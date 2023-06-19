Как отразить обесценение активов в бухгалтерском учёте

Новые ФСБУ предписывают организациям проверять активы на обесценение. Рассказываем, как это сделать и отразить результаты такой проверки в бухгалтерском учёте.

Что такое обесценение активов

Среди активов можно выделить две группы с точки зрения изменения их балансовой стоимости при эксплуатации:

Активы, стоимость которых во время использования снижается через амортизацию: это большинство основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Активы, стоимость которых в общем случае не уменьшается до момента их списания с учёта. Это все виды запасов, капитальные вложения, а также некоторые внеоборотные активы, например, земельные участки или НМА с неопределённым сроком полезного использования (СПИ).

Возможны ситуации, когда стоимость актива из пункта 1 будет снижаться быстрее, чем это установлено нормами амортизации, либо уменьшится стоимость актива из пункта 2. В таких случаях нужно отразить в бухучёте обесценение активов. Причинами обесценения могут быть изменения рыночной ситуации, физическое или моральное устаревание объектов.

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Учёт обесценения запасов

Кто должен переоценивать запасы

В общем случае компания должна переоценивать свои запасы на каждую отчётную дату (п. 28 ФСБУ 5/2019).

Могут не проводить переоценку запасов:

Компании, которые ведут упрощённый бухучёт (п. 32 ФСБУ 5/2019). Некоммерческие организации, но только по запасам, которые они используют для основной деятельности (п. 33 ФСБУ 5/2019) Организации, которые учитывают запасы по справедливой стоимости (п. 34 ФСБУ 5/2019). Указанное правило относится только к следующим видам запасов:

продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства;

товары, которые реализуются на организованных рынках

Как проверить запасы на обесценение

На отчётную дату необходимо сравнить фактическую себестоимость запасов и их чистую стоимость продажи. В зависимости от вида запасов её нужно определять следующим образом (п. 29 ФСБУ 5/2019):

Для готовой продукции и товаров — как предполагаемую цену, по которой организация может их реализовать в ходе обычной деятельности, за вычетом расходов, связанных с продажей. Для остальных видов запасов (например, для сырья, материалов, инструментов) — как долю в предполагаемой цене продукции, работ, услуг, при производстве которых применяются указанные запасы. Если определить эту долю сложно, то для таких запасов чистую стоимость продажи можно принять равной текущей рыночной цене.

Чтобы определить предполагаемую цену продажи или покупки запасов, можно использовать, например:

прайс-листы продавцов аналогичной продукции, товаров, сырья;

биржевые котировки;

аналитику службы маркетинга компании.

Если чистая стоимость продажи того или иного вида запаса стала меньше его фактической себестоимости, то в бухучёте необходимо признать обесценение запасов (п. 30 ФСБУ 5/2019). Признаками обесценения могут быть, например, порча запасов, их моральное устаревание, снижение рыночной цены.

Как отразить обесценение запасов в бухучёте

Общие правила

При обесценении нужно списать разницу между фактической себестоимостью и чистой стоимостью продажи запасов за счёт специального резерва. Балансовая стоимость обесценившихся запасов будет равна разности между их фактической себестоимостью и суммой созданного резерва.

Для учёта резерва под обесценение запасов следует использовать счёт 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Обычно организации используют несколько видов запасов, поэтому будет удобно открыть для них отдельные субсчета, например:

14.1 «Резервы под обесценение материалов»;

14.2 «Резервы под обесценение товаров»;

14.3 «Резервы под обесценение готовой продукции».

Формирование резерва нужно отнести на прочие расходы периода (п. 31 ФСБУ 5/2019, п. 11 ПБУ 10/99):

Дт 91.2 Кт 14.

Если на следующую отчётную дату чистая стоимость продажи снизится ещё больше, то нужно пополнить резерв. Проводка будет такой же, как и при его формировании.

Если чистая стоимость продажи в дальнейшем вырастет, то резерв нужно восстановить на сумму увеличения. При этом восстановленную сумму следует отнести на прочие доходы:

Дт 14 Кт 91.1.

