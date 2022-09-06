За что может оштрафовать налоговая

Кого штрафует налоговая

Налоговая штрафует, когда устанавливает факты нарушения налогового законодательства и доказывает, что их совершил налогоплательщик. Оштрафовать могут:

коммерческие организации и их обособленные подразделения;

ИП;

самозанятых;

налоговых агентов;

нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой;

филиалы и представительства иностранной компании;

международные компании;

некоммерческие организации и товарищества.

Есть ситуации, когда налоговики не могут оштрафовать даже если считают, что нарушение было:

Нарушение совершено из-за стихийного бедствия или чрезвычайного происшествия. Нужно подтверждать это документами, справками и информацией из официальных источников. По медицинским показаниям виновный не отдавал отчёт в своих действиях. В таком случае должна быть справка из медицинского учреждения. Вы сделали так, как указано в письменных разъяснениях налоговой. Истёк срок давности — 3 года со дня совершения нарушения или окончания налогового периода. В этом случае штраф могут взыскать только через суд . Если за это нарушение уже штрафовали .

Оштрафовать могут и сотрудников компании, ответственных за сдачу отчётности и ведение бухгалтерского и налогового учёта. Им назначают административный штраф по главе 15 КоАП. Размер штрафа зависит от нарушения — от 100 руб. до 10 000 руб. Могут вынести и предупреждение, если нарушение совершено впервые. Чаще наказывают руководителя — он ответственен за всё, что происходит в компании.

Раньше могли наложить административный штраф за одно и тоже нарушение на компанию и сотрудника. Теперь это правило отменили. Если компанию уже наказали, сотрудника наказывать не будут. И наоборот.

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За какие налоговые правонарушения можно получить штраф

Не уплачен налог

Штраф — 20% от неуплаченной суммы налога. Но если налоговая докажет, что вы не платили умышленно — назначит штраф 40% от налога.

Пример 1. Организация на ОСНО через суд взыскала с кредитора долг в размере 1 000 000 руб., а вместе с ним госпошлину 800 руб. и проценты за пользование деньгами 45 000 руб. Госпошлина и проценты считаются доходом организации, а главбух забыл учесть их при налогообложении. Штраф составит 20% от неуплаченного налога на прибыль. Неуплаченный налог: (45 000 руб. + 800 руб.) х 20% = 9 160 руб. Штраф: 9 160 руб. х 20% = 1 832 руб.

Штраф 40% будет, если налоговая установит, что компания создала схему ухода от налогообложения. Например, чтобы взять вычет по НДС, заключила фиктивный договор на оказание услуг с организацией применяющей ОСНО, а в действительности эти работы выполнил ИП на УСН.

Налоговых агентов тоже наказывают штрафом в размере — 20% от неуплаченного налога и взноса. Например, если не удержали и не уплатили НДФЛ с заработной платы сотрудников.

Самозанятому придётся заплатить 20% от суммы сделки, если налоговая выяснит, что он не заявлял доход и не платил с него налог на профессиональный доход. А если установит, что доход не передавал в ФНС больше 6 месяцев, оштрафуют в размере 100% суммы сделки.

Не сдана вовремя налоговая декларация или расчёт по страховым взносам

Штраф 5% от неуплаченного вовремя налога и взноса или 1 000 руб., в зависимости от того нужно платить налог или нет. Если по не сданной вовремя декларации не надо платить налог, например, декларация нулевая или по итогам налогового периода получился убыток, — штраф будет 1 000 руб. А если в декларации есть налог к уплате, штраф составит 5% от неуплаченной суммы.

Штраф считают за каждый просроченный месяц, даже неполный. Есть ограничение — штраф не должен быть больше 30% от общей суммы неуплаченного налога и менее 1 000 руб.

Пример 2. Организация не сдала 4 мая 2022 года декларацию по УСН за 2021 год, а представила её и уплатила налог только 11 мая. Налог к уплате по декларации 40 000 руб. За опоздание на 3 рабочих дня оштрафуют, как за полный месяц: 40 000 руб. х 5% = 2 000 руб.

Признают представленной не вовремя декларацию по НДС, если сдать её с ошибками в контрольных соотношениях и позже пересдать правильно. За это могут назначить штраф 1 000 рублей, если ошибки не повлияли на расчёт налога и вы уплатили его вовремя. А если из-за ошибок придётся пересчитать налог в большую сторону, то оштрафуют на 5% с разницы.

По таким же правилам оштрафуют, если вы сдали декларацию или расчёт вовремя, а их посчитали непредставленными. Например, по таким причинам:

отчётность сдал или подписал неуполномоченный представитель;

подписали декларацию УКЭП умершего человека;

в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении действия организации раньше, чем подали декларацию.

Не представлены документы и информация по требованию налоговой

Штраф 200 рублей за каждый документ.

В ходе проверок налоговая запрашивает информацию и документы. В законе нет упоминания, что в требовании должны быть реквизиты документов — наименование, номер, дата. По форме требования должны быть указаны только наименование документа и период, в котором он оформлен.

При этом, если нет даты и номера документа и вам совсем не понятно, что от вас хотят, лучше уточните. Напишите письмо и укажите, что вы не отказываетесь исполнять требование, но просите разъяснить какие именно нужны документы.

Также письмо потребуется написать, если не успеваете представить документы в срок. По закону такое письмо надо написать на следующий день после получения требования. Но если напишете позже — за это не штрафуют. Отправьте письмо в ближайшие дни и налоговая рассмотрит его. Правда, может и отказать в продлении срока.

Нарушен порядок ведения бухгалтерского и налогового учёта

Оштрафуют, если не составляете первичные учётные документы, отражаете операции не на тех счетах, не ведёте бухгалтерские и налоговые регистры. Размер штрафа зависит от периодов, в которых установлено нарушение:

если нарушение установят в одном налоговом периоде — 10 000 руб.;

если в нескольких периодах — 30 000 руб.;

если нарушение привело к неуплате налога — 20% от налога, но не более 40 000 руб.

Штраф по этой статье могут назначить одновременно со штрафом по ст. 122 НК РФ «Неуплата или неполная уплата сумм налога и взноса».

Налоговый агент не представил расчёт сумм НДФЛ

Если налоговый агент не представит 6-НДФЛ, его оштрафуют на 1 000 руб. за каждый месяц, даже за неполный. А если предоставит документы с неверными сведениями — оштрафуют на 500 руб. за каждый документ.

Не представлены пояснения и документы в ходе камеральной проверки

Если налоговый орган установит ошибки и противоречия в декларации, он потребует пояснить, почему допущены ошибки. Компания в течение 5 рабочих дней должна ответить. Если этого не сделать или опоздать с ответом, наложат штраф 5 000 руб. За повторное нарушение штраф будет уже 20 000 руб.

За что ещё может оштрафовать налоговая

Есть штрафы, не связанные с налогами и отчётами:

Это ещё не все. В Налоговом кодексе прописаны более специфические нарушения и штрафы. Например, могут оштрафовать за нарушения, связанные с инвестиционными товариществами, консолидированными группами, контролируемыми сделками.

Когда можно избежать штрафа от налоговой

Иногда можно исправить ситуацию и избежать штрафа. Например, если раньше налоговой найти ошибку в декларации, которая привела к неуплате налога, сдать уточнёнку и доплатить налог. Тогда придётся заплатить только пени.

Штраф не назначат, если раньше вы платили больше и есть переплата по этому же налогу, которая перекрывает неправильный расчёт в декларации. Фактически неуплаты по этому налогу не будет.

Не будет штрафа, если вы нарушили налоговое законодательство из-за стихийного бедствия или по независящим от вас причинам. Главное — подтвердить ситуацию документами. Например, в апреле 2022 года из-за DDOS-атак на серверы разработчика 1С многие опоздали с отчётностью. Не штрафовали тех, кто представил в налоговую письмо от разработчика о технических проблемах.

Иногда налоговая бывает не права, поэтому не надо бояться проверять факты нарушения и спорить, если считаете, что вас наказали неправомерно.