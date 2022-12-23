Зачем нужны забалансовые счета

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Давненько о бухгалтерских счетах не рассказывал. Все, что я писал в ликбезе о них раньше, относилось к балансовым счетам. При наличии сальдо эти счета участвуют в построении бухгалтерского баланса — отсюда и название. В теории бухучёта их еще называют диграфическими — из-за записи фактов хозяйственной жизни на них при помощи двойной записи.

Но счета бывают не только балансовыми. В российском учёте существует странное явление — забалансовые счета. Странное, потому что конечным продуктом бухучёта является финансовая отчетность: в первую очередь, баланс и отчёт о финансовых результатах. А забалансовые счета не имеют дела с объектами бухгалтерского учёта: активами, пассивами, доходами и расходами, оценка которых раскрывается в финансовой отчётности. Сальдо забалансовых счетов существует отдельно от отчётности — «за балансом» и показывает оценку объектов, которые могут повлиять на её восприятие. В мировой практике такие раскрытия делаются в пояснениях к отчётности.

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В Плане счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций предусмотрено 12 забалансовых счетов. Их можно поделить на 3 группы по видам учитываемых объектов.

1. Активы, которые не принадлежат компании, но находятся в её пользовании или принадлежат компании, но находятся в пользовании контрагентов:

001 «Арендованные основные средства»;

002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»;

003 «Материалы, принятые в переработку»;

004 «Товары, принятые на комиссию»;

005 «Оборудование, принятое для монтажа»;

011 «Основные средства, сданные в аренду».

2. Условные активы и обязательства — при наступлении определенных событий эти объекты могут стать активом или обязательством. Например, дебитор вернёт долг после истечения срока исковой давности или компании придётся платить по выданной гарантии при невыполнении её условий:

007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»;

008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»;

009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

3. Информация, которую Минфин решил раскрывать отдельно:

006 «Бланки строгой отчётности» — счёт, на котором учитываются квитанции, удостоверения, дипломы и другие бланки в условной оценке. Поэтому его сальдо ни о чем не говорит;

010 «Износ основных средств» — счёт, на котором накапливалась сумма износа по жилому фонду, объектам внешнего благоустройства и другим основным средствам, стоимость которых погашается не за счёт амортизации. С 2022 г. обязательным стал ФСБУ 6/2020, и этот порядок ушёл в историю.

Учёт по забалансовым счетам ведется без применения двойной записи, поэтому ещё одно их название — униграфические счета. Появился объект — его оценка пошла в дебет счёта. Объект исчез — оценка списалась с кредита счёта.