В результате балансовая стоимость запасов увеличится. Но она в любом случае не может стать больше фактической себестоимости, по которой запасы были первоначально приняты на учёт.

Когда запасы будут списаны, при продаже, либо по иным причинам, сумму созданного по ним резерва следует восстановить. Здесь нужно использовать такую же проводку, как и при росте чистой стоимости продаж:

Дт 14 Кт 91.1.

Учёт налоговых разниц при обесценении запасов

В налоговом учёте обесценение запасов не предусмотрено. Поэтому при формировании резерва расходы в бухучёте превысят расходы в налоговом учёте. Но после списания запасов резерв будет восстановлен, и в итоге расходы в обоих видах учёта сравняются.

Поэтому здесь образуется вычитаемая временная разница (ВВР) и соответствующий ей отложенный налоговый актив (ОНА). ВВР в данном случае равна сумме, которую компания отчислила в резерв под обесценение. Чтобы рассчитать сумму ОНА, нужно умножить ВВР на применяемую организацией ставку налога на прибыль (п. 11,14 ПБУ 18/02). Для учета ОНА следует использовать одноимённый счёт 09 в корреспонденции со счётом 68.4 «Налог на прибыль»:

Дт 09 Кт 68.4 — ОНА отражён в учёте;

Дт 68.4 Кт 09 — ОНА уменьшен при росте чистой стоимости продажи или выбытии запасов.

Пример 1. В 2021 году компания «ТехноТорг» приобрела 50 ноутбуков по цене 40 000 рублей за штуку. Планировалось продать всю партию по 60 000 рублей за штуку. Но фактически удалось реализовать по такой цене только 20 ноутбуков. В январе 2022 года на рынке появилась новая модель, поэтому рыночная стоимость предыдущих моделей ноутбуков снизилась. Маркетинговая служба организации провела анализ рынка и выяснила, что рыночная стоимость оставшихся 30 ноутбуков по состоянию на 31.03.2022 составила 36 000 рублей за штуку. Расходы на продажу 1 ноутбука компания оценила в 1 000 рублей. Поэтому организация 31.03.2022 создала резерв в сумме: Р = 30 шт. х (40 000 руб. - 36 000 руб. + 1 000 руб.) = 150 000 руб. Дт 91.2 Кт 14.2 150 000 руб. Компания «ТехноТорг» работает на общей системе налогообложения и платит налог на прибыль по ставке 20%. Поэтому одновременно с созданием резерва в учёте отразили отложенный налоговый актив: Дт 09 Кт 68.4 30 000 руб. (150 000 руб. х 20%). На 30.06.2022 рыночная стоимость ноутбука из данной партии снизилась ещё на 3 000 рублей. Расходы на продажу не изменились. Поэтому организация увеличила сумму резерва и ОНА: Дт 91.2 Кт 14.2 90 000 руб. (30 шт. х 3 000 руб.); Дт 09 Кт 68.4 18 000 руб. (90 000 руб. х 20%). В июле 2022 года компании удалось продать всю оставшуюся партию ноутбуков по сниженной цене. Поэтому резерв был восстановлен, а ОНА — погашен: Дт 14.2 Кт 91.1 240 000 руб.; Дт 68.4 Кт 09 48 000 руб.

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Учёт обесценения основных средств и капитальных вложений

Кто и когда должен проверять основные средства и капвложения на обесценение

Компания в общем случае должна регулярно проверять свои основные средства и капитальные вложения на обесценение по правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (п. 38 ФСБУ 6/2020 и п. 17 ФСБУ 26/2020).

Могут не проводить проверку ОС и капвложений на обесценение:

Проверку нужно проводить, если объект на отчётную дату отвечает одному из признаков обесценения. Две группы признаков обесценения, которые обязательно следует рассмотреть, перечислены в п. 12 и 14 МСФО (IAS) 36.

