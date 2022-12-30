Кому должен подчиняться главбух

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В завершающем этот год выпуске блога решил порефлексировать на тему места главбуха в компании. Понятно, что в бухгалтерии он главный. Я даже встречал королев бухгалтерии, у которых корона в дверь не пролезала. Но вот кто может отдавать приказы главбуху? Первый он после гендиректора или между ними есть уровни управления? А если де-факто есть, то законно ли это? Уже почти десять лет как эти вопросы стали дискуссионными – до 2013 года ответ был очевиден.

21 ноября 1996 года был подписан Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» – именно к этой дате приурочен неофициальный, но самый широко отмечаемый День бухгалтера, который через четыре года вдруг стал официальным Днем работника налоговых органов (троллинг 80 lvl). П. 2 ст. 7 закона гласил: «Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации». НЕ-ПО-СРЕД-СТВЕН-НО! Поэтому главбух формально был вторым по старшинству руководителем в любой компании – по крайней мере, я не сталкивался с подобным ограничением для других начальников. Ок, назовем это «первый среди равных» с персональным разрешением курить в кабинете.

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Кроме особого порядка подчинения тот же закон давал главбуху так называемое право второй подписи: без неё денежные и расчётные документы, финансовые и кредитные обязательства считались недействительными и не должны были приниматься к исполнению. То есть главбух брал на себя часть ответственности руководителя, заверяя своей подписью достоверность информации в документе. А если не брал – ведро крыжиков тебе, а не кредит, товарищ директор!

Еще одним подтверждением статуса главбуха как полноправного топ-менеджера была закрепленная в законе обязательность выполнения требований главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений. Ходи себе по офису с плеткой, да похлестывай нерадивых!

С 1 января 2013 года статус главбуха девальвировался. Вступил в силу новый закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06.12.2011. В нём уже не было отдельной статьи «Главный бухгалтер» – как в предшественнике. Забрали и все регалии: пепельницу с зажигалкой, возможность показать фигу директору и даже плётку! За былые заслуги оставили только обязанность руководителя организации возложить ведение бухгалтерского учёта на главного бухгалтера (п. 3 ст. 7). А то ведь и таблички на кабинете можно было лишиться, и стать каким-нибудь начальником отдела бухгалтерии. Такое, кстати возможно: тот же пункт допускает возложение обязанности на «иное должностное лицо».

Поэтому некоторым королям и королевам бухгалтерии пришлось из топ-менеджеров стать менеджерами среднего звена. Чаще всего – получив в непосредственные руководители финансового директора. С моей точки зрения, в этом нет ничего плохого: я много раз писал, что профессии финансиста, экономиста и бухгалтера сближаются. И под зонтиком общего руководства вместе работают эффективнее. Но многие главбухи сохранили свое место в корпоративной иерархии – никто ведь не знает секреты директора лучше, чем они.

А плётку позже вернули. П. 3 ст. 9 закона № 402-ФЗ в 2019 году дополнили фразой: «Требования в письменной форме главного бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учёта, обязательны для всех работников экономического субъекта». Правда, как я уже писал, работа по наведению порядка в документах и документообороте бывает успешной только при активном участии директора. Если его нет эта плётка – из магазина для взрослых, а не инструмент управления.

А вы как считаете: кому должен подчиняться главбух?