Как создавать и использовать резерв на ремонт основных средств в налоговом учёте

Основные средства время от времени нужно ремонтировать. Списать затраты на их ремонт с максимальной выгодой для компании поможет специальный резерв. Рассказываем, чем полезен резерв на ремонт основных средств, как его создавать и использовать.

Зачем нужен резерв на ремонт основных средств

Ремонтировать основные средства может быть очень дорого. Резерв на ремонт основных средств позволяет равномерно распределить такие затраты и оптимизировать налоговую нагрузку.

Компания, которая запланировала ремонт основных средств, имеет право с помощью резерва списывать расходы в налоговом учёте с начала года. Таким образом организация сразу начинает экономить на налоге на прибыль и может направить высвободившиеся средства в оборот.

Если на ремонт основных средств в течение года ушло меньше запланированной суммы или ремонта не было вообще, неиспользованный резерв придётся включить в доходы на 31 декабря. Налог с такого дохода нужно будет уплатить только по итогам налогового периода — до 28 марта следующего года. А весь текущий год организация сможет пользоваться средствами, сэкономленными на налоге на прибыль.

Общие правила создания и использования резервов на ремонт основных средств приведены в п. 2 ст. 324 НК РФ. Компания может накапливать два вида резервов — на текущие ремонты и на на особо сложные и дорогие виды капитального ремонта. Нужно закрепить в учётной политике критерии по которым ремонт относится к той или иной категории. Например, это может быть вид работ или лимит затрат на ремонт по одному объекту.

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Как создать и использовать резерв на текущие ремонты основных средств

В первую очередь нужно определить предельную сумму отчислений в резерв. Для этого сравнивают две величины:

1. Планируемую стоимость затрат на ремонт основных средств, определённую по смете.

2. Среднегодовую сумму затрат на ремонт основных средств за три предыдущие года.

Резерв не может превышать наименьшую из этих двух величин.

Если компания существует меньше трёх лет, по мнению Минфина она не имеет права создавать резервы на ремонт. Налоговики считают, что такая организация должна списывать фактические затраты в тех отчётных периодах, когда проводились ремонты основных средств (письмо Минфина РФ от 17.01.2007 № 03-03-06/1/9).

Если компания существует больше трёх лет, но в течение трёх предыдущих лет были минимальные затраты на ремонт или их не было вообще, максимальная сумма резерва получится очень маленькая. В таких случаях лучше вообще не включать в учётную политику положение о резерве, ведь иначе почти все затраты на ремонт основных средств будут превышать размер резерва, а сумму такого превышения можно отнести на расходы только в конце года. Ремонты могут проводиться в начале или в середине года, и выгоднее признавать расходы по факту, без резерва.

Формировать резерв наиболее выгодно в случае, если планируемые расходы на ремонт основных средств меньше среднегодовых расходов за три предыдущие года или сопоставимы с ними.

Чтобы определить сумму резерва за отчётный период, нужно рассчитать норматив отчислений в него. Для этого предельная сумма отчислений в резерв делится на совокупную стоимость основных средств компании (сумму первоначальных стоимостей на начало года). Сумма резерва за год будет равна произведению совокупной стоимости основных средств на величину норматива. Она включается в прочие расходы по отчётным периодам: по 1/4 каждый квартал, либо по 1/12 каждый месяц, в зависимости от того, как компания считает налог на прибыль. На конец года может быть два варианта:

1. Общие затраты на ремонт за год превысили сумму резерва. Тогда разницу нужно отнести на прочие расходы 31 декабря.

2. Затраты на ремонт были меньше суммы резерва. В этом случае неиспользованную часть резерва нужно включить во внереализационные доходы 31 декабря (п. 7 ст. 250 НК РФ).

