Как IT-компании получить аккредитацию Минцифры

Для аккредитованных IT-компаний доступны льготные кредиты, налоговые льготы, упрощенный приём иностранных граждан, а сотрудники таких компаний могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от службы в армии и мобилизации. 30 сентября 2022 года утверждены новые правила госаккредитации. 10 октября 2022 года на Госуслугах заработала форма, через которую можно подать заявку.

Условия аккредитации для действующего бизнеса

Чтобы получить аккредитацию, организация должна соответствовать пяти условиям:

1. Профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного. Список профильных кодов ОКВЭД указан в приложении 1 к постановлению № 1729 от 30.09.2022. Его расширили, теперь в список входит более 30 видов деятельности.

Если основной вид деятельности по ОКВЭД — 26.20.4, 46.51.2, 47.91.2, 58, 58.2, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1, 85.30, 84.41, 85.42, аккредитацию можно получить только при наличии дополнительных кодов ОКВЭД с группами 62, 63.

2. Средняя зарплата работников компании не ниже средней по России или региону — по выбору компании. Среднемесячный размер выплат считают, исходя из данных за предыдущий квартал. Информацию о среднемесячном размере выплат в компании Минцифры будут получать от ФНС России. В расчёт средней зарплаты не включают декретниц и исполнителей по договорам ГПХ.

Для анализа среднюю зарплату по стране или региону берут не по IT-отрасли, а по экономике в целом.

Важная деталь: дивиденды, которые получает директор-учредитель, к зарплате не относятся. Если из-за этого компания не может выполнить требование по средней зарплате, придётся менять структуру доходов директора и увеличивать его зарплату.

3. Доход от IT-деятельности в общем доходе больше 30%. Доход от IT-деятельности считают по итогам прошлого года. Если компания была зарегистрирована в прошлом году, то доход считают с момента регистрации до конца прошлого года. Если организация зарегистрирована в этом году — доход надо показать с момента регистрации до момента подачи документов.

Организации с основным ОКВЭД 58, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1 могут получить аккредитацию без соблюдения требования о 30% доли дохода.

Для подтверждения доходов организация должна предоставить справку о доходах от IT-деятельности, установленную уполномоченным органом.

10 октября 2022 года Минцифры выложило приказ № 766 от 08.10.2022 с перечнем видов деятельности, которые министерство считает IT-шными. Именно доходы от этих направлений деятельности должны быть выше планки в 30%, чтобы претендовать на получение аккредитации.

4. У организации есть сайт, где размещена информация в её деятельности в области IT. На сайте должны быть указаны сведения:

о направлениях деятельности в IT-сфере;

о включении продуктов, созданных и/или используемых организацией в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

5. Компания предоставила согласие налоговой на представление сведений, составляющих налоговую тайну. Инструкцию по направлению такого согласия можно найти здесь.

Компании, которые соответствуют всем условиям, кроме требования об уровне средней зарплаты, могут получить аккредитацию без учёта этого требования. Для этого нужно соответствовать двум дополнительным критериям:

Доход за предыдущий год более 1 млн руб. Если организация зарегистрирована в 2022 году, доход показывают с момента регистрации до момента подачи документов. Организация является правообладателем ПО, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеет доход от реализации прав на него в течение года, предшествующему году подачи заявления на аккредитацию.

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Условия аккредитации для стартапов

IT-стартапы могут получить аккредитацию без соблюдения требования о 30% доходе от IT-деятельности. Для этого они должны соответствовать следующим условиям:

Компания создана менее, чем за 3 года до подачи заявления. Доход организации менее 1 млн руб. с момента создания. Организация зарегистрирована в реестре стартапов. Такой реестр есть только в Москве, поэтому предоставлять выписку должны только московские компании. Остальным регионам пока условие можно исключить, но планируется, что их подключат к подобным реестрам в ближайшие два месяца.

Остальные требования такие же, как и для других IT-компаний.

Как подать заявление на получение аккредитации

Для получения аккредитации организация должна подать заявление Госуслугах. Заявление подписывает руководитель организации или уполномоченное лицо усиленной квалифицированной электронной подписью. К заявлению нужно приложить:

Справку об отсутствии судимости руководителя. Справку о доходах (для казённых учреждений и автономных некоммерческих организаций — о расходах) в разрезе видов деятельности. Согласие на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. Выписку из реестра стартапов (для зарегистрированных в Москве).

Организацию проверят на предмет соответствия требованиям, примут решение и сообщат о нём через Госуслуги. Срок предоставления услуги — 30 рабочих дней. Если решение положительное, в течение 15 рабочих дней внесут запись в реестр аккредитованных компаний.

Минцифры может запросить у компании дополнительные сведения для проверки соблюдения условий. Их нужно предоставить в течение 5 рабочих дней. Плата за аккредитацию не взимается.

Кому откажут в аккредитации

Организациям, которые не соответствуют заявленным условиям для аккредитации. Компаниям с госучастием не менее 50%. Государственным и муниципальным учреждениям, предприятиям, госкомпаниям и госкорпорациям. Банкам, небанковским и кредитным финансовым организациям, страховым организациям, оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования. Организациям с недоимкой по налогам, сборам, страховым взносам и задолженностью по пеням и штрафам больше 3 тыс. руб. Организациям, у которых руководитель имеет неснятую и непогашенную судимость. Акционерным обществам из этого списка . Организациям, которые не предоставили согласие на представление сведений, составляющих налоговую тайну.

Компания может повторно заявиться на аккредитацию после того, как устранит причину отказа.

Что делать IT-компаниям, которые уже аккредитованы

Если ваша компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление сейчас не нужно. Но до 1 ноября 2022 года необходимо направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, чтобы пройти проверку на соответствие требованиям для аккредитации.

Если организация не предоставит такое согласие, её исключат из реестра аккредитованных. Повторную аккредитацию в этом случае можно будет получить не раньше, чем через год после исключения.

Начиная с 2023 года, ежегодно до 1 июля аккредитованные компании будут проверять на соответствие требованиям. Для этого организациям необходимо будет предоставлять сведения о доходах в сфере IT. Также Минцифры проверит выполнение требований по средней заработной плате за предыдущий год.

Министерство может провести и внеплановую проверку. Например, если в аккредитованной организации числится всего один человек, то по формальным признакам эта компания ничего не нарушает, но повышенное внимание и вероятность внеплановой проверки у неё выше, чем у других.

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