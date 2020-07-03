Что означает требование осмотрительности в бухгалтерском учете

Требование осмотрительности (Prudence) установлено ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Оно означает большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов. Такая формулировка хоть и точна, но не очень понятна. А ведь это требование определяет мировоззрение бухгалтера. Даже если он сам об этом не задумывался и ПБУ 1/2008 никогда не открывал.

Осмотрительность часто называют принципом консерватизма. Эта доктрина появилась в США около века назад. Она означает, что бухгалтер должен быть пессимистом. Лучше показать компанию беднее, чем она есть на самом деле, но никак не богаче. Это проявляется в следующем:

активы должны быть представлены в наименьшей оценке из возможных;

обязательства — в наибольшей;

расходы нужно показывать как можно раньше;

доходы — как можно позже.

Все это делается для того, чтобы не завысить прибыли и не занизить убытки компании.

Осмотрительность заложена в методологию бухучета. Поэтому, чтобы ее соблюдать, достаточно выполнять требования бухгалтерской нормативки. Самый простой пример — обесценение активов.

Пример. Магазин приобрел 100 кг гречки на пике цен по 90 руб. Сейчас рыночная цена упала до 60 руб. за 1 кг. Бухгалтер должен снизить оценку товаров в балансе с 9000 руб. до 6000 руб. Разница в 3000 руб. будет списана на расходы текущего месяца. Это и будет проявлением осмотрительности: активы показаны в наименьшей оценке (рыночная цена), расходы признаны еще до продажи активов (как только стала понятна их величина).

В российском учете проявление осмотрительности обычно реализуется через создание оценочных резервов. Создавать их — обязанность бухгалтера, а не право (как многие коллеги почему-то считают). Резерв — это сумма, на которую уменьшится оценка соответствующего актива и увеличивается расход. Таких резервов в отечественном учете три вида.

1. Под снижение стоимости материальных ценностей — корректирует оценку запасов.

2. Под обесценение финансовых вложений — корректирует оценку финансовых вложений.

3. По сомнительным долгам — корректирует оценку дебиторской задолженности.

Кроме перечисленных активов, в добровольном порядке можно отражать обесценение нематериальных активов — такое право дает п. 22 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». А вот к основным средствам требование осмотрительности применимо только, если организация приняла решение регулярно проводить переоценки. Иначе они учитываются по первоначальной стоимости. Но в проекте ФСБУ «Основные средства» заложено обязательное тестирование на обесценение — думаю, с 2022 года это станет обязательной практикой.