К внешним признакам обесценения относятся:

Более существенное, чем это ожидалось при обычном использовании, снижение рыночной стоимости актива. Например, в связи с распространением смартфонов со встроенными камерами значительно снизился спрос на цифровые фотоаппараты. Поэтому оборудование для производства цифровых фотоаппаратов стало приносить меньше дохода. Рыночная стоимость такого оборудования упала, несмотря на то, что конкретный объект мог быть полностью исправен технически и готов к длительной эксплуатации. Неблагоприятные для компании изменения внешних факторов: правовые нормы, экономические условия, технологии и т.п. Речь идёт, как об уже произошедших изменениях, так и об изменениях, которые должны произойти в ближайшее время. Например, это могут быть законодательные ограничения, введённые против конкретной компании или на рынке определённого товара. Существенное увеличение рыночных процентных ставок, что с высокой долей вероятности приведёт к повышению ставки дисконтирования и, как следствие, к понижению возмещаемой суммы актива. Превышение стоимости чистых активов по данным баланса над рыночной капитализацией компании.

К внутренним признакам обесценения относят:

Устаревание или физическую порчу объекта. Неблагоприятные изменения внутри компании, которые влияют на использование актива, например, простой. Существенное ухудшение финансовых результатов от использования актива по сравнению с планом.

Организация может расширить перечень, отразив дополнительные признаки обесценения актива в учётной политике (п. 13 МСФО (IAS) 36).

Как проверить основные средства и капвложения на обесценение

Если в отношении актива выполняется хотя бы один из указанных выше признаков, нужно провести его тестирование на обесценение. Для этого следует сравнить балансовую стоимость и возмещаемую сумму актива.

Возмещаемая сумма — это наибольшая из двух величин (п. 18 МСФО (IAS) 36):

Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие. Это сумма, которую можно получить от продажи актива по рыночной цене на обычных условиях на дату оценки. Ценность использования — приведённая стоимость будущих денежных потоков, которые можно получить от актива.

Лучше начать расчёт с той величины, которую проще определить. Если она будет больше, чем балансовая стоимость, значит, обесценения нет и другой показатель можно не считать (п. 19 МСФО (IAS) 36).

Справедливую стоимость следует определять в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Стандарт предусматривает три основных подхода (п. 62 МСФО (IFRS) 13):

Стандарт предусматривает три уровня данных для определения справедливой стоимости:

Нужно в первую очередь использовать для оценки данные, которые относятся к первому уровню. И только если такой информации нет, переходить к данным второго, а если недоступны и они, то третьего уровня.

Если есть данные первого или второго уровней, то в большинстве случаев проще всего использовать рыночный подход. В этом случае справедливая стоимость будет равна текущей цене реализации идентичных или аналогичных активов на открытом рынке.

Если же доступны данные только третьего уровня, то здесь можно использовать любой из методов, в зависимости от того, какую информацию собрать проще.

Пример 2. Компания «СпецТехника» сдаёт в аренду оборудование с уникальными характеристиками. Информации о текущей рыночной цене по таким же или аналогичным объектам нет. До конца срока полезного использования объекта осталось три года, и на этот период заключён договор аренды. Ставку дисконтирования компания определила в 15%, исходя из условий кредитного договора, заключённого на тот же срок. Результаты дисконтирования приведены в таблице. Показатели 1 год 2 год 3 год Всего Номинальная сумма, руб. 800 000 880 000 960 000 2 640 000 Ставка дисконта 0,8696 0,7561 0,6575 х Сумма с учётом дисконтирования, руб. 695 680 665 368 631 200 1 992 248 Например, на второй год ставка дисконта равна: Д2 = 1 / (1 + 0,15)2 = 0,7561 Сумма с учётом дисконтирования: С2 = 880 000 руб. х 0,7561 = 665 368 руб. Справедливая стоимость объекта, определённая доходным методом, равна 1 992 248 руб.

Ценность использования нужно определять путем дисконтирования. (приложение А к МСФО (IAS) 36). Один из вариантов этого метода рассмотрен выше в примере 2 для расчёта справедливой стоимости.

Таким образом, если компания определяет справедливую стоимость с помощью доходного метода, используя дисконтирование, то возмещаемая сумма и ценность использования будут отличаться только на величину затрат на выбытие.

