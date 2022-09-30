Что такое инвентаризация и зачем она нужна

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю серию постов о том, как обобщается и верифицируется бухгалтерская информация: от первички через регистры к финансовой отчётности и подтверждению ее данных. Рассказал о первичных учётных документах и оправдательных документах, регистрах бухгалтерского учёта, бухгалтерской финансовой отчётности. Сегодня перехожу к верификации бухгалтерской информации.

Инвентаризация — это инструмент, без которого бухучёт был бы просто красивым умопостроением, сколько угодно далёким от реальности. Он отлично показан в фильме «Служебный роман». Помните сцену в кабинете Людмилы Прокофьевны, когда сотрудницы поднимали каждый предмет обстановки, диктовали числа и названия, а завхоз в исполнении Буркова крыжил их в журнале? Примерно так и должна работать инвентаризационная комиссия.

Закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» говорит, что при инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учёта. Перевожу на русский: задача инвентаризации — определить соответствует ли бухгалтерские данные реальному наличию активов и обязательств. Если этого не делать, активы имеют склонность пропадать, а обязательства — отражаться не в полном объёме. Случается и обратное — обязательство уже нужно списать, а оно продолжает числиться или актив есть, но он не принят к учёту. Виной тому как злоупотребления, так и ошибки. Инвентаризация позволяет привести бухучёт в соответствие с истинным имущественным положением компании.

Инвентаризации бывают обязательными и инициативными. Обязательные инвентаризации проводятся в следующих случаях:

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;

перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении хищений, злоупотреблений или порчи имущества;

после стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

при реорганизации или ликвидации компании.

Инициативные инвентаризации обычно проводят, если есть подозрение, что бухучёт оторвался от реальности. Например, утрачено доверие к материально ответственному лицу. В таких случаях проводится внезапная инвентаризация, о которой его не предупреждают. Инициативные инвентаризации могут быть и плановыми. Например, проводиться в конце каждого месяца, недели или даже дня. О таких инвентаризациях материально ответственные лица знают заранее и готовятся к ним. Это имеет воспитательный эффект и предупреждает злоупотребления. Когда сотрудник знает, что его точно проверят, он не одолжит имущество компании «до зарплаты».

Технически инвентаризация проводится так. Руководитель компании подписывает приказ о назначении инвентаризационной комиссии. В неё обычно включаются:

председатель — представитель топ-менеджмента (замдиректора, главный инженер или главный бухгалтер);

члены комиссии — бухгалтеры (обычно ведущие учёт по тем участкам, которые проверяют) и инженерно-технический работник (чтобы материально ответственное лицо на голубом глазу не подсунуло бухам координатно-расточной станок под видом карусельного).

Бухгалтерия готовит инвентаризационные описи проверяемых объектов, комиссия берёт их и выдвигается на участок. Там в присутствии материально ответственного лица в зависимости от того, что проверяется, ценности пересчитываются, взвешиваются, перемеряются и вносятся в опись. При инвентаризации обязательств проверяется соответствие первички и остатков по счетам, составляются акты сверки расчётов с контрагентами. Если выявляются излишки или недостачи, их заносят в сличительные ведомости, на основании которых в бухучёте потом делают корректировочные проводки.

По результатам инвентаризации проводят разбор полётов. Излишки ставят на баланс по рыночной стоимости. Недостачи относят либо на виновника, либо на убытки — если виновника нет или он не найден. Так восстанавливается достоверность бухучёта.