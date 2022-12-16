Что такое финансовый цикл и зачем его анализировать

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В посте об оборачиваемости оборотных активов я упомянул операционный цикл (Operating Cycle, OC) – время, за которое оборотные активы успевают провернуться из денег в запасы и снова в деньги. Не самую удачную формулировку тогда выбрал. Почему – объясню ниже. Сегодня расскажу о его коллеге – финансовом цикле (Cash Conversion Cycle, CCC).

Зачем считать финансовый цикл

CCC считают, чтобы понять, сколько дней проходит между уплатой денег поставщику запасов и поступлением денег от покупателя продукции. Как минимум, такое время бизнес должен быть готов кормить себя за счёт собственных или заёмных средств. Чем длиннее CCC, тем дольше компании жить впроголодь. Поэтому задача финдиректора – минимизировать этот показатель.

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Как считать финансовый цикл

Обычно финансовый цикл считают через коэффициенты оборачиваемости:

CCC = 365 дней / ITR + DDR – CDR,

где 365 дней – длина периода, если анализируется не годовая, а промежуточная финансовая отчётность – нужно заменить на количество дней в отчётном периоде;

ITR – оборачиваемость запасов в оборотах;

DDR – оборачиваемость дебиторской задолженности в днях;

CDR – оборачиваемость кредиторской задолженности в днях.

Первое слагаемое описывает время, которое пройдет от поступления материалов на склад до отгрузки продукции покупателям. Второе – время от отгрузки до оплаты продукции. Третье – время от поступления материалов до их оплаты.

Я неспроста вспомнил в начале поста об операционном цикле. В учебниках по финанализу нередко можно встретить определение финансового цикла через операционный. Вот так: CCC = OC – CDR.

При кажущейся логичности классических формул, дьявол кроется в деталях. Они отлично работают, если запасы в начале цикла приобретаются с отсрочкой оплаты. Но на практике часто, наоборот, нужно вносить предоплату. Началом операционного цикла в любом случае будет поступление запасов, с которого начнется деятельность, связанная с производством и/или продажами. А финансовый цикл стартует с момента оплаты поставщику. При предоплате операционный цикл начнется позже финансового. Поэтому определить финансовый цикл через формулы оборачиваемости или операционный цикл корректно не получится.

Пример. ООО «Рога и копыта» закупает рога на условиях предоплаты за 10 дней до поставки. Из рогов в цехе делают БАДы и продают с отсрочкой платежа на 30 дней. ITR по данным годовой финансовой отчётности составил 25 – значит, запасы оборачиваются за 15 дней. Oперационный цикл начнётся в момент поступления материалов на склад и закончится в момент получения денег от покупателя: OC = 365 дней / ITR + DDR = 45 дней. Финансовый цикл начнется в момент оплаты материалов и закончится в момент получения денег от покупателя. Формально CDR = 0, так как поставщик не предоставляет отсрочку платежа. CCC = 365 дней / ITR + DDR – CDR = 45 дней. Но в нашем случае финансовый цикл не совпадает с операционным – без денег «Рогам и копытам» жить на 10 дней больше – 55 дней! Придется продать «Ролексы» финдира.

Чтобы правильно определить CCC, нужно уменьшить кредиторскую задолженность перед поставщиками на суммы перечисленной предоплаты. Если, конечно, главбух-молодец раскрыл в пояснениях к финансовой отчётности такую информацию. Тогда CDR будет определяться точнее. Но если большая часть поставок предоплачивается, не спасет и это. Здесь уже финансовой отчётностью не обойтись – нужно лезть в аналитику.