Как отразить в бухучёте обесценение основных средств и капвложений

Если возмещаемая сумма окажется ниже балансовой стоимости, необходимо признать в бухучёте обесценение актива.

Обесценение следует относить на прочие расходы в корреспонденции со счётом 02, на котором желательно открыть отдельный субсчёт (п. 60 МСФО (IAS) 36 и п. 2 рекомендации БМЦ от 20.02.2015 № Р-56/2015КпР).

Первоначальная стоимость объекта ОС при этом не меняется.

Учёт по первоначальной стоимости

При обесценении объекта ОС, который учитывался по первоначальной стоимости, или капвложений, проводка будет следующей:

Дт 91.2 Кт 02.2.

Пример 3. Компания «ПромДеталь» 31.12.2018 приобрела станок. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. СПИ был установлен в 60 месяцев, ликвидационная стоимость равна нулю. Амортизация начислялась линейным способом, сумма амортизации в месяц: Ам = 1 200 000 руб. / 60 мес. = 20 000 руб. На 31.12.2020 года была проведена проверка на обесценение. Балансовая стоимость на указанную дату: БС = (1 200 000 руб. - 20000 руб. х 24 мес.) = 720 000 руб. Возмещаемая сумма — 612 000 руб. Убыток от обесценения: Дт 91.2 Кт 02.2 108 000 руб. (720 000 руб. - 612 000 руб.).

После обесценения нужно изменить расчёт амортизации так, чтобы списать оставшуюся балансовую стоимость объекта до конца срока полезного использования, с учётом ликвидационной стоимости, если она есть (п. 63 МСФО (IAS) 36).

При списании основного средства с учёта нужно списать и накопленный убыток от обесценения. Проводка будет аналогична списанию накопленной амортизации (п. 42 ФСБУ 6/2020):

Дт 02.2 Кт 01.

Учёт по переоценённой стоимости

Если обесценился объект ОС, который учитывается по переоцененённой стоимости, то нужно проверить, не было ли ранее по нему дооценки. Если дооценка была, то следует сначала уменьшить дооценку за счёт убытка от обесценения:

Дт 83 Кт 02.2.

Если убыток от обесценения превысил накопленную дооценку, то эту разницу нужно отнести на счёт 02, как и для объекта, который учитывали по первоначальной стоимости (п. 60, 61 МСФО (IAS) 36):

Дт 91.2 Кт 02.2.

Пример 4. Компания «ПромДеталь» 31.12.2018 года приобрела станок. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. СПИ был установлен в 60 месяцев, ликвидационная стоимость равна нулю. Амортизация начислялась линейным способом, сумма амортизации в месяц на момент приобретения: Ам1 = 1 200 000 руб. / 60 мес. = 20 000 руб. На 31.12 .2019 была проведена переоценка. Справедливая стоимость была определена в сумме 1 056 000 руб. Балансовая стоимость на момент переоценки: БС1 = 1 200 000 руб. - 20 000 руб. х 12 мес. = 960 000 руб. Коэффициент пересчёта: К = 1 056 000 руб. / 960 000 руб. = 1,1 Первоначальная стоимость с учетом дооценки: ПС = 1 200 000 руб. х 1,1 = 1 320 000 руб. Дооценка, отнесённая на добавочный капитал: Дт 01 Кт 83 120 000 руб. (1 320 000 руб. - 1 200 000 руб.) Накопленная на 31.12.2019 амортизация без дооценки: А1 = 20 000 руб./мес. х 12 мес. = 240 000 руб. Накопленная на 31.12.2019 амортизация с учетом дооценки: А2 = 240 000 руб. х 1,1 = 264 000 руб. Дооценка амортизации за 2019 год, списанная с добавочного капитала единовременно: Дт 83 Кт 02 24 000 руб. (264 000 руб. - 240 000 руб.) Компания выбрала вариант списания дооценки на нераспределённую прибыль по мере начисления амортизации (пп. ”б” п. 20 ФСБУ 6/2020). Сумма амортизации в месяц после дооценки: Ам2 = (1 320 000 руб. - 264 000 руб.) / 48 мес. = 22 000 руб./мес. Каждый месяц после переоценки на нераспределённую прибыль списывалась разница между новой и первоначальной суммой амортизации: Дт 83 Кт 84 2 000 руб. (22 000 руб. - 20 000 руб.) На 31.12.2020 года была проведена проверка на обесценение. Балансовая стоимость: БС2 = (1 320 000 руб. - 22 000 руб. х 24 мес.) = 792 000 руб. Возмещаемая сумма равна 612 000 руб. Убыток от обесценения: У = 792 000 руб. - 612 000 руб. = 180 000 руб. Остаток накопленной дооценки на счёте 83: Д = 120 000 руб. - 24 000 руб. - 12 мес. х 2000 руб./мес. = 72 000 руб. Убыток от обесценения в пределах остатка накопленной дооценки списали за счёт добавочного капитала: Дт 83 Кт 02.2 72 000 руб. Сверх этой суммы убыток от обесценения отнесли на прочие расходы: Дт 91.2 Кт 02.2 108 000 руб. (180 000 руб. - 72 000 руб.)

