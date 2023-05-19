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Коэффициент автономии: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как по бухгалтерскому балансу определить, насколько компания зависит от заёмного финансирования.
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Коэффициент автономии: как и зачем считать
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о коэффициенте автономии (Equity Ratio, ER). Еще его называют коэффициентом финансовой независимости по аналогии с братом-близнецом — коэффициентом финансовой зависимости (Debt Ratio, DR). Оба мультипликатора показывают, насколько компания зависит от заемного финансирования. Они взаимодополняют друг друга, поэтому аналитику достаточно выбрать какой-то один. На Западе чаще используют DR, в России — ER.

Зачем считать коэффициент автономии

Расчёт ER дает понимание обеспеченности активов компании собственными средствами. Это один из индикаторов финансовой устойчивости бизнеса, который позволяет понять стоит ли наращивать кредиторскую задолженность и брать займы или кредиты.

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Как считать коэффициент автономии

ER = Собственный капитал / Активы

Исходные данные для расчёта содержатся в бухгалтерском балансе. Активы — это строка 1600 «Баланс». Собственный капитал — строка 1300 «Итого по разделу III».

Обычно считают нормальным ER в пределах от 0,3 до 0,5.

ER=0,5 означает, что ровно половина активов профинансирована собственными деньгами. Вторая половина — заёмными. Это означает, что гипотетически компания может погасить все свои долги. Гипотетически, потому что не все активы удастся продать по их балансовой стоимости в разумные сроки из-за их разной ликвидности. Подробно я писал об этом здесь.

ER более 0,5 говорит о том, что компания осторожничает с привлечением заёмных средств. Развиваться преимущественно на свои неэффективно. Владельцы компании должны не только иметь рентабельность собственного капитала выше, чем доходность от альтернативных вложений. Им нужно ещё и получать хорошие дивиденды. Если оставлять всю прибыль в компании, можно остаться без инвесторов.

ER менее 0,3 — показатель неустойчивости финансового положения компании. Слишком большая долговая нагрузка обычно приводит к проблемам с платёжеспособностью. Чтобы обслуживать долг приходится искать новое заёмное финансирование — перезанимать, чтобы погасить прежние обязательства. А это не бесплатно. И кредиторы, оценивая риски невозврата, закладывают их в стоимость. Как правило, это прямой путь к банкротству.

Как обычно, призываю не ориентироваться на один коэффициент. При принятии решений нужно использовать их в комплексе.

Пример.

Активы ООО «Рога и копыта» — 100 млн руб. Пассивы состоят из 50 млн руб. собственного капитала и 50 млн обязательств. ER=0,5 — формально золотое сечение, лучше не придумаешь. Но это только пока не углубишься внутрь структуры собственного капитала. А там может оказаться такое:

Уставный капитал — 60 млн руб.

Непокрытый убыток — (10) млн руб. Скобки в финансовой отчётности означают сумму убытка или расхода, а показатель в скобках вычитается при определении итога по разделу баланса.

То есть за все время существования компания сгенерировала убыток. Здесь надо разбираться из-за чего так получилось и думать о целесообразности такого бизнеса, а не радоваться хорошему ER.

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Комментарии

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