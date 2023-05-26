Коэффициент покрытия активов: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как по бухгалтерскому балансу оценить величину активов, которые останутся в компании, если деньги в бизнес перестанут поступать, а рассчитываться с кредиторами все равно придётся.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о коэффициенте покрытия активов (Asset Coverage Ratio, ACR) — одном из показателей финансовой устойчивости, который позволяет понять, хватит ли активов компании, чтобы рассчитаться с её обязательствами.

Зачем считать коэффициент покрытия активов

ACR считают, чтобы понять какую часть обязательств компании можно погасить за счёт имеющихся денежных средств и продажи материальных активов. Нематериальные активы как наименее ликвидные в расчёт не берутся — как правило, продать их быстро можно только с большим дисконтом.

Это нужно для трезвой оценки величины активов, которые останутся в компании, если деньги в бизнес перестанут поступать, а рассчитываться с кредиторами все равно придётся.

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Как считать коэффициент покрытия активов

ACR = ((Активы - Нематериальные активы) - (Краткосрочные обязательства - Краткосрочные кредиты и займы)) / (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства)

Данные для расчёта берутся в бухгалтерском балансе. Активы — это сумма по строке 1600 «Баланс». Нематериальные активы — сумма по одноимённой строке 1110. Краткосрочные обязательства — сумма по строке 1500 «Итого по разделу V». Краткосрочные кредиты и займы — сумма по строке 1510 «Заёмные средства». Долгосрочные обязательства — сумма по строке 1400 «Итого по разделу IV».

Обратите внимание на то, что в числителе из стоимости активов вычитается краткосрочная кредиторская задолженность. Это делается, чтобы понять, как компания будет покрывать в том числе те краткосрочные обязательства, которые возникнут в следующем отчётном периоде — когда дополнительных денег не появится, а с текущими обязательствами она уже рассчитается.

Величина ACR показывает сколько раз компания может погасить имеющиеся обязательства за счёт имеющихся активов. Низкие значения ACR обычно свидетельствуют о риске банкротства. Высокие — о том, что компания либо омертвляет капитал в избыточных активах, либо мало берёт в долг, недостаточно используя эффект финансового рычага, который позволяет кратно расти за счет заёмного финансирования.

В учебниках по финанализу обычно пишут, что нормальное значения ACR для производственных компаний 2 и выше, для сервисных — 1,5 и выше. Но, как обычно, призываю не ориентироваться на усреднённые значения, а учитывать специфику бизнеса и структуру активов и обязательств компании.

Пример. Активы ООО «Рога и копыта» — 100 млн руб. Нематериальных активов нет. Краткосрочные обязательства — 10 млн руб. Долгосрочные обязательства — 35 млн руб. ACR = (100 млн руб. - 10 млн руб.) / (10 млн руб. + 35 млн руб.) = 2,00. Вроде неплохо: ACR = 2 означает, что активов дважды хватит на покрытие обязательств. Звучит как право на второй шанс, если все пойдет не по плану. Но добавлю вводных. Бизнес ООО «Рога и копыта» — долевое строительство. Оплата от дольщиков поступает к застройщику после сдачи квартир, а до того хранится на специальных счетах эскроу. Финансовый цикл длинный — 2-3 года. На отчётную дату уже есть непогашенный кредит, взятый на прошлое строительство — 35 млн руб., которые висят в долгосрочных обязательствах. Дольщики деньги уже заплатили — новых поступлений не будет до окончания новой стройки. А для её начала придется взять у банка ещё столько же. После этого расчёт ACR будет выглядеть так: ACR = (135 млн руб. - 10 млн руб.) / (10 млн руб. + 35 млн руб. + 35 млн руб.) = 1,56. А это значит, что второй попытки не случится. В случае провала проекта, новый будет нечем обеспечить. Банк это обязательно заметит.

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