентированный подход. Пример: в пожнадзоре один из индикаторов — 3 и более ложных срабатываний противопожарной сигнализации в течение 30 дней на объекте массового пребывания людей.
  5. В связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации. Пример: предпринимателю было выдано предписание устранить неисправности противопожарной сигнализации в срок до 1 августа 2022 года. Он отчитался в ГПН о выполнении мероприятий, но ложные срабатывания ПС продолжались. Инспектору нужно оценить работу сигнализации на месте.
  6. В рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав. Пример: жалоба жильца многоквартирного дома на то, что УК или ТСЖ не принимают никаких действий по его обращениям.
  7. По решению руководителя, заместителя руководителя ФНС в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП. Пример: в ФНС поступила информация, что магазин продаёт товар без использования ККТ.

Приказ надзорного ведомства о проведении внеплановой проверки, которую нужно согласовывать с прокуратурой, обязательно должен содержать реквизиты решения прокурора. Если их нет, мероприятие незаконно.\\

В некоторых случаях проверяющему органу достаточно известить органы прокуратуры о проверке:

  1. В отношении некоммерческих организаций по основаниям, установленным пп. 2, 3, 5 и 6 п. 4.2 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также религиозных организаций по основанию, установленному абз. 3 п. 5 ст. 25 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Пример: в Минюст поступила жалоба от гражданина, что работники такого-то фонда на своих мероприятиях допускают экстремистские высказывания, либо НКО финансируется иностранными организациями, но не заявлена как иностранный агент.
  2. Если основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверок на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда обороне страны и безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Пример: произошла авария на угольной шахте, при которой погибли люди. Ростехнадзор вправе начать немедленную проверку с извещением прокурора по факту.

Без согласования и уведомления прокуроратуры проверки проводятся в следующих ситуациях:

  1. По поручению Президента РФ; по поручению Председателя Правительства РФ, принятому после 14 марта 2022 года; по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ, принятому после 14 марта 2022 года и согласованному с Заместителем Председателя Правительства РФ — Руководителем Аппарата Правительства. Пример: гражданин пожаловался в Администрацию Президента РФ на сайт http://www.letters.kremlin.ru, и по его жалобе принято решение назначить проверку.
  2. По требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Пример: работник пожаловался в прокуратуру на задержку выплаты заработной платы.
  3. При наступлении события, указанного в программе проверок (при осуществлении государственного строительного надзора, федерального государственного экологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия). Пример: в государственном строительном надзоре нет плановых проверок. Инспектор проводит контрольные мероприятия при завершении определённых работ на строящемся объекте или перед вводом его в эксплуатацию. Такие факты и относятся к «наступлению события в программе проверок». Надо сдать в эксплуатацию капитальный объект — проводится проверка.
  4. При представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания в целях возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер. Пример: аннулировать лицензию принудительно можно только по решению суда. Инспектор надзорного ведомства имеет право приостановить действие выданного разрешения и дать время предпринимателю на устранение грубых нарушений. Когда лицензиат отчитается, что все недостатки устранил, инспектор проводит проверку. По итогам неё он решает, возобновить действие лицензии или направить документы в суд на аннулирование разрешения.

На какие мероприятия мораторий не распространяется

Постановление № 336 разрешает проведение профилактических мер, в том числе без взаимодействия с предпринимателем. В первую очередь, это объявление предостережения и профилактический визит

При этом выдать предписание об устранении нарушения обязательных требований без взаимодействия с предпринимателем инспектор всё равно не сможет. То есть никто не проведёт проверку и не привлечёт компанию к ответственности, не поставив в известность её руководителя.

Мораторий на проверки не распространяется на три группы надзорных мероприятий:

  1. Исключения, указанные в п. 2 постановления № 336. Это санэпиднадзор в отношении объектов чрезвычайно высокого риска; пожнадзор по объектам чрезвычайно высокого и высокого риска; общепромышленный надзор на ОПО II класса опасности; ветнадзор в свиноводстве. Например, ГПН и Роспотребнадзор проверят детский сад по плану, независимо от моратория.
  2. Специальный режим и режим постоянного контроля. Это мероприятия, указанные в главе 18 Закона № 248-ФЗ: мониторинг и режимы постоянного пребывания инспекторов. Например, их проводят на ОПО I класса опасности. Руководитель компании всегда знает, что у него есть такой режим, из соглашения с надзорным ведомством или приказа надзорного ведомства.
  3. Деятельность, которая не входит в сферу действия Законов № 248-ФЗ и 294-ФЗ. Это например, надзор за соблюдением законодательства о рекламе, страховым взносам, налогам, прокурорский надзор. Такие проверки в Единый план проверок не входят.

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