Кто и как может проверять бизнес в 2022 году

Какие проверки не проводятся

Правительство Постановлением от 10.03.2022 № 336 отменило до 31 декабря 2022 года плановые надзорные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ и Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Это проверки, включённые в Единый план проверок, которые проводят большинство государственных и муниципальных органов власти в отношении бизнеса — например, пожнадзор, трудовая инспекция, экологический надзор.

Информацию по надзорным мероприятиям всех уровней можно узнать в Едином реестре видов контроля. Налоговые проверки применения ККТ подпадают под действие Закона № 248-ФЗ. Но плановых мероприятий в этой сфере нет, поэтому мораторий не действует.

Что важно знать про надзорные меры в 2022 году:

Мораторий на плановые проверки введён в отношении всех предпринимателей и компаний, а не только субъектов малого и среднего бизнеса, как это было при пандемии ковида. Из постановления № 336 есть исключения по госсанэпиднадзору, пожнадзору, надзору в сфере промбезопасности и ветеринарному надзору. Но их немного. Внеплановые мероприятия могут проводиться только в случаях и на условиях, указанных в самом постановлении № 336. Плановые проверки, не завершённые до 14 марта 2022 года, должны были закрыть в течение 5 рабочих дней после этой даты. Предписания по ним могли выдать только в случае нарушений, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, национальной безопасности или ЧС природного или техногенного характера. По плановым мораторным проверкам, начало которых было запланировано после 14 марта 2022 года, ведомства должны внести сведения об отмене в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, Единый план проверок.

С 9 апреля 2022 года на сайте Госуслуг появился сервис, где предприниматель может пожаловаться на нарушения моратория по постановлению № 336.

Теоретически большинство ИП и организаций вообще не должны планово встречаться с инспекторами в 2022 году. Если же проверка всё-таки нагрянула, сделайте следующее:

Проверьте её основания — плановая, внеплановая, по чьему решению проводится. Также обязательно узнайте у инспектора учётный номер проверки — без него они незаконны. Если считаете, что нарушен мораторий, подайте жалобу на Госуслугах. Вам понадобится ваша ЭЦП в личном кабинете и учётный номер проверки. Зайдите в раздел «Жалобы на решения контрольных органов», выберите «Жалоба на нарушение моратория на проверки» и подайте обращение. Его рассмотрят в течение одного рабочего дня.

Все проверки, которые нарушают мораторий, отменяются после их начала по жалобе предпринимателя.

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Как возбуждают административные дела

Мораторий на проверки вводился ещё в 2020 году из-за пандемии ковида, и некоторые предприниматели жаловались на то, что инспекторы обходят запрет через проведение административные расследования. В 2022 году это невозможно.

Административное расследование начинается после выявления административного правонарушения. По нормам Закона № 248-ФЗ инспекторы могут его инициировать только по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. Нет проверки — нет правонарушения и административного расследования.

Исключение одно — при административной приостановке деятельности предприятия. В этом случае дело заводят без проведения контрольных мероприятий. Здесь достаточно факта составления протокола о временном запрете хозяйственной деятельности. Таких случаев не так много. Как правило, к подобной мере прибегают при грубых нарушениях законодательства. Например, по факту загрязнения водоёмов, в случае промышленной аварии.

Обратите внимание, что это относится только к сфере действия 248-ФЗ. Нарушение ПДД или общественного правопорядка в неё не входят.

Как проводятся внеплановые проверки

Постановление № 336 содержит исчерпывающий перечень оснований для начала внеплановой проверки.

По согласованию с органами прокуратуры проверки проводятся в следующих случаях:

При непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Примеры: нарушение противопожарного режима, невыдача работнику СИЗ. Степень угрозы оценивает прокурор. При непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства. Примеры: нарушения в сфере гражданской обороны, антитеррористической защищённости. При непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Примеры: крупная промышленная авария на химическом комбинате; нарушение карантина в инфекционном отделении при угрозе распространения общественно опасных заболеваний, например, туберкулёза, ковида. При выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Индикаторы риска по каждому виду надзора смотрите в Едином реестре видов контроля: Выбрать вид контроля → Риск-ориентированный подход. Пример: в пожнадзоре один из индикаторов — 3 и более ложных срабатываний противопожарной сигнализации в течение 30 дней на объекте массового пребывания людей. В связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации. Пример: предпринимателю было выдано предписание устранить неисправности противопожарной сигнализации в срок до 1 августа 2022 года. Он отчитался в ГПН о выполнении мероприятий, но ложные срабатывания ПС продолжались. Инспектору нужно оценить работу сигнализации на месте. В рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав. Пример: жалоба жильца многоквартирного дома на то, что УК или ТСЖ не принимают никаких действий по его обращениям. По решению руководителя, заместителя руководителя ФНС в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП. Пример: в ФНС поступила информация, что магазин продаёт товар без использования ККТ.

