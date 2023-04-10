Каким товарам нужна маркировка и как подключиться к системе маркировки

Зачем нужна обязательная маркировка товаров
«Честный ЗНАК» – это российская национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Она распространяется на импортную и отечественную продукцию.
Система нужна, чтобы подтвердить подлинность и качество продаваемого товара, ограничить оборот фальсификатов. Конечный покупатель может скачать приложение «Честный ЗНАК», сканировать код на упаковке продукции и проверить, что он купил – оригинал или подделку.
Маркировка заключается в том, что на каждую единицу товара наносится уникальный штрих-код Data Matrix. Например, на пачку сигарет или упаковку духов. Data Matrix – это по сути паспорт, в котором зашифрована основная информация: кем, когда и где произведён товар, какой у него срок годности. Продукция маркируется кодами ещё на этапе производства или при ввозе в Россию, и вся информация о ней поступает в государственную информационную систему.
Не путайте маркировку с национальной системой прослеживаемости товаров (НСПТ) – это разные вещи. НСПТ распространяется на импортную продукцию и заключается в том, что каждой партии присваивается идентификационный номер. Работу НСПТ контролирует ФНС России.
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Товары, подлежащие обязательной маркировке
Маркировка каждой новой группы товаров вводится поэтапно. Сначала проводится эксперимент, где добровольные участники проверяют возможности системы, тестируют оборудование и программное обеспечение, тренируются на бесплатных кодах. Затем вводится обязательная регистрация в ГИС «Честный ЗНАК», когда предприниматели подключаются к ГИС и настраивают товароучётную систему. Далее запрещается ввод в оборот немаркированной продукции.
По состоянию на март 2023 года нельзя вводить в оборот без маркировки:
шубы и меховые изделия – постановление от 06.04.2022 № 600;
табачную продукцию, включая вейпы и жидкости для электронных сигарет – постановления от 28.02.2019 № 224 и от 25.12.2020 № 2273;
обувь – распоряжение от 28.04.2018 № 792-р;
лекарства – постановление от 14.12.2018 № 1556;
фотоаппараты и лампы-вспышки – распоряжение от 28.04.2018 № 792-р;
парфюмерию – распоряжение от 28.04.2018 № 792-р;
одежду и изделия лёгкой промышленности – распоряжение от 28.04.2018 № 792-р;
молочную продукцию, кроме фермерской – постановление от 15.12.2020 № 2099;
упакованную воду – постановление от 31.05.2021 № 841.
А по этим товарам маркировка планируется или уже идёт в экспериментальном режиме:
№ пп
Товарная группа
Постановление Правительства РФ с перечнем товаров для маркировки с кодами ТН ВЭД
Эксперимент
Обязательная маркировка – запрет на ввод в оборот немаркированной продукции
1
Молочная продукция
от 15.12.2020 № 2099
20 января 2021
1 декабря 2023 – фермерская продукция
2
БАДы
от 29.04.2021 № 673
с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2023 года
Дата ещё не определена
3
Пиво и слабоалкогольные напитки
от 30.11.2022 № 2173
с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2023 года
1 апреля 2023 – пиво и напитки в кегах
1 октября 2023 – в стеклянных и пластиковых бутылках
15 января 2024 – в других видах упаковки
4
Антисептики
от 21.07.2021 № 1240
с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года
Дата ещё не определена
5
Кресла-коляски
от 07.08.2019 № 1028
с 1 сентября 2019 по 1 июня 2021
Дата ещё не определена
6
Медицинские изделия
от 09.02.2022 № 137
с 15 февраля 2022 по 28 февраля 2023
Дата ещё не определена
7
Велосипеды
от 28.04.2018 № 792-р (с изм. от 28.02.2023)
с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020
с 1 сентября 2024
Как узнать, нужно ли вам подключаться к системе «Честный ЗНАК»:
Найдите на сайте честныйзнак.рф, в разделе «Что необходимо маркировать», товарную группу, с которой работаете.
Откройте соответствующее постановление. В документе будет указано, на какие конкретно товары распространяется обязательная маркировка.
Например, по распоряжению № 792-р штрих-код наносится не на все фототовары, а только на группу по ТН ВЭД 9006. Это фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. А вот их отдельные принадлежности указаны в списке исключений и не маркируются.
Посмотрите в постановлении или распоряжении сроки для обязательной регистрации участника в ГИС «Честный ЗНАК», обязательной маркировки у производителя или импортёра, переходного периода для маркировки остатков на складах, передачи сведений из розницы.
Система «Честный ЗНАК» должна в итоге распространиться на все товары, которые находятся в обороте в России. Но сроки могут сдвигаться по разным причинам – например, из-за санкций. Актуальную информацию по разным товарным группам смотрите на сайте честныйзнак.рф.
