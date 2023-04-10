Каким товарам нужна маркировка и как подключиться к системе маркировки

Зачем нужна обязательная маркировка товаров

«Честный ЗНАК» – это российская национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Она распространяется на импортную и отечественную продукцию.

Система нужна, чтобы подтвердить подлинность и качество продаваемого товара, ограничить оборот фальсификатов. Конечный покупатель может скачать приложение «Честный ЗНАК», сканировать код на упаковке продукции и проверить, что он купил – оригинал или подделку.

Маркировка заключается в том, что на каждую единицу товара наносится уникальный штрих-код Data Matrix. Например, на пачку сигарет или упаковку духов. Data Matrix – это по сути паспорт, в котором зашифрована основная информация: кем, когда и где произведён товар, какой у него срок годности. Продукция маркируется кодами ещё на этапе производства или при ввозе в Россию, и вся информация о ней поступает в государственную информационную систему.

Не путайте маркировку с национальной системой прослеживаемости товаров (НСПТ) – это разные вещи. НСПТ распространяется на импортную продукцию и заключается в том, что каждой партии присваивается идентификационный номер. Работу НСПТ контролирует ФНС России.

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Товары, подлежащие обязательной маркировке

Маркировка каждой новой группы товаров вводится поэтапно. Сначала проводится эксперимент, где добровольные участники проверяют возможности системы, тестируют оборудование и программное обеспечение, тренируются на бесплатных кодах. Затем вводится обязательная регистрация в ГИС «Честный ЗНАК», когда предприниматели подключаются к ГИС и настраивают товароучётную систему. Далее запрещается ввод в оборот немаркированной продукции.

По состоянию на март 2023 года нельзя вводить в оборот без маркировки:

А по этим товарам маркировка планируется или уже идёт в экспериментальном режиме:

№ пп Товарная группа Постановление Правительства РФ с перечнем товаров для маркировки с кодами ТН ВЭД Эксперимент Обязательная маркировка – запрет на ввод в оборот немаркированной продукции 1 Молочная продукция от 15.12.2020 № 2099 20 января 2021 1 декабря 2023 – фермерская продукция 2 БАДы от 29.04.2021 № 673 с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2023 года Дата ещё не определена 3 Пиво и слабоалкогольные напитки от 30.11.2022 № 2173 с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2023 года 1 апреля 2023 – пиво и напитки в кегах 1 октября 2023 – в стеклянных и пластиковых бутылках 15 января 2024 – в других видах упаковки 4 Антисептики от 21.07.2021 № 1240 с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года Дата ещё не определена 5 Кресла-коляски от 07.08.2019 № 1028 с 1 сентября 2019 по 1 июня 2021 Дата ещё не определена 6 Медицинские изделия от 09.02.2022 № 137 с 15 февраля 2022 по 28 февраля 2023 Дата ещё не определена 7 Велосипеды от 28.04.2018 № 792-р (с изм. от 28.02.2023) с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 с 1 сентября 2024

Как узнать, нужно ли вам подключаться к системе «Честный ЗНАК»:

Найдите на сайте честныйзнак.рф, в разделе «Что необходимо маркировать», товарную группу, с которой работаете. Откройте соответствующее постановление. В документе будет указано, на какие конкретно товары распространяется обязательная маркировка. Например, по распоряжению № 792-р штрих-код наносится не на все фототовары, а только на группу по ТН ВЭД 9006. Это фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. А вот их отдельные принадлежности указаны в списке исключений и не маркируются. Посмотрите в постановлении или распоряжении сроки для обязательной регистрации участника в ГИС «Честный ЗНАК», обязательной маркировки у производителя или импортёра, переходного периода для маркировки остатков на складах, передачи сведений из розницы.

Система «Честный ЗНАК» должна в итоге распространиться на все товары, которые находятся в обороте в России. Но сроки могут сдвигаться по разным причинам – например, из-за санкций. Актуальную информацию по разным товарным группам смотрите на сайте честныйзнак.рф.

На кого распространяются обязанности по маркировке

Товар в системе «Честный ЗНАК» проходит несколько этапов жизненного цикла:

маркировка кодом Data Matrix после производства или ввоза по импорту и ввод в оборот;

передача дистрибьюторам (оптовым покупателям) и логистическим компаниям;

передача розничным торговым точкам;

продажа конечному потребителю или списание из-за порчи, хищения и т.п.

На каждом этапе участники должны сканировать Data Matrix код, чтобы в ГИС «Честный ЗНАК» поступала информация о прохождении товара до конечного потребителя.