Как отразить в бухучёте восстановление убытка от обесценения основных средств и капвложений

Объекты, по которым был признан убыток от обесценения, затем нужно проверять на каждую отчётную дату с точки зрения возможности восстановления убытка (п.110 МСФО (IAS) 36).

Признаки уменьшения убытка от обесценения перечислены в п. 111 МСФО (IAS) 36). Они в основном обратны тем признакам обесценения, которые мы рассмотрели выше. Например, были сняты законодательные ограничения на рынке, повысился спрос на продукцию, снизились процентные ставки.

Не нужно восстанавливать убыток от обесценения, если стоимость приведённых денежных потоков увеличилась исключительно из-за приближения срока их поступления, а сам полезный потенциал объекта не вырос (п. 116 МСФО (IAS) 36).

В любом случае после восстановления убытка новая балансовая стоимость актива не должна быть больше, чем его первоначальная стоимость за вычетом амортизации, которая была бы без обесценения (п. 117 МСФО (IAS) 36).

Учёт по первоначальной стоимости

Если основное средство учитывается по первоначальной стоимости, то восстановление убытка от обесценения относится к прочим доходам (п. 119 МСФО (IAS) 36). Это же правило относится и капвложениям, так как переоценка для них не предусмотрена в принципе.

Дт 02.2 Кт 91.1.

Пример 5. Компания «ПромДеталь» 31.12.2018 года приобрела станок. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. СПИ был установлен в 60 месяцев, ликвидационная стоимость равна нулю. Амортизация начислялась линейным способом, сумма амортизации в месяц: Ам1 = 1 200 000 руб. / 60 мес. = 20 000 руб./мес. На 31.12.2020 года была проведена проверка на обесценение. Балансовая стоимость: БС = (1 200 000 руб. - 20000 руб./мес. х 24 мес.) = 720 000 руб. Возмещаемая сумма равна 612 000 руб. Убыток от обесценения: Дт 91.2 Кт 02.2 108 000 руб. (720 000 руб. - 612 000 руб.) Амортизация в месяц после обесценения: Ам2 = 612 000 руб. / 36 мес. = 17 000 руб./мес. На 31.12.2021 была проведена повторная проверка и выявлено, что возмещаемая сумма равна 510 000 руб. Текущая балансовая стоимость на 31.12.2021 с учетом обесценения: БС1 = 1 200 000 руб. - 108 000 руб. – 20 000 руб./мес. х 24 мес. - 17 000 руб./мес. х 12 мес. = 408 000 руб. Текущая балансовая стоимость без учета обесценения: БС2 = 1 200 000 руб. - 20 000 руб./мес. х 36 мес. = 480 000 руб. Возмещаемая сумма больше, чем балансовая стоимость без учета обесценения. Поэтому восстановить нужно разницу между двумя балансовыми стоимостями: Дт 02.2 Кт 91.1 72 000 руб. (480 000 руб. - 408 000 руб.)