На кого распространяются обязанности по маркировке
Товар в системе «Честный ЗНАК» проходит несколько этапов жизненного цикла:
маркировка кодом Data Matrix после производства или ввоза по импорту и ввод в оборот;
передача дистрибьюторам (оптовым покупателям) и логистическим компаниям;
передача розничным торговым точкам;
продажа конечному потребителю или списание из-за порчи, хищения и т.п.
На каждом этапе участники должны сканировать Data Matrix код, чтобы в ГИС «Честный ЗНАК» поступала информация о прохождении товара до конечного потребителя.
Пример.
Молокозавод производит питьевое молоко в пластиковых бутылках. Он наносит на каждую упаковку код Data Matrix – на этом этапе товар появляется в системе «Честный ЗНАК». Далее изготовитель передаёт товар оптовику. Сделка фиксируется в ГИС «Честный ЗНАК», и система понимает, что у конкретной бутылки молока сменился собственник. Перепродаж может быть несколько, и каждая отмечается в ГИС. Молоко поступает в розничный магазин вместе с накладной, где указаны Data Matrix. Представитель розничной точки проверяет, чтобы коды на бутылках совпадали с кодами в документах. Если всё в порядке, молоко поступает в продажу. Его покупает конкретный гражданин и пробивает через кассу. ОФД передаёт сведения о пробитом чеке в налоговую и ГИС «Честный ЗНАК». Конкретная бутылка молока выводится из оборота из-за реализации конечному потребителю, и второй раз её нельзя будет законно продать.
Соответственно, подключаться к системе должны производители, импортёры, оптовики и розничные продавцы.
Государственные учреждения (детсады, школы и др.) и сегмент гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa), которые реализуют маркированные товары, тоже участвуют в ГИС «Честный ЗНАК» как продавцы. Например, с 1 декабря 2023 года они обязаны передавать сведения о выводе из оборота молочной продукции на их уровне.
Ограничения по налоговому режиму
Продажа маркированных лекарств, обуви, одежды и изделий из натурального меха не относится к розничной торговле по п. 1 ч. 3 ст. 346.43 НК РФ. Поэтому предприниматели, которые применяют патентную систему налогообложения, не могут торговать такой продукцией. По другим товарам, которые подлежат маркировке, ограничений нет.
Что нужно для маркировки товаров
Для работы с ГИС «Честный ЗНАК» нужны специальное оборудование и программное обеспечение. Конкретный состав зависит от категории участника: производитель, импортёр, оптовик, розничный продавец.
Оборудование и ПО для маркировки:
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) руководителя. Она нужна для регистрации в системе и маркировки кодами Data Matrix всем участникам, независимо от категории.
Регистратор эмиссии кодов маркировки. Нужен производителям и импортёрам. Это часть системы криптографической защиты кодов маркировки. Он нужен для заказа кодов Data Matrix в СУЗ – системе управления заказами кодов маркировки, регистрации сведений о вводе в оборот маркированных товаров, хранения кодов маркировки. Оператор ЦРПТ бесплатно предоставляет регистратор участникам системы при подключении.
Технологические станции или АСУТП. Нужны производителям и импортёрамЭто оборудование для нанесения кодов на товар: принтеры для печати на этикетках или лазеры для гравировки на самом товаре. Каждая его единица регистрируется в СУЗ, чтобы избежать бесконтрольной эмиссии Data Matrix. Оборудование предприниматель оплачивает из своего кармана. Малые и средние предприятия могут не приобретать отдельные принтеры или лазеры, а заказывать печать полученных кодов в типографии.
Станции агрегации. Это оборудование нужно только тем предприятиям, которые упаковывают маркированные товары в контейнеры и реализуют их упаковками, а не поштучно: производителям, импортёрам, оптовым продавцам. Станция агрегации позволяет сформировать сводный штрих-код на партию продукции, который будет содержать информацию о каждом коде Data Matrix в партии.
Учётная система предприятия. Требуется продавцам – оптовым и розничным. Учётная система должна быть настроена на работу с СУЗ. Участники могут доработать собственную товароучётную систему или получить готовое решение в ЦРПТ. На сайте честныйзнак.рф есть предложения по программному обеспечению.
Терминалы сбора данных или 2D-сканеры. Нужны оптовикам и розничным продавцам.Это оборудование для считывания кодов Data Matrix и передачи сведений в систему.
Контрольно-кассовая техника (ККТ), способная работать с кодами Data Matrix. Нужна розничным продавцам. Они приобретают её самостоятельно.
Программа электронного документооборота (ЭДО). Она нужна всем участникам для обмена универсальными передаточными документами (УПД), счетами, накладными. В системе «Честный ЗНАК» с сентября 2022 года запрещено работать без ЭДО.
На сайте честныйзнак.рф в разделе «Сервисы для бизнеса» есть готовые решения по ЭДО, оборудованию, программному обеспечению, расходным материалам для печати этикеток. Предприниматели могут ими воспользоваться или искать поставщиков самостоятельно.