Пример. Молокозавод производит питьевое молоко в пластиковых бутылках. Он наносит на каждую упаковку код Data Matrix – на этом этапе товар появляется в системе «Честный ЗНАК». Далее изготовитель передаёт товар оптовику. Сделка фиксируется в ГИС «Честный ЗНАК», и система понимает, что у конкретной бутылки молока сменился собственник. Перепродаж может быть несколько, и каждая отмечается в ГИС. Молоко поступает в розничный магазин вместе с накладной, где указаны Data Matrix. Представитель розничной точки проверяет, чтобы коды на бутылках совпадали с кодами в документах. Если всё в порядке, молоко поступает в продажу. Его покупает конкретный гражданин и пробивает через кассу. ОФД передаёт сведения о пробитом чеке в налоговую и ГИС «Честный ЗНАК». Конкретная бутылка молока выводится из оборота из-за реализации конечному потребителю, и второй раз её нельзя будет законно продать.

Соответственно, подключаться к системе должны производители, импортёры, оптовики и розничные продавцы.

Государственные учреждения (детсады, школы и др.) и сегмент гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa), которые реализуют маркированные товары, тоже участвуют в ГИС «Честный ЗНАК» как продавцы. Например, с 1 декабря 2023 года они обязаны передавать сведения о выводе из оборота молочной продукции на их уровне.

Ограничения по налоговому режиму

Продажа маркированных лекарств, обуви, одежды и изделий из натурального меха не относится к розничной торговле по п. 1 ч. 3 ст. 346.43 НК РФ. Поэтому предприниматели, которые применяют патентную систему налогообложения, не могут торговать такой продукцией. По другим товарам, которые подлежат маркировке, ограничений нет.

Что нужно для маркировки товаров

Для работы с ГИС «Честный ЗНАК» нужны специальное оборудование и программное обеспечение. Конкретный состав зависит от категории участника: производитель, импортёр, оптовик, розничный продавец.

Оборудование и ПО для маркировки:

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя. Она нужна для регистрации в системе и маркировки кодами Data Matrix всем участникам, независимо от категории. Регистратор эмиссии кодов маркировки. Нужен производителям и импортёрам. Это часть системы криптографической защиты кодов маркировки. Он нужен для заказа кодов Data Matrix в СУЗ – системе управления заказами кодов маркировки, регистрации сведений о вводе в оборот маркированных товаров, хранения кодов маркировки. Оператор ЦРПТ бесплатно предоставляет регистратор участникам системы при подключении. Технологические станции или АСУТП. Нужны производителям и импортёрамЭто оборудование для нанесения кодов на товар: принтеры для печати на этикетках или лазеры для гравировки на самом товаре. Каждая его единица регистрируется в СУЗ, чтобы избежать бесконтрольной эмиссии Data Matrix. Оборудование предприниматель оплачивает из своего кармана. Малые и средние предприятия могут не приобретать отдельные принтеры или лазеры, а заказывать печать полученных кодов в типографии. Станции агрегации. Это оборудование нужно только тем предприятиям, которые упаковывают маркированные товары в контейнеры и реализуют их упаковками, а не поштучно: производителям, импортёрам, оптовым продавцам. Станция агрегации позволяет сформировать сводный штрих-код на партию продукции, который будет содержать информацию о каждом коде Data Matrix в партии. Учётная система предприятия. Требуется продавцам – оптовым и розничным. Учётная система должна быть настроена на работу с СУЗ. Участники могут доработать собственную товароучётную систему или получить готовое решение в ЦРПТ. На сайте честныйзнак.рф есть предложения по программному обеспечению. Терминалы сбора данных или 2D-сканеры. Нужны оптовикам и розничным продавцам.Это оборудование для считывания кодов Data Matrix и передачи сведений в систему. Контрольно-кассовая техника (ККТ), способная работать с кодами Data Matrix. Нужна розничным продавцам. Они приобретают её самостоятельно. Программа электронного документооборота (ЭДО). Она нужна всем участникам для обмена универсальными передаточными документами (УПД), счетами, накладными. В системе «Честный ЗНАК» с сентября 2022 года запрещено работать без ЭДО.

На сайте честныйзнак.рф в разделе «Сервисы для бизнеса» есть готовые решения по ЭДО, оборудованию, программному обеспечению, расходным материалам для печати этикеток. Предприниматели могут ими воспользоваться или искать поставщиков самостоятельно.

Как зарегистрироваться в системе маркировки

В России действует единственный оператор «Честный ЗНАК» – ЦРПТ. Подключение к ГИС маркировки проходит только через него. Зарегистрироваться можно только при наличии УКЭП и настроенного программного обеспечения для работы с электронной подписью.