Учёт по переоценённой стоимости

При учёте по переоценённой стоимости порядок восстановления убытка после обесценения зависит от вида переоценки:

Если была уценка, то восстановление нужно отнести на прочие доходы, аналогично объекту, учитываемому по первоначальной стоимости. Если была дооценка, то нужно отнести восстановленную сумму на добавочный капитал и прочие доходы, пропорционально распределению убытка при обесценении (п.119, 120 МСФО (IAS) 36).

Пример 6. Компания «ПромДеталь» 31.12.2018 года приобрела станок. Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб. СПИ был установлен в 60 месяцев, ликвидационная стоимость равна нулю. Амортизация начислялась линейным способом, сумма амортизации в месяц на момент приобретения: Ам1 = 1 200 000 руб. / 60 мес. = 20 000 руб./мес. На 31.12.2019 была проведена дооценка. Справедливая стоимость была определена в сумме 1 056 000 руб. Балансовая стоимость БС1 = 1 200 000 руб. - 20 000 руб./мес. х 12 мес. = 960 000 руб. Коэффициент пересчёта: К = 1 056 000 руб. / 960 000 руб. = 1,1 Первоначальная стоимость с учетом дооценки: ПС =1 200 000 руб. х 1,1 = 1 320 000 руб. Дооценка, отнесённая на добавочный капитал: Дт 01 Кт 83 120 000 руб. (1 320 000 руб. - 1 200 000 руб.) Накопленная на 31.12.2019 амортизация без дооценки: А1 = 20 000 руб./мес. х 12 мес. = 240 000 руб. Накопленная на 31.12.2019 амортизация с учетом дооценки: А2 = 240 000 руб. х 1,1 = 264 000 руб. Дооценка амортизации, списанная с добавочного капитала единовременно: Дт 83 Кт 02 24 000 руб. (264 000 руб. - 240 000 руб.) Компания выбрала вариант списания накопленной дооценки на нераспределённую прибыль по мере начисления амортизации (пп. «б» п. 20 ФСБУ 6/2020). Сумма амортизации в месяц после дооценки: Ам2 = (1 320 000 руб. - 264 000 руб.) / 48 мес. = 22 000 руб./мес. Каждый месяц на нераспределённую прибыль списывалась разница между новой и первоначальной суммой амортизации: Дт 83 Кт 84 2 000 руб. (22 000 руб. – 20 000 руб.) На 31.12.2020 года была проведена проверка на обесценение. Балансовая стоимость: БС2 = (1 320 000 руб. - 22000 руб./мес. х 24 мес.) = 792 000 руб. Возмещаемая сумма равна 612 000 руб. Убыток от обесценения: У = 792 000 руб. - 612 000 руб. = 180 000 руб. Остаток накопленной дооценки на счёте 83: Д = (120 000 руб. - 24 000 руб. - 12 мес. х 2000 руб.) = 72 000 руб. Убыток от обесценения в пределах остатка накопленной дооценки списали за счет добавочного капитала: Дт 83 Кт 02.2 72 000 руб. Сверх этой суммы убыток от обесценения отнесли на прочие расходы: Дт 91.2 Кт 02.2 108 000 руб. (180 000 руб. - 72 000 руб.) Амортизация в месяц после обесценения: Ам3 = 612 000 руб. / 36 мес. = 17 000 руб./мес. На 31.12.2021 провели повторную проверку на обесценение и выявили, что возмещаемая сумма равна 510 000 руб. Текущая балансовая стоимость на 31.12.2021 с учетом обесценения: БС1 = 1 320 000 руб. - 180 000 руб. - 22 000 руб./мес. х 24 мес. - 17 000 руб. х 12 мес. = 408 000 руб. Текущая балансовая стоимость без учета обесценения: БС2 = 1 320 000 руб. - 22 000 руб./мес. х 36 мес. = 528 000 руб. Возмещаемая сумма меньше, чем балансовая стоимость без учёта обесценения. Поэтому восстановить нужно разницу между возмещаемой суммой и балансовой стоимостью с учётом обесценения: Р = 510 000 руб. - 408 000 руб. = 102 000 руб. На прочие доходы: Дт 02.2 Кт 91.1 61 200 руб. (102 000 руб. / 180 000 руб. х 108 000 руб.) На добавочный капитал: Дт 02.2 Кт 83 40 800 руб. (102 000 руб. / 180 000 руб. х 72 000 руб.)