Приказ надзорного ведомства о проведении внеплановой проверки, которую нужно согласовывать с прокуратурой, обязательно должен содержать реквизиты решения прокурора. Если их нет, мероприятие незаконно.\\

В некоторых случаях проверяющему органу достаточно известить органы прокуратуры о проверке:

В отношении некоммерческих организаций по основаниям, установленным пп. 2, 3, 5 и 6 п. 4.2 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также религиозных организаций по основанию, установленному абз. 3 п. 5 ст. 25 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Пример: в Минюст поступила жалоба от гражданина, что работники такого-то фонда на своих мероприятиях допускают экстремистские высказывания, либо НКО финансируется иностранными организациями, но не заявлена как иностранный агент. Если основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверок на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, вреда обороне страны и безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Пример: произошла авария на угольной шахте, при которой погибли люди. Ростехнадзор вправе начать немедленную проверку с извещением прокурора по факту.

Без согласования и уведомления прокуроратуры проверки проводятся в следующих ситуациях:

По поручению Президента РФ; по поручению Председателя Правительства РФ, принятому после 14 марта 2022 года; по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ, принятому после 14 марта 2022 года и согласованному с Заместителем Председателя Правительства РФ — Руководителем Аппарата Правительства. Пример: гражданин пожаловался в Администрацию Президента РФ на сайт http://www.letters.kremlin.ru, и по его жалобе принято решение назначить проверку. По требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Пример: работник пожаловался в прокуратуру на задержку выплаты заработной платы. При наступлении события, указанного в программе проверок (при осуществлении государственного строительного надзора, федерального государственного экологического контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия). Пример: в государственном строительном надзоре нет плановых проверок. Инспектор проводит контрольные мероприятия при завершении определённых работ на строящемся объекте или перед вводом его в эксплуатацию. Такие факты и относятся к «наступлению события в программе проверок». Надо сдать в эксплуатацию капитальный объект — проводится проверка. При представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания в целях возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер. Пример: а ннулировать лицензию принудительно можно только по решению суда. Инспектор надзорного ведомства имеет право приостановить действие выданного разрешения и дать время предпринимателю на устранение грубых нарушений. Когда лицензиат отчитается, что все недостатки устранил, инспектор проводит проверку. По итогам неё он решает, возобновить действие лицензии или направить документы в суд на аннулирование разрешения.

На какие мероприятия мораторий не распространяется

Постановление № 336 разрешает проведение профилактических мер, в том числе без взаимодействия с предпринимателем. В первую очередь, это объявление предостережения и профилактический визит.

При этом выдать предписание об устранении нарушения обязательных требований без взаимодействия с предпринимателем инспектор всё равно не сможет. То есть никто не проведёт проверку и не привлечёт компанию к ответственности, не поставив в известность её руководителя.

Мораторий на проверки не распространяется на три группы надзорных мероприятий:

Исключения, указанные в п. 2 постановления № 336. Это санэпиднадзор в отношении объектов чрезвычайно высокого риска; пожнадзор по объектам чрезвычайно высокого и высокого риска; общепромышленный надзор на ОПО II класса опасности; ветнадзор в свиноводстве. Например, ГПН и Роспотребнадзор проверят детский сад по плану, независимо от моратория. Специальный режим и режим постоянного контроля. Это мероприятия, указанные в главе 18 Закона № 248-ФЗ: мониторинг и режимы постоянного пребывания инспекторов. Например, их проводят на ОПО I класса опасности. Руководитель компании всегда знает, что у него есть такой режим, из соглашения с надзорным ведомством или приказа надзорного ведомства. Деятельность, которая не входит в сферу действия Законов № 248-ФЗ и 294-ФЗ. Это например, надзор за соблюдением законодательства о рекламе, страховым взносам, налогам, прокурорский надзор. Такие проверки в Единый план проверок не входят.