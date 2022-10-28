Оценочные резервы в бухгалтерском учёте: зачем они нужны и как работают

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

О резервах чаще вспоминают в контексте налоговой оптимизации. В налоговом учёте есть несколько их видов: по сомнительным долгам, на оплату отпусков, на ремонт основных средств, на особо сложные и дорогие виды капитального ремонта основных средств, по гарантийному ремонту. Все они — так называемые резервы предстоящих расходов, смысл создания которых – отсрочка уплаты налога на прибыль организаций. Отсрочка дает возможность пустить сэкономленные деньги в оборот и успеть извлечь из них дополнительную прибыль.

Все налоговые резервы — опция. Чтобы пользоваться ей, нужно принять решение о создании конкретных резервов в учётной политике для целей налогообложения.

В бухгалтерском учёте тоже есть резервы. Но у них совсем другая задача — обеспечивать соответствие финансовой отчётности требованию осмотрительности. Всего их три:

Под обесценение запасов. Под обесценение финансовых вложений. По сомнительным долгам.

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О каждом из них напишу отдельно, а пока расскажу об общем принципе их работы. Эти резервы создаются, когда стоимость соответствующего актива на отчётную дату становится существенно ниже стоимости, по которой его признали при приобретении. Создание резерва решает две задачи:

Признать сумму обесценения расходом отчетного периода Уменьшить на эту сумму стоимость актива.

Благодаря этому, сохраняется достоверность финансовой отчётности. В бухгалтерском балансе активы и капитал показываются в реальной, а не завышенной оценке. В отчёте о финансовых результатах за счёт увеличения расходов прибыль после создания резерва становится меньше. Все три резерва влияют на оценку статей финансовой отчётности, поэтому их называют оценочными.

Пример. В конце 2021 года ООО «Рога и копыта» приобрело медицинские маски на 100 тыс. руб., рассчитывая успешно перепродать их. В начале 2022 года коронавирус в России внезапно отступил и всем стало не до масок. На 30 июня их рыночная стоимость (на самом деле чистая стоимость продажи, но пока немного упрощу) составила 20 тыс. руб. На дельту (80 тыс. руб.) нужно создать резерв. Если других операций за полугодие не было, то в активе бухгалтерского баланса «Рогов и копыт» будут запасы на сумму 20 тыс. руб., а в пассиве — нераспределенная прибыль уменьшится по сравнению с концом 2021 г. на 80 тыс. руб. В отчёте о финансовых результатах будет 80 тыс. руб. прочих расходов и такой же убыток.

Напоследок важное уточнение. Все оценочные резервы обязательны к созданию при наличии признаков обесценения соответствующих активов. Даже если главбух ничего не написал о них в учётной политике, создавать резервы в бухгалтерском учёте — его обязанность, а не право.

При этом если по состоянию на следующую отчётную дату стоимость актива увеличится — резерв можно будет восстановить, признав соответствующий доход и увеличив стоимость актива в бухгалтерском балансе. Но не выше стоимости, по которой актив был признан при приобретении — это ещё одно проявление требования осмотрительности.