Учёт обесценения нематериальных активов

По действующим правилам организации имеют право проверять НМА на обесценение в соответствии со стандартами МСФО (п. 22 ПБУ 14/2007).

По новому стандарту, который вступит в силу для обязательного применения в 2024 году, проверка НМА на обесценение по нормам МСФО — это не право, а обязанность организации (п. 43 ФСБУ 14/2022). Исключение — компании с упрощённым бухучётом, которые могут не проверять НМА на обесценение и в рамках нового стандарта (п. 3 ФСБУ 14/2022)

Установлен перечень видов НМА, которые обязательно следует тестировать на обесценение ежегодно, вне зависимости от наличия формальных признаков снижения стоимости (п. 10, 11 МСФО (IAS) 36):

НМА, не готовые к использованию;

НМА с неопределённым сроком использования;

Гудвил (деловая репутация), приобретённый при объединении бизнесов.

Остальные правила признания и отражения в учёте обесценения НМА аналогичны рассмотренным выше правилам для ОС и капвложений.

Налоговые разницы при обесценении основных средств, капитальных вложений и НМА

В налоговом учёте обесценение основных средств, капвложений и НМА не предусмотрено. Сумма обесценения в бухучёте единовременно относится на прочие расходы, поэтому бухгалтерские расходы в периоде признания обесценения превысят налоговые.

Но после обесценения бухгалтерская амортизация станет меньше налоговой, и по окончании СПИ расходы по объекту в обоих видах учёта в общем случае станут одинаковыми. Здесь мы не рассматриваем возможные дополнительные налоговые разницы, связанные с разными методами начисления амортизации и ликвидационной стоимостью.

При обесценении ОС, капвложений и НМА нужно отразить в бухучёте вычитаемую временную разницу (ВВР) и соответствующий ей отложенный налоговый актив (ОНА). ВВР в данном случае равна сумме обесценения актива, которую организация отнесла на прочие расходы.

ОНА равен произведению ВВР на ставку налога на прибыль, которую использует компания (п. 11,14 ПБУ 18/02). ОНА следует учитывать на одноимённом счёте 09 в корреспонденции со счётом 68.4 «Налог на прибыль».

ОНА будет отражен в учёте при признании обесценения. Далее ОНА будет уменьшаться каждый месяц за счёт разницы в амортизации между бухгалтерским и налоговым учётом. ОНА будет погашен при полном восстановлении обесценения, при выбытии или завершении амортизации актива:

Дт 09 Кт 68.4 — ОНА отражён в учёте;

Дт 68.4 Кт 09 — ОНА уменьшен или погашен.

Пример 7. Воспользуемся условиями примера 5. На 31.12.2020 компания «ПромДеталь» отразила в бухучёте убыток от обесценения станка на сумму 108 000 руб. На эту дату в бухучёте был признан ОНА: Дт 09 Кт 68.4 21 600 руб. (108 000 руб. х 20%) Начиная с января 2021 года амортизация в бухучёте снизилась на 3 000 рублей в месяц: с 20 000 рублей до 17 000 рублей. В налоговом учёте месячная сумма амортизации по-прежнему составляла 20 000 рублей. Поэтому каждый месяц уменьшался ОНА: Дт 68.4 Кт 09 600 руб. (3000 руб. х 20%) На 31.12.2021 было восстановлено обесценение в сумме 72 000 руб. ОНА был единовременно уменьшен на сумму: Дт 68.4 Кт 09 14 400 руб. (72 000 руб. х 20%) Таким образом, в течение 2021 года с кредита счёта 09 была списана сумма ОНА = 600 руб. х 12 мес. + 14400 руб. = 21 600 руб. ОНА полностью погашен по состоянию на 31.12.2021. Так как после восстановления балансовая стоимость на 31.12.2021 стала такой же, как была бы без обесценения, то далее разниц между бухгалтерским и налоговым учётом по данному объекту не будет.

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