Адреса для подключения к системе маркировки:

https://markirovka.crpt.ru/register – для всех групп товаров, кроме меха и лекарств;

mdlp.crpt.ru/#/auth/signin – для работы с лекарственными препаратами;

furs.mark.crpt.ru/Login – для меховых изделий.

На сайте регистрации выберите из списка УКЭП подпись руководителя. ГИС взаимодействует с ЕГРЮЛ и ЕГРИП, поэтому данные о компании заполняются автоматически. Их нужно проверить и, при необходимости, добавить контактную информацию.

В течение 24 часов на указанную при регистрации электронную почту придёт подтверждение от оператора. Работа с платформой начинается после подписания договора с ЦРПТ.

Уже зарегистрированные в системе предприниматели могут добавлять в профиле новые товарные группы. Для каждой из них нужно указать тип участника, например «импортёр», и подписать отдельный пакет документов с ЦРПТ.

Порядок действий для участия в системе «Честный ЗНАК»:

Этап Производитель Импортёр Оптовик Розничный продавец 1. Оформить УКЭП на руководителя или ИП + + + + 2. Установить ПО для работы с УКЭП и настроить его + + + + 3. Зарегистрироваться в ГИС и заключить договор с Оператором + + + + 4. Описать товары в Национальном каталоге + + – – 5. Заказать и оплатить коды маркировки + + – – 6. Промаркировать товар и внести код в систему + + – – 7. Обновить при необходимости систему товарного учёта – – + + 8. Обновить прошивку онлайн-кассы – – – + 9. Подключить терминал сбора данных или 2D сканер для считывания кодов – – + + 10. Настроить систему ЭДО + + + +

Как получить и нанести код маркировки

Все товары у производителя и импортёра маркируются перед вводом в оборот. Для этого нужно:

Описать товары, чтобы получить часть штрих-кода – идентификатор GTIN. Это уникальный номер товара в международной товароучётной системе. Описать продукцию можно сразу в личном кабинете ГИС – информация попадает в раздел «Национальный каталог». Либо вступить в ассоциацию ГС 1 РУС, которая эмитирует коды GTIN, заплатить ежегодный взнос в 3 000 руб. и добавлять товары в её личном кабинете. Информация также попадёт в ГИС «Честный ЗНАК». Вторая часть кода Data Matrix (криптографическая защита) формируется ЦРПТ. Заказать и оплатить в СУЗ коды маркировки. Один Data Matrix стоит 50 копеек без НДС, но в период эксперимента он предоставляется бесплатно. Производитель или импортёр может оплачивать коды по эмиссии или по факту маркировки. Нанести Data Matrix на товар, либо на упаковку, либо на ярлык – этикетку. Способ выбирает сам производитель или импортёр. Выгрузить сведения о маркированном товаре в ГИС «Честный ЗНАК».

Но есть две ситуации, когда коды на товар наносит продавец:

Маркировка остатков на складах, закупленных у поставщика до введения обязательной маркировки. Продавцу нужно будет заключить договор с оператором системы «Честный ЗНАК», заказать и оплатить штрих-коды, нанести их на товары. После введения обязательной маркировки даётся определённый период для маркировки остатков на складах. Сроки установлены в соответствующем постановлении.

Перемаркировка, если этикетка с кодом испорчена, утеряна или повреждена. Такое может случиться, например, при возврате в розничный магазин уже купленного товара покупателем. Для перемаркировки продавец создаёт чек возврата и заказывает в личном кабинете системы «Честный ЗНАК» новый код с причиной «перемаркировка».

Если же этикетка с кодом повреждена ещё до приёма в магазине, то такой товар возвращается поставщику. Розничный продавец не сможет принять продукцию, у которой маркировка не читается.

Как накажут за торговлю немаркированным товаром

Производитель или импортёр, которые не промаркируют продукцию или внесут в код неверную информацию, заплатят штраф по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ:

от 5 000 руб. до 10 000 руб. для ИП;

от 50 000 руб. до 100 000 руб. для юрлиц.

Товар без кода конфискуют.

Продавцам немаркированной продукции грозят санкции по ч. 2 этой же статьи КоАП:

от 2 000 руб. до 4 000 руб. с конфискацией товара для граждан;

от 5 000 руб. до 10 000 руб. с конфискацией для ИП;

от 50 000 руб. до 300 000 руб. с конфискацией для компаний.

Штраф по ст. 15.12 КоАП РФ будет больше, если торговать немаркированным табаком или алкоголем. А за производство или продажу продовольственных товаров без кодов на сумму более 400 000 руб. предусмотрена уже уголовная ответственность по ч. 3 и 4 ст. 171.1 УК РФ.

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