Как зарегистрироваться в системе маркировки
В России действует единственный оператор «Честный ЗНАК» – ЦРПТ. Подключение к ГИС маркировки проходит только через него. Зарегистрироваться можно только при наличии УКЭП и настроенного программного обеспечения для работы с электронной подписью.
Адреса для подключения к системе маркировки:
https://markirovka.crpt.ru/register – для всех групп товаров, кроме меха и лекарств;
mdlp.crpt.ru/#/auth/signin – для работы с лекарственными препаратами;
furs.mark.crpt.ru/Login – для меховых изделий.
На сайте регистрации выберите из списка УКЭП подпись руководителя. ГИС взаимодействует с ЕГРЮЛ и ЕГРИП, поэтому данные о компании заполняются автоматически. Их нужно проверить и, при необходимости, добавить контактную информацию.
В течение 24 часов на указанную при регистрации электронную почту придёт подтверждение от оператора. Работа с платформой начинается после подписания договора с ЦРПТ.
Уже зарегистрированные в системе предприниматели могут добавлять в профиле новые товарные группы. Для каждой из них нужно указать тип участника, например «импортёр», и подписать отдельный пакет документов с ЦРПТ.
Порядок действий для участия в системе «Честный ЗНАК»:
Этап
Производитель
Импортёр
Оптовик
Розничный продавец
1. Оформить УКЭП на руководителя или ИП
+
+
+
+
2. Установить ПО для работы с УКЭП и настроить его
+
+
+
+
3. Зарегистрироваться в ГИС и заключить договор с Оператором
+
+
+
+
4. Описать товары в Национальном каталоге
+
+
–
–
5. Заказать и оплатить коды маркировки
+
+
–
–
6. Промаркировать товар и внести код в систему
+
+
–
–
7. Обновить при необходимости систему товарного учёта
–
–
+
+
8. Обновить прошивку онлайн-кассы
–
–
–
+
9. Подключить терминал сбора данных или 2D сканер для считывания кодов
–
–
+
+
10. Настроить систему ЭДО
+
+
+
+
Как получить и нанести код маркировки
Все товары у производителя и импортёра маркируются перед вводом в оборот. Для этого нужно:
Описать товары, чтобы получить часть штрих-кода – идентификатор GTIN. Это уникальный номер товара в международной товароучётной системе. Описать продукцию можно сразу в личном кабинете ГИС – информация попадает в раздел «Национальный каталог». Либо вступить в ассоциацию ГС 1 РУС, которая эмитирует коды GTIN, заплатить ежегодный взнос в 3 000 руб. и добавлять товары в её личном кабинете. Информация также попадёт в ГИС «Честный ЗНАК». Вторая часть кода Data Matrix (криптографическая защита) формируется ЦРПТ.
Заказать и оплатить в СУЗ коды маркировки. Один Data Matrix стоит 50 копеек без НДС, но в период эксперимента он предоставляется бесплатно. Производитель или импортёр может оплачивать коды по эмиссии или по факту маркировки.
Нанести Data Matrix на товар, либо на упаковку, либо на ярлык – этикетку. Способ выбирает сам производитель или импортёр.
Выгрузить сведения о маркированном товаре в ГИС «Честный ЗНАК».
Но есть две ситуации, когда коды на товар наносит продавец:
Маркировка остатков на складах, закупленных у поставщика до введения обязательной маркировки. Продавцу нужно будет заключить договор с оператором системы «Честный ЗНАК», заказать и оплатить штрих-коды, нанести их на товары. После введения обязательной маркировки даётся определённый период для маркировки остатков на складах. Сроки установлены в соответствующем постановлении.
Перемаркировка, если этикетка с кодом испорчена, утеряна или повреждена. Такое может случиться, например, при возврате в розничный магазин уже купленного товара покупателем. Для перемаркировки продавец создаёт чек возврата и заказывает в личном кабинете системы «Честный ЗНАК» новый код с причиной «перемаркировка».
Если же этикетка с кодом повреждена ещё до приёма в магазине, то такой товар возвращается поставщику. Розничный продавец не сможет принять продукцию, у которой маркировка не читается.
Как накажут за торговлю немаркированным товаром
Производитель или импортёр, которые не промаркируют продукцию или внесут в код неверную информацию, заплатят штраф по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ:
от 5 000 руб. до 10 000 руб. для ИП;
от 50 000 руб. до 100 000 руб. для юрлиц.
Товар без кода конфискуют.
Продавцам немаркированной продукции грозят санкции по ч. 2 этой же статьи КоАП:
от 2 000 руб. до 4 000 руб. с конфискацией товара для граждан;
от 5 000 руб. до 10 000 руб. с конфискацией для ИП;
от 50 000 руб. до 300 000 руб. с конфискацией для компаний.
Штраф по ст. 15.12 КоАП РФ будет больше, если торговать немаркированным табаком или алкоголем. А за производство или продажу продовольственных товаров без кодов на сумму более 400 000 руб. предусмотрена уже уголовная ответственность по ч. 3 и 4 ст. 171.1 УК РФ.
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