Пример 1. Компания «Дельта» приняла решение о создании резерва на текущие ремонты основных средств в 2022 году. Организация начисляет налог на прибыль ежеквартально. Плановые расходы на ремонт в 2022 году по смете — 560 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств на начало 2022 года — 5 000 000 руб. Расходы на текущие ремонты за три предыдущих года: 2019 год — 620 000 руб.;

2020 год — 530 000 руб.;

2021 год — 590 000 руб. Среднегодовая стоимость (СГ) текущих ремонтов основных средств за три года: СГ = (620 000 руб. + 530 000 руб. + 590 000 руб.) / 3 года = 580 000 руб. Сметная стоимость ремонта на 2022 год получилась меньше среднегодовой, поэтому компания создала резерв в размере сметной стоимости — 560 000 руб. Норматив отчислений в резерв: 560 000 руб. / 5 000 000 руб. х 100% = 11,2% На конец каждого квартала компания отчисляла в резерв: Рк = ¼ х 5 000 000 руб. х 11,2% = 140 000 руб. Фактически организация провела ремонт основных средств в ноябре 2022 года и затраты на него составили 490 000 руб. Часть резерва, превысившую затраты на ремонт, компания отнесла на внереализационные доходы на 31.12.2022 года в сумме 70 000 руб. (560 000 руб. - 490 000 руб.).

Как создать и использовать резерв на сложные и дорогостоящие ремонты основных средств

Кроме текущих ремонтов основных средств, у компании могут быть сложные и дорогостоящие ремонтные работы. Например — капитальный ремонт зданий или сооружений.

Для таких работ резервы можно формировать в течение нескольких лет, в дополнение к резервам на текущий ремонт. Ограничений по сумме здесь нет. Но, по мнению Минфина, накопление резервов на сложные ремонты можно начинать не ранее, чем через три года после того, как компания провела аналогичный ремонт (письмо от 29.11.2005 № 03-03-04/1/386).

Плановые затраты на сложный ремонт нужно равномерно разбить по годам, а внутри каждого года, также равномерно — по отчётным периодам. Неиспользованный резерв на сложные ремонты основных средств во время накопления не нужно включать в доходы на конец года. Его следует переносить на следующий год, пока не будет накоплена необходимая сумма.

В том году, когда запланирован сложный ремонт, отчислять средства в резерв на его проведение, по мнению Минфина, уже нельзя (письмо от 15.03.2006 № 03-03-04/1/236). Но это лишь позиция чиновников, не подтверждённая нормами Налогового кодекса. Поэтому компания может и не выполнить эту рекомендацию, но в случае проверки, скорее всего, придётся судиться. Есть решение суда в пользу налогоплательщика по аналогичному вопросу (постановление ФАС ВВО от 09.07.2013 по делу № А17-1062/2012). Суд отметил, что НК РФ не предусматривает разделение периодов, в которых формируется и используется резерв на ремонт основных средств.

Резерв на сложные ремонты основных средств нужно использовать для списания расходов так же, как и резерв на текущие ремонты. Если накопленной суммы не хватило, то дополнительные затраты на ремонт нужно отнести на прочие расходы на конец налогового периода. Если оказалось, что в резерв зачислили больше средств, чем нужно, то излишек следует включить во внереализационные доходы также на последнюю дату налогового периода (письмо Минфина РФ от 19.07.2006 № 03-03-04/1/588).

Пример 2. Компания «Сигма» в 2019 году запланировала на 2022 год ремонт офисного здания. Сумма затрат на ремонт по смете составила 2 700 000 руб. Главбух организации решил не идти на конфликт с налоговиками и накапливать резерв в 2019 - 2021 годах. Отчётный период для расчёта налога на прибыль у компании «Сигма» — квартал. Поэтому каждый квартал в течение 2019 - 2021 годов в резерв отчислялось 225 000 руб. Из-за роста цен на стройматериалы фактические затраты на ремонт в 2022 году превысили плановые и составили 3 150 000 руб. Компания отнесла разницу на прочие расходы на конец 2022 года 450 000 руб. (3 150 000 руб. - 2 700 000 руб.).

Выбирать для резервирования один из видов ремонта или отдельные объекты основных средств нельзя (постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2005 № 14184/04). У организации есть два варианта: она или вообще не создаёт резервы, или должна формировать их по всем проводимым видам ремонта и для всех объектов.

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