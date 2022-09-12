Что такое оправдательные документы в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Задумал написать несколько постов о том, как обобщается и верифицируется бухгалтерская информация: от первички через регистры к финансовой отчётности и подтверждению ее данных. О первичных документах я уже рассказывал, а сегодня рассмотрю их близких родственников, которые официально получили свой статус со вступлением в силу ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте».

В новом стандарте введён термин, который раньше в бухучёте не использовался — оправдательные документы. Это полезная новация, она позволяет отделить первичные учётные документы от других документов, которыми отражаются факты хозяйственной жизни (ФХЖ). Практика показывает, что не все бухгалтеры разделяют эти понятия. Отсюда и нелепые требования типа обязательного предоставления в бухгалтерию счёта на оплату или наличия подписи поставщика на товарной накладной для принятия её к учёту.

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Оправдательный документ — это документ, который содержит информацию о факте хозяйственной жизни. Он составляется не для бухгалтерского учёта, а для юридической фиксации этого факта. Поэтому он может не содержать все обязательные реквизиты первичного документа, предусмотренные законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Вот типичные представители оправдательных документов:

договор;

кассовый чек;

квитанция об оплате.

При этом оправдательный документ может содержать реквизиты, которые не требуются в бухгалтерском учёте, но нужны для оформления гражданско-правовых отношений. Например, подписи представителей контрагента, которые фиксируют передачу ценностей одной стороной и приёмку другой. Бухгалтерия традиционно требует документы, которые подписаны с обеих сторон, и раньше это не было большой проблемой. Но в пандемию с массовым переходом на удалёнку подписание документов стало болью. Хотя боль-то фантомная: ст. 9 закона 402-ФЗ требует наличия в первичном документе подписи лица или лиц, ответственных за совершение операции и её оформление со стороны компании. Эти ребята берут на себя ответственность за то, что факт хозяйственной жизни зафиксирован в первичном документе корректно, и его можно принимать к учёту.

Если оправдательный документ содержит все обязательные реквизиты первичного, его можно принимать к учёту без составления отдельного первичного документа. Это распространённая практика, но по умолчанию такие документы не являются первичными. Акт приёмки-передачи имущества или товарная накладная составляются не для бухгалтерского учёта. Но раз в них есть все необходимое для принятия объекта к учёту или списания, грех бухгалтеру этим